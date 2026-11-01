El envejecimiento de la población y la exposición al ruido excesivo son algunos de los factores que influyen en la pérdida de audición. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¡Bájele al volumen! Consejos para el cuidado de la salud auditiva Andrés Mauricio Díaz Páez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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El mundo es cada vez más ruidoso y las personas están cada vez más expuestas por períodos prolongados a volúmenes que pueden tener consecuencias a largo plazo para la salud auditiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado la relevancia de este problema, advirtiendo que para 2050 podría afectar a un cuarto de la población mundial.

Bajarle al volumen de los audífonos, de las fiestas y de los conciertos es apenas un primer paso. Esta es una guía con las recomendaciones de expertos en salud auditiva para que implemente medidas…