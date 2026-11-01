¡Bájele al volumen! Consejos para el cuidado de la salud auditiva
Las fiestas, los carros, los audífonos y las máquinas hacen parte del ambiente cada vez más ruidoso que hoy nos rodea y que afecta cada vez más nuestra audición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 2.500 millones de personas tendrán algún grado de pérdida de audición en 2050. Prevenirlo es posible, pero requiere de varios cuidados a lo largo de la vida.
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El mundo es cada vez más ruidoso y las personas están cada vez más expuestas por períodos prolongados a volúmenes que pueden tener consecuencias a largo plazo para la salud auditiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado la relevancia de este problema, advirtiendo que para 2050 podría afectar a un cuarto de la población mundial.
Bajarle al volumen de los audífonos, de las fiestas y de los conciertos es apenas un primer paso. Esta es una guía con las recomendaciones de expertos en salud auditiva para que implemente medidas…
Bajarle al volumen de los audífonos, de las fiestas y de los conciertos es apenas un primer paso. Esta es una guía con las recomendaciones de expertos en salud auditiva para que implemente medidas preventivas y cuidados desde ya, antes de que aparezca el problema.
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