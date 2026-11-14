Lo digo con una aclaración de entrada: trabajo en una de las instituciones que aparecen en esas listas, y prefiero que usted lo sepa desde ya, porque esta columna trata precisamente de preguntar antes de confiar. No existe el mejor hospital; existe el mejor hospital para un problema concreto.

Colombia figura con dignidad en los rankings globales de salud: tres instituciones del país están entre los 100 mejores centros médicos académicos del mundo según Brand Finance, y cuatro en el listado de hospitales especializados de Newsweek.

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Cuando su salud está de por medio, el sitio donde está importa

Investigamos más antes de comprar un carro que antes de una cirugía de corazón o de un trasplante. No es desinterés: no sabemos qué preguntar. Propongo cinco preguntas para el hospital y para el grupo médico que lo va a tratar.

¿Qué credenciales tienen? En Colombia todo prestador debe estar habilitado, pero eso es apenas el mínimo legal; lo que distingue a una institución es la acreditación. En el país la otorga ICONTEC: en 2025, de unas 12.000 IPS, solo 64 estaban acreditadas y apenas ocho con excelencia, su nivel más alto. A esto se suman los sellos internacionales. La Joint Commission International (JCI) acredita al hospital como un todo, y nueve hospitales colombianos la tienen; además, certifica programas clínicos específicos, con cerca de 40 centros de excelencia en distintas patologías repartidos en varios hospitales del país. La Fundación Europea para la Excelencia (EFQM), reconoce a más de 45 unidades clínicas de alto desempeño en Colombia. En cuanto al grupo médico, confirme que sus especialistas tengan título y registro profesional vigentes, verificables en la página del Ministerio de Salud.

¿Qué experiencia tiene el equipo que lo va a tratar? Hace más de dos décadas se sabe que, en procedimientos complejos, los hospitales y cirujanos que más casos atienden tienen menor mortalidad. Pero el resultado no depende solo de quien opera: la enfermería vigila, detecta a tiempo las complicaciones y sostiene la recuperación. Esta experiencia es fundamental. Pregunte cuántos casos como el suyo atienden al año el grupo médico y el hospital, y cuántos pacientes tiene a cargo cada enfermera.

¿Qué pasa si algo sale mal? Las enfermedades complejas rara vez viajan solas. Un hospital con amplio rango de especialidades, cuidado intensivo y alternativas diagnósticas y terapéuticas responde a una complicación en minutos, no con una remisión.

¿Enseñan e investigan? Los hospitales universitarios no son infalibles, pero la evidencia les favorece: los grandes hospitales universitarios muestran menor mortalidad a 30 días que los no universitarios. Pregunte por convenios universitarios, programas de posgrado y estudios clínicos en su enfermedad.

¿Cuáles son sus resultados? Es la pregunta más incómoda y la más importante: mortalidad, complicaciones, infecciones, reingresos y calidad de vida después del tratamiento, en pacientes como usted. Las encuestas de experiencia complementan; la anécdota del vecino y las reseñas en internet miden el trato, no la supervivencia. Un equipo dispuesto a compartir sus cifras ya da una señal de calidad.

Hoy muchos pacientes consultan a la IA. Sirven para formular mejores preguntas, pero no reemplazan las cifras que solo la institución puede dar.

La cercanía, la confianza y los valores personales seguirán pesando, y está bien. Pero ante un problema complejo, el hospital y el equipo que lo atiende inciden directamente en el desenlace. Antes de poner su vida en manos de alguien, pregunte quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen. Cuando su salud está de por medio, el sitio donde lo atienden importa.

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