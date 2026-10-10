Cáncer de seno: cada día cuenta

Uno de los más conocidos es el Papiro de Edwin Smith, una obra médica egipcia cuya copia se fecha alrededor del 1600 a. C., aunque se cree que recoge conocimientos de textos mucho más antiguos. Allí aparece una de las…

Probablemente ha acompañado a los seres humanos desde tiempos muy antiguos. Se han encontrado evidencias de tumores en restos humanos de miles de años y existen descripciones de enfermedades compatibles con el cáncer en antiguos textos egipcios.

Uno de los más conocidos es el Papiro de Edwin Smith, una obra médica egipcia cuya copia se fecha alrededor del 1600 a. C., aunque se cree que recoge conocimientos de textos mucho más antiguos. Allí aparece una de las primeras descripciones conocidas de un tumor de mama: una masa que se había extendido por la mama y que era grande, dura y abultada al tacto. En los casos más avanzados, podía atravesar la piel y producir una herida o úlcera.

Hoy, afortunadamente, es mucho menos frecuente encontrar la enfermedad en etapas tan avanzadas. Podemos detectarla antes, cuando todavía no es posible verla o palparla.

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“La detección temprana es la herramienta más poderosa que tenemos contra el cáncer de seno”, dice el doctor Fabio Torres, cirujano mastólogo y jefe de la Sección de Cirugía de Seno de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB). “Entre más pequeño es el tumor y menos se ha extendido, mayores son las posibilidades de curarlo”. La historia del cáncer de mama es la historia de nuestra capacidad para encontrarlo (y tratarlo) cada vez más temprano.

El origen del cáncer

En términos prácticos, el cáncer aparece cuando algunas células del cuerpo comienzan a crecer y dividirse de manera anormal y sin los controles habituales. Es un problema enorme de salud pública: cada año, millones de personas reciben este diagnóstico y miles más mueren por alguno de sus diferentes tipos. Entre ellos, el cáncer de mama es particularmente importante. Es el más común entre las mujeres. En 2024 se estimaron 2,4 millones de nuevos casos en el mundo y más de 690.000 muertes por esta enfermedad, según GLOBOCAN, la base de datos en línea de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que reúne estimaciones sobre la incidencia, la mortalidad y la prevalencia de 36 tipos de cáncer en 186 países.

En las Américas, la OPS estima que cada año se diagnostican más de 525.000 casos de cáncer de mama y alrededor de 100.000 mujeres mueren por esta enfermedad. Y la carga seguirá creciendo: se estima que para 2030 el número de mujeres diagnosticadas aumentará 34 %. En América Latina y el Caribe, además, el cáncer de mama golpea a mujeres relativamente jóvenes: la mitad de las muertes por esta enfermedad ocurre antes de los 65 años.

Y en Colombia, según datos del Instituto Nacional de Cancerología, solo en 2020 se reportaron 15.509 nuevos casos, lo que representa un 48,3% por cada 100.000 mujeres al año.

Pero ¿cómo empieza todo? A medida que pasa el tiempo, algunas células pueden acumular cambios en su ADN que alteran la forma en que crecen, se dividen y mueren. Cuando esos controles se pierden, las células pueden multiplicarse sin parar, formar un tumor e invadir los tejidos que las rodean. En algunos casos, pueden viajar a otras partes del organismo a través de la sangre o el sistema linfático. A esto se le conoce como metástasis.

Los científicos saben bastante sobre lo que ocurre una vez que una célula empieza a perder el control. Lo que no siempre pueden explicar del todo es por qué ocurrió en primer lugar.

Esos cambios pueden aparecer por errores durante la división celular, por el envejecimiento, por factores ambientales, por algunas exposiciones o hábitos, y también por alteraciones heredadas que aumentan el riesgo.

“Los principales factores de riesgo son ser mujer y la edad, sobre todo después de los 50 años”, explica el Dr. Torres. “A estos se suman la exposición hormonal prolongada (primera menstruación temprana, menopausia tardía, no tener hijos o tener el primero después de los 30, no lactar y la terapia hormonal combinada), el alcohol, la obesidad después de la menopausia, las mamas densas, las lesiones atípicas previas y la radioterapia en el tórax antes de los 30”. No todos estos factores pueden modificarse. La edad, los antecedentes hormonales, la densidad mamaria o algunas alteraciones heredadas forman parte de la historia biológica de la persona y no se cambian.

“La herencia explica el 5–10 % de los casos (de cáncer de seno), pero tiene mucho peso: una mutación en BRCA1 o BRCA2 eleva el riesgo a cerca del 70 % a lo largo de la vida”, dice el médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La mayoría de los cánceres de mama no se deben a una alteración genética heredada. Pero cuando una persona sí hereda determinadas mutaciones, el riesgo puede aumentar de manera importante. BRCA1 y BRCA2, a los que se refiere el especialista, son genes que normalmente ayudan a reparar daños en el ADN.

Cuando presentan ciertas mutaciones, esa función puede verse afectada y aumenta la probabilidad de que algunas células acumulen alteraciones que favorezcan el desarrollo de cáncer. Es algo así como tener un sistema de reparación que no funciona tan bien: los daños que aparecen en el ADN tienen más posibilidades de permanecer y acumularse.

“Una mujer debería consultar si en su familia hay cáncer de seno antes de los 50 años, varios familiares afectados, cáncer de ovario, cáncer de seno en un hombre o una mutación ya conocida”, resume el doctor Fabio Torres. Para eso existe la asesoría genética, que permite revisar los antecedentes, estimar el riesgo y, cuando está indicado, considerar una prueba genética.

Si una familiar de primer grado tuvo cáncer de seno, por ejemplo, se recomienda considerar el inicio de los controles 10 años antes de la edad en que fue diagnosticada, sin comenzar antes de los 30 años. Para las mujeres con un riesgo particularmente alto —como portadoras de estas y otras mutaciones, o con antecedentes de radioterapia en el tórax—, las recomendaciones apuntan a que pueden requerir resonancia magnética anual desde los 25 años y mamografía desde los 30. “El principio es que a mayor riesgo, más temprano, más frecuente y con métodos más sensibles, en un plan individualizado”, dice el Dr. Torres.

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Otros factores de riesgo asociados al cáncer de mama, como el consumo de alcohol o el exceso de peso después de la menopausia, sí pueden modificarse y hacen parte de las oportunidades de prevención en las que los médicos insisten una y otra vez. La Organización Mundial de la Salud estima, de hecho, que cerca del 38 % de todos los casos de cáncer podrían prevenirse reduciendo factores de riesgo conocidos. Entre ellos están el consumo de tabaco y alcohol, el exceso de peso, la inactividad física y algunos factores ambientales.

Las limitaciones del autoexamen

Durante décadas, las campañas de detección temprana del cáncer de mama se concentraron en el autoexamen. Publicidades y campañas de salud enseñaban y convencían a las mujeres de palparse los senos con frecuencia para buscar bultos o cambios que pudieran ser una señal de alarma.

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La idea de que cada mujer podía vigilar sus propias mamas y detectar un tumor a tiempo se hizo tan popular que, durante años, palparse los senos se convirtió casi en sinónimo de prevención. Parecía bastante lógico, efectivo y eficiente: si una mujer encontraba un bulto antes de que la enfermedad avanzara, tendría más posibilidades de recibir tratamiento oportunamente y mejorar su pronóstico.

Sin embargo, con el tiempo, la evidencia fue arrojando un panorama mucho más complejo. Poco a poco, diferentes e importantes estudios concluyeron que enseñar a las mujeres a realizarse un autoexamen de manera sistemática no reducía las muertes por cáncer.

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“En el ensayo de Shanghái, con más de 266.000 mujeres, solo aumentó las biopsias de lesiones benignas”, explica el Dr. Torres. Esa investigación, publicada en 2002 en el Journal of the National Cancer Institute, siguió durante más de una década a 266.064 mujeres y no encontró una reducción significativa en la mortalidad por cáncer de mama entre quienes recibieron entrenamiento para realizarse el autoexamen y quienes no. En cambio, sí encontró un aumento de las biopsias que finalmente mostraron lesiones benignas.

En otras palabras, el autoexamen no ayudaba a identificar eficazmente tumores y, por el contrario, generaba muchas falsas alarmas: descubrir un bulto que se parecía a un posible cáncer, pero que después de una preocupante serie de pruebas resultaba no serlo.

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No fue el único estudio en ese sentido. Otra investigación, publicada en 2003 en la Cochrane Database of Systematic Reviews, combinó los resultados del ensayo de Shanghái con otro realizado en Rusia, para analizar en conjunto a 388.535 mujeres. Y en la misma línea, tampoco encontró una reducción significativa de las muertes por cáncer de mama entre quienes realizaban autoexámenes de manera sistemática y entre quienes no.

La conclusión, que no ha hecho más que asentarse, es que una estrategia que durante años se había presentado como una herramienta para salvar vidas, no estaba demostrando hacerlo. Y, al mismo tiempo, podía llevar a más procedimientos innecesarios. “Su principal limitación es que solo detecta lesiones palpables, en general de más de 1–2 cm, cuando la mamografía puede encontrarlas mucho antes”, explica el especialista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Cuando una mujer puede sentir un tumor con sus propias manos, el cáncer ya ha avanzado mucho.

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Sin embargo, y quizá paradójicamente, a pesar de que el autoexamen de mamas no demostró reducir la mortalidad en estos ensayos, muchos cánceres de mama siguen siendo descubiertos porque las propias mujeres notan un cambio en sus senos.

La evidencia llevó entonces a separar dos conceptos. Una cosa es enseñar a todas las mujeres a realizarse un autoexamen de manera sistemática, con la expectativa de que así se reduzcan las muertes por cáncer; y otra, muy distinta, es que cada mujer conozca cómo son normalmente sus senos y pueda reconocer cuando algo ha cambiado.

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Hoy, las directrices internacionales ya no recomiendan la autoexploración mamaria formal y periódica como método de cribado —es decir, para buscar una enfermedad en personas que todavía no tienen síntomas—, pero tampoco plantean que las mujeres ignoren sus propios senos.

La recomendación es diferente: conocer el propio cuerpo y consultar ante cualquier cambio. “Hoy se promueve el autoconocimiento del seno: que la mujer sepa cómo son normalmente sus senos y consulte sin demora ante cualquier cambio”, dice el Dr. Torres. En nuestro medio, agrega, sigue siendo valioso porque muchas veces es la propia paciente quien encuentra una alteración, pero esto no reemplaza los controles médicos ni la mamografía, el único examen de tamizaje que ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de seno, hasta en un 40 % en las mujeres que asisten a los controles.

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De ahí que hoy se hable cada vez más de “concientización mamaria”: conocer las propias mamas, reconocer cambios nuevos o persistentes y saber cuándo es momento de acudir al médico. “Debe consultar ante cualquier cambio nuevo y persistente: una masa en el seno o en la axila, piel retraída o con aspecto de ‘cáscara de naranja’, enrojecimiento, retracción o eczema del pezón, secreción espontánea, sobre todo si es con sangre y de un solo lado, o un cambio en el tamaño o la forma del seno”, dice el Dr. Torres. Más que buscar metódicamente un tumor, su propósito es no pasar por alto una señal que antes no estaba.

En mujeres de riesgo promedio, la norma colombiana establece controles de promoción y mantenimiento desde los 40 años y recomienda la mamografía cada dos años entre los 50 y los 69 años. Las guías internacionales recomiendan comenzar la mamografía a los 40 años.

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“No se debe esperar a sentir dolor”, advierte el especialista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El cáncer de seno en etapas tempranas casi nunca produce dolor, mientras que el dolor aislado suele tener otras causas, con frecuencia hormonales o benignas. Esperar a que aparezca este síntoma puede retrasar la consulta y permitir que el tumor avance. Según el especialista, retrasos de entre tres y seis meses se asocian con estadios más avanzados y menor supervivencia.

El tiempo contra el cáncer

En lo que tiene que ver con el cáncer, cada día cuenta y puede hacer la diferencia entre encontrar la enfermedad cuando todavía está localizada y hacerlo cuando ya ha comenzado a extenderse.

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“Cuando lo encontramos localizado en la mama, la supervivencia a cinco años es cercana al 99 %, mientras que si ya hizo metástasis cae a alrededor del 30 %”, dice el Dr. Torres. Detectarlo en ese momento, además, agrega el especialista, permite implementar tratamientos menos agresivos: “muchas veces podemos conservar la mama, evitar retirar todos los ganglios de la axila (con menos riesgo de linfedema), ahorrarle a la paciente la quimioterapia y ofrecerle mejores resultados de reconstrucción”.

El tiempo no importa solamente en el momento de la detección, sino en todo lo que ocurre después. Una mujer puede notar un cambio en su seno, hacerse una imagen, recibir un resultado sospechoso y, a partir de ahí, comenzar una carrera que tiene varios pasos: llegar al especialista, confirmar y conocer qué tipo de tumor es y definir el tratamiento.

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Cada espera entre uno y otro de esos momentos es una oportunidad que puede ganarse o perderse. Por eso, algunos grupos de especialistas han establecido tiempos de referencia para medir qué tan oportuno es este recorrido. La Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama (EUSOMA), por ejemplo, plantea que en pacientes con cáncer de seno no metastásico el tratamiento debería comenzar idealmente dentro de las seis semanas desde la primera imagen relacionada con el cáncer y, como máximo, dentro de ocho semanas.

“En la Fundación Santa Fe de Bogotá, ante una sospecha, la paciente entra a una ruta organizada por condición”, explica el Dr. Torres. Se trata de la ruta integral del cáncer de seno del Instituto de Cáncer de la FSFB, que hace parte del tratamiento del cáncer donde el paciente es el centro de la atención.

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“La ruta empieza con la valoración por mastología, los estudios de imagen y la biopsia guiada para confirmar el diagnóstico. Luego se hace la caracterización del tumor por patología y una junta multidisciplinaria define un plan de tratamiento individualizado. Ese plan integra cirugía con reconstrucción, tratamiento sistémico (quimioterapia, inmunoterapia, terapias target) y radioterapia”. Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, por ejemplo, transcurrieron 16 días, en promedio, entre una imagen clasificada como BI-RADS 4 o 5 (categorías que indican una lesión sospechosa y que requieren estudios para confirmar o descartar cáncer) y la consulta con mastología.

Como punto de referencia, en el Hospital Geral de Caxias do Sul, en Brasil, un centro de referencia en oncología, el tiempo mediano entre una imagen mamaria anormal y la primera consulta de mastología fue de 35 días, según un estudio realizado entre 2011 y 2015.

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El siguiente momento es todavía más importante: confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, el tiempo entre el diagnóstico histopatológico y el inicio del tratamiento fue de 31 días, frente a 45 días en el indicador de referencia utilizado por la Cuenta de Alto Costo, una entidad técnica del sistema de salud que recopila, analiza y reporta información sobre enfermedades, entre ellas el cáncer.

“A lo largo del proceso la acompañan enfermería especializada, psicooncología, nutrición, rehabilitación y cuidado paliativo”, añade el Dr. Torres. “Poner a la paciente en el centro significa organizar el equipo alrededor de ella, reducir barreras y tiempos, tomar las decisiones junto con ella y atender también sus necesidades emocionales, familiares y de calidad de vida”. Y esa última parte, de hecho, también puede medirse. Durante el primer año desde el inicio del tratamiento, las pacientes atendidas en la Fundación Santa Fe de Bogotá registraron 77,1 puntos sobre 100 en la escala QLQ-C30, una herramienta global que evalúa la percepción de la calidad de vida relacionada con la salud. Solo como referencia, la población general europea obtuvo 66,1 puntos en esta misma escala.

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El objetivo, entonces, y más allá de tratar el cáncer y tener el mejor pronóstico posible, es conseguir que la paciente pueda atravesar ese proceso conservando la mayor calidad de vida. “Sentirse bien no significa estar libre de la enfermedad”, concluye el especialista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. “Por eso, invito a cada mujer a conocer su riesgo, hablar con su médico sobre cuándo empezar sus controles y no aplazarlos: detectarlo a tiempo salva vidas”.

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