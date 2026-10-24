De qué hablan los hospitales del mundo

Escribo desde Seúl, durante el 49º Congreso Mundial de Hospitales: unos 2.000 directivos de 90 países y más de sesenta sesiones. El mundo comparte el mismo diagnóstico: la población envejece, el personal de salud además de estar agotado escasea y las cuentas no cuadran. Pero no todos lo interpretamos con la misma madurez. Las regiones más avanzadas llevan la discusión del hospital al sistema; nuestra visión Latinoamericana se sigue quedando en el hospital. Cinco lecciones aprendidas de este evento.

La primera lección es que la madurez se nota en el tamaño de las preguntas. Casi todas las sesiones preguntaron cómo hacer más eficiente un hospital; muy pocas, cómo debe funcionar el sistema que lo rodea. Los países “vikingos” fueron la excepción: sus hospitales universitarios mostraron cómo comparten pacientes de alta complejidad, protegen juntos sus datos y aseguran medicamentos críticos entre cinco países. No hablaron de su hospital, sino de lo que ningún hospital puede resolver solo. Un hospital eficiente dentro de un sistema mal diseñado solo fracasa con mejores indicadores.

Juan Gabriel Cendales MD, FACP Foto: LaCardio.

La segunda lección es que, en inteligencia artificial, madurar no es tener más pilotos, sino saber cuáles funcionan. La IA fue la protagonista del congreso: tuvo once sesiones y una plenaria, y Seúl anunció una declaración sobre su uso responsable. Me faltaron sesiones de los proyectos de IA que fracasaron. Nadie sabe todavía cómo financiarla. En Colombia tenemos datos, pero dispersos y sin validar. Sin ellos, seguiremos comprando algoritmos entrenados en otros países y esperando que funcionen con los nuestros.

La tercera lección es que la sostenibilidad ya no es un tema ambiental, sino de junta directiva de cualquier hospital serio. Tuvo tantas sesiones como la IA y la primera plenaria del congreso. Ya no se presenta como buena voluntad, sino como gestión: hospitales con directores de sostenibilidad en el equipo ejecutivo, huella de carbono medida como se miden los costos y criterios ESG integrados en la gobernanza. Los casos más sólidos mostraron que reducir emisiones también ahorra, con menos gases anestésicos, menos instrumental desechado y menos medicamentos perdidos.

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La cuarta lección es que el agotamiento del personal de salud se sigue tratando como un problema individual cuando es un problema de diseño. La mayoría de las sesiones ofrecieron resiliencia, coaching e inteligencia emocional para que los equipos resistan mejor. Pocas se preguntaron por qué el trabajo agota. Las que lo hicieron cambiaron el trabajo mismo: repartieron de otra forma las funciones entre profesionales, usaron la enfermería virtual para aliviar cargas y planearon con años de anticipación cuántas personas formar. El problema no es que el personal esté cansado, sino que el modelo está hecho para cansarlo.

La quinta lección es que América Latina no existe como región en la conversación global. Cuando el congreso habló de países en desarrollo, la voz la llevaron África y el sur de Asia: Kenia y Pakistán moderaron las sesiones sobre mercados emergentes y entornos de pocos recursos. Asia llegó con su propia federación, y Corea con la próxima presidencia de la IHF. México, Chile y Argentina ni siquiera aparecen en el programa, y ninguna sesión de liderazgo tuvo moderador latinoamericano. Llegamos como hospitales sueltos, no como región. Y quien no define su propia agenda termina hablando en la agenda de otros.

Una reflexión final. La participación de Colombia en estos espacios sigue siendo muy pequeña. Nuestros gremios dedican toda su energía a la reforma de turno y casi ninguna a los espacios donde se define la agenda mundial. Les dejo una pregunta incómoda: ¿existen para defender a los hospitales colombianos o para prepararlos para el futuro? Ojalá en Roma 2027 no volvamos a llegar solos. Experiencia nos sobra; lo que nos falta es organizarnos.

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