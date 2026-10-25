Delirium, depresión y pérdida muscular: la cara menos visible de las UCI en los hospitales

Es un espacio lleno de monitores, máquinas que emiten permanentemente ruidos y pitidos, y una luz artificial blanca que permanece encendida día y noche, a veces difuminando la propia noción del tiempo. Para los pacientes, en algunas ocasiones…

Llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) nunca es una decisión. “Es un lugar que genera naturalmente mucha angustia”, reconoce la doctora Astrid Fajardo, médica de rehabilitación de la Fundación Cardioinfantil – LaCardio. “Por definición, llegar allí implica que la vida está en grave peligro”.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Es un espacio lleno de monitores, máquinas que emiten permanentemente ruidos y pitidos, y una luz artificial blanca que permanece encendida día y noche, a veces difuminando la propia noción del tiempo. Para los pacientes, en algunas ocasiones conscientes, pero bajo sedación y generalmente intubados, cada jornada puede transcurrir entre procedimientos médicos, interrupciones del sueño y la incertidumbre.

Ya sea que la estancia sea corta o larga, y más allá de la condición que lleva a una persona a una UCI, “está muy demostrado que entre las primeras seis y doce horas en que un paciente está críticamente enfermo, empieza a disminuir la producción de ATP, que es la energía que producen las mitocondrias”, explica la Dra. Fajardo. Las mitocondrias son estructuras celulares que producen gran parte del ATP (trifosfato de adenosina), que es como los médicos conocen la molécula indispensable para el funcionamiento de las células.

Sin ATP suficiente, las células tienen dificultades para realizar funciones esenciales, como mantener su equilibrio interno y permitir la contracción muscular. A estos cambios metabólicos, dice la médica, se suman los efectos de la enfermedad crítica y la inmovilidad propia de estar en cama, que pueden acelerar la pérdida de fuerza y masa muscular. Es parte de lo que se conoce como “desacondicionamiento físico”, un fenómeno cuyos efectos sobre el organismo también se han estudiado a partir de la experiencia de los astronautas en el espacio. “Desde que el hombre fue a la Luna, se estudia qué consecuencias puede tener la inmovilización y la exposición a condiciones extremas”, cuenta la especialista.

Le puede interesar

Los efectos del reposo prolongado pueden extenderse a distintos sistemas del organismo: el neurológico, el cardiovascular, el gastrointestinal, el renal y el osteomuscular. Parece obvio; imagine los efectos de estar absolutamente todo el tiempo en una cama.

Esto significa que, mientras una persona lucha por sobrevivir a un infarto, un siniestro vial o cualquier otra condición que la haya llevado a una UCI, también puede empezar a perder masa y fuerza muscular, resistencia física y capacidad para realizar movimientos cotidianos.

“Los efectos no se ven solamente en los músculos tróficos, que nos mantienen de pie, sino incluso en los de la deglución. Los pacientes no pueden deglutir adecuadamente, no pueden comer, lo que nos lleva a una desnutrición aguda, pérdida del apetito y la misma fatiga relacionada con la enfermedad crítica”, explica Yenny Rocío Cárdenas Bolívar, intensivista institucional y jefa del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. A nivel cognitivo, agrega la especialista, se pueden presentar alteraciones en la memoria a corto plazo, la atención y las funciones ejecutivas, que nos permiten planificar, organizar tareas o tomar decisiones.

Durante la estancia en cuidados intensivos, algunos pacientes pueden desarrollar algo que los médicos conocen como delirium o síndrome confusional agudo, una alteración caracterizada por cambios repentinos en la atención y el estado de conciencia, que puede manifestarse como desorientación, confusión o alucinaciones.

“Puede presentarse como hipoactivo, es decir, los pacientes dormidos, que no se despiertan durante todo el día; hiperactivo, que es el paciente agitado que se quiere bajar de la cama y desconectarse de todo; y el mixto, que es de los más frecuentes, que fluctúa entre los dos”, dice la Dra. Cárdenas. Aunque suele ser transitorio, puede dificultar la recuperación y, en algunos casos, coexistir con alteraciones cognitivas que persisten después del alta hospitalaria.

Por supuesto, durante una estancia en la UCI, el mundo emocional también experimenta un vuelco. “Empieza por tener que dormir en una cama que no es la de uno e incluye cosas como tener que comer una comida que no está preparada según nuestra cultura y nuestras prácticas”, dice la doctora Adriana Escorcia, psiquiatra de LaCardio. “Se cambia toda la normalidad y cotidianidad de una persona”. Imagine, por ejemplo, que usted tiene la costumbre de quedarse dormido viendo televisión, de levantarse en la mañana mientras escucha las noticias en la radio o de tomarse un café antes de empezar el día.

Son gestos pequeños, casi automáticos, que, según las especialistas con las que hablamos, permiten reconocer un entorno, organizar las horas del día y sentir que, de alguna manera, tenemos las riendas de la vida. Ahora imagine que, de un momento a otro, esas rutinas desaparecen.

“Eso es transversal a todo el proceso y se pueden configurar cuadros de ansiedad y de depresión, que pueden alterar mucho el patrón del sueño con pesadillas”, dice la Dra. Escorcia. “Todo esto puede constituir una patología que se llama estrés postraumático, que también está relacionado con las estancias en la UCI, con los sonidos, los pitos, las alertas de las bombas de infusión (unos dispositivos que administran medicamentos y líquidos al paciente de forma controlada) con el ruido nocturno que no permite un descanso reparador”.

Por eso, mientras los equipos médicos se concentran en tratar la enfermedad que llevó al paciente a cuidados intensivos, también procuran que las condiciones de la hospitalización reduzcan, en la medida de lo posible, el impacto físico y emocional de esa experiencia.

La rehabilitación comienza ya

La pregunta que parece lógica en este punto, entonces, es cómo evitar que el cuerpo de una persona sedada, intubada y postrada en una cama por, por ejemplo, un accidente cerebrovascular potencialmente mortal, no pierda mientras tanto fuerza o masa muscular.

“La recuperación comienza desde la UCI, lo que llamamos rehabilitación temprana: es decir, tan pronto el paciente lo permita”, dice la Dra. Cárdenas. “Me refiero a algo que ya tiene muchos estudios en el mundo, pero que algunas unidades todavía no incorporan: el paquete de cuidados ABCDEF para el manejo integral de los pacientes críticos en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esto sí que cambió la vida de los pacientes en la UCI, sí que cambió los resultados. Es una sigla en inglés que se refiere a que debemos evaluar, prevenir y tratar el dolor siempre en todo paciente, de manera objetiva”.

En pacientes ventilados y no ventilados, es decir, tanto en quienes necesitan asistencia de un ventilador para respirar como en quienes pueden hacerlo por sus propios medios, esto implica evaluar el dolor con herramientas que permitan medirlo de forma sistemática, en lugar de depender únicamente de la impresión del personal médico. También supone revisar a diario la necesidad de mantener la sedación y, cuando las condiciones clínicas lo permiten, realizar pruebas de despertar y de respiración espontánea. El objetivo, dice la médica, es evitar que el paciente permanezca profundamente sedado más tiempo del necesario y facilitar una transición hacia una mayor participación en su propia recuperación.

Publicidad

El paquete ABCDEF incluye, además, elegir adecuadamente los analgésicos y los sedantes, prevenir, detectar y tratar el delirium, promover la movilidad temprana e involucrar a la familia en el proceso. Esta última parte también puede traducirse en acciones sencillas para mantener al paciente conectado con su entorno, como facilitarle las gafas si acostumbra a leer o procurar que sus familiares puedan acompañarlo.

La movilidad, explica la Dra. Cárdenas, de la FSFB, no empieza entonces necesariamente cuando el paciente vuelve a caminar. Puede comenzar, de hecho, con acciones tan sencillas como elevar la cabecera de la cama para que ejercite los músculos del cuello y pueda sostener la cabeza.

Publicidad

En esa línea, la Dra. Fajardo, de LaCardio, nos pide pensar, por ejemplo, en una persona que llega a la UCI de un hospital después de un siniestro vial, con un politraumatismo, fracturas y lesiones en distintos órganos. La prioridad inicial es estabilizarla y tratar las lesiones que ponen en riesgo su vida.

Si necesita ventilación mecánica, puede permanecer intubada y bajo sedación mientras supera la fase más crítica. Pero una vez que su condición lo permite, la rehabilitación puede empezar incluso antes de que despierte.

Publicidad

“Lo primero es ayudarle a movilizar pasivamente para que no pierda la movilidad”, explica la Dra. Fajardo. Mientras el paciente todavía está inconsciente o no puede seguir instrucciones, el fisioterapeuta mueve cuidadosamente sus extremidades para preservar el rango de movimiento. A medida que evoluciona y recupera el estado de alerta, el trabajo avanza hacia los estiramientos, el fortalecimiento muscular y actividades cada vez más exigentes: sentarse en la cama, ponerse de pie y, cuando sea seguro, comenzar a caminar.

En el paquete de atención ABCDEF al que hacía referencia la Dra. Cárdenas, esta movilización temprana corresponde a la letra E, dedicada a la movilidad y el ejercicio. La idea es incorporar el movimiento tan pronto como la condición clínica lo permita, en lugar de esperar hasta que el paciente salga de la UCI. Después viene la F, que hace referencia a la participación y el empoderamiento de la familia.

Publicidad

Para Cárdenas, mantener a los seres queridos cerca e involucrarlos en el proceso también hace parte del cuidado intensivo.

Su presencia puede ayudar a que el paciente conserve el vínculo con su entorno y participe, en la medida de sus posibilidades, en actividades que estimulen su atención y orientación.

Publicidad

“La intervención a partir de este paquete de cuidado ha mostrado unos desenlaces fantásticos”, dice la especialista de la FSFB. “Hay estudios de más de 6.000 pacientes donde los resultados en sobrevida, en disminución del síndrome post-UCI, son marcados”.

Este síndrome, conocido también como síndrome poscuidados intensivos, reúne todas las alteraciones físicas, cognitivas y de salud mental que pueden aparecer o persistir después de una enfermedad crítica. No todas las personas que pasan por una UCI lo desarrollan ni experimentan las mismas secuelas, pero estas pueden dificultar el regreso a las actividades cotidianas incluso después de superar la enfermedad que motivó la hospitalización.

Publicidad

Una UCI más humanizada

Estar en una UCI, como decía al comienzo la Dra. Fajardo, es una experiencia muy angustiante por naturaleza. Pero hay condiciones que pueden hacerla todavía más difícil. Imagine, por ejemplo, una habitación sin ventanas, donde no es posible distinguir si afuera es de día o de noche, o sin siquiera un reloj a la mano que permita saber qué hora es.

Los cubículos son individuales, pero en algunas unidades están dispuestos en espacios muy abiertos, separados por cortinas o divisiones que no aíslan por completo a los pacientes de lo que ocurre a su alrededor. Imagine que, en plena madrugada, el paciente de la cama de al lado sufre un paro cardíaco y el equipo médico debe iniciar maniobras de reanimación. Las alarmas suenan, el personal se moviliza y usted, desde su propia cama, escucha y presencia lo que ocurre, sin saber muy bien qué está pasando ni cómo terminará.

Publicidad

Desde hace algunos años, los hospitales de todo el mundo han empezado a prestar más atención a algo que durante mucho tiempo podía quedar en segundo plano frente a la urgencia de salvar una vida: cómo se siente una persona mientras está en una UCI.

En todo caso, y como decía la Dra. Cárdena, no resultan ser cosas que vayan por caminos muy distintos. “Hay que buscar que estos espacios sean cada vez más amables, que el paciente, por ejemplo, tenga contacto permanente con la familia”, dice la Dra. Fajardo. “Porque en algunos o en muchos casos, esa visita puede ser la última vez que se vean”.

Publicidad

Para la Dra. Escorcia, psiquiatra de LaCardio, todo esto hace parte de un enfoque en el que los médicos y los hospitales tratan con una persona, un paciente, y no solo con una enfermedad. “Por eso, ya no es tan frecuente que la persona esté en bata hospitalaria. Ya se permite que esté en pijama, con sus gafas, sus prótesis dentales, sus audífonos, si los usa. Porque todas esas cosas ayudan a prevenir el alejamiento de la realidad”, explica.

La idea es que, incluso en medio de una hospitalización crítica, el paciente conserve algunas de las referencias que le permiten reconocer su entorno y relacionarse con él.

Publicidad

“También se minimizan los medicamentos; se hace algo que técnicamente se llama conciliación medicamentosa: uno deja solamente lo que el paciente necesita y trata de evitar que reciba medicamentos en exceso. Se promueve la deambulación, que haga terapias todos los días y, si va a quedarse solo, se le puede dejar música o enviarle fotografías para poner en las paredes, de manera que mantenga ese contacto con su realidad y con su familia”, explica la Dra. Escorcia. Parecen pequeñas acciones, pero al final pueden marcar una diferencia en la manera en que el paciente vive su hospitalización.

Después de salir de la UCI, la recuperación de un paciente que atravesó una enfermedad crítica no termina. “Hay días buenos y días malos. No siempre el paciente que sale o se recupera va a tener una evolución lineal e ininterrumpida hacia la mejoría y cada día va a estar mejor. Entender que eso no ocurre es importantísimo”, dice la Dra. Cárdenas.

Publicidad

La recuperación puede avanzar con altibajos: un día el paciente amanece con más energía, come mejor y se siente capaz de retomar sus actividades; al día siguiente, puede experimentar más cansancio, dolor, náuseas o dificultades para dormir. Estos “retrocesos” no significan necesariamente que algo vaya mal, dice la médica, pero es importante observar cómo evoluciona y consultar si aparecen cambios que preocupan o persisten.

En ese proceso, la familia cumple un papel clave. Quienes conocen al paciente pueden advertir cambios en su memoria, su comportamiento, sus hábitos de sueño o su alimentación que no siempre son evidentes durante una consulta. “

Publicidad

Mi papá no era así” es una de las señales que, según Cárdenas, los familiares pueden identificar y comunicar al equipo médico.

A esto se suma que algunos pacientes llegan a un punto en el que dejan de mostrar avances. “Pueden pasar muchas otras cosas, como que el paciente llega a una meseta donde ya no arranca ni para adelante ni para atrás”, explica la Dra. Fajardo, de LaCardio. En esos casos, el equipo tratante debe evaluar la evolución y considerar otras intervenciones. La rehabilitación, dice la especialista, puede continuar durante semanas o meses, con terapias ajustadas a las necesidades de cada persona, hasta recuperar parte de la autonomía perdida y facilitar el regreso a sus actividades cotidianas.

Publicidad

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺