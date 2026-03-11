Desmitificando el cáncer, el nuevo horizonte de la salud femenina en 2026

Aunque el cáncer de mama sigue siendo el más frecuente, también preocupan el aumento del cáncer de pulmón y la presencia del colorrectal y el de cuello uterino. Foto: Getty Images

En la última década, la narrativa sobre el cáncer en la mujer ha dejado de ser una de resignación —en la que se pensaba que era sinónimo de muerte— para convertirse en una de precisión y esperanza. Hoy, en marzo de 2026, mes de la mujer, no solo nos enfrentamos a una enfermedad; nos enfrentamos a un cambio de paradigma donde la tecnología, la ciencia de precisión y la conciencia social sobre la importancia del tamizaje finalmente caminan de la mano, fortaleciendo la lucha por la vida.

A nivel global, y según las proyecciones para 2026, el panorama de los tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres se mantiene liderado por el cáncer de mama, aunque con una tendencia preocupante al alza en el cáncer de pulmón debido a los cambios en los hábitos de consumo de tabaco en décadas anteriores.

En primer lugar, el cáncer de mama sigue siendo el tumor más diagnosticado en mujeres en casi todo el mundo, con una incidencia que representa aproximadamente el 30 % de los nuevos diagnósticos de cáncer.

El segundo más frecuente en muchas regiones desarrolladas es el cáncer colorrectal, el cual está muy vinculado a factores como la dieta, el sedentarismo y el envejecimiento de la población. En este contexto, los programas de tamizaje —como el test de sangre oculta en heces— son fundamentales, ya que permiten la detección temprana de lesiones premalignas. En tercer lugar, el cáncer de pulmón, que históricamente era más común en hombres, es uno de los que más ha aumentado en incidencia en las mujeres en los últimos años, principalmente como consecuencia de la incorporación masiva de la mujer al hábito tabáquico en décadas anteriores.

Finalmente, en cuarto lugar, se encuentra el cáncer de cuello uterino, principalmente asociado al VPH (Virus del Papiloma Humano), así como a factores hormonales y metabólicos.

Esta conmemoración no busca solo generar conciencia sobre las estadísticas, sino también humanizar la lucha de millones de mujeres. Es un llamado a la acción para que los sistemas de salud garanticen acceso equitativo, haciendo énfasis en el tamizaje, y para que la sociedad elimine los estigmas que aún rodean esta enfermedad.

“El cáncer no debe verse como una sentencia de muerte. Cuando logramos detectarlo de forma temprana, las posibilidades de tratamiento efectivo y curación aumentan significativamente. El tamizaje y la educación en salud siguen siendo nuestras herramientas más poderosas para salvar vidas”, explica la doctora Camila Torres Vélez, médico especialista en hemato oncología de LaCardio.

El factor más determinante en el pronóstico de estas enfermedades es el tiempo. Detectar una anomalía en sus etapas iniciales puede elevar las tasas de supervivencia por encima del 90 %. La prevención no solo consiste en realizarse estudios, sino también en conocer el propio cuerpo. En este sentido, el autoexamen cobra una gran importancia como una de las medidas de vigilancia personal más accesibles.

La educación es la piedra angular del tamizaje. Empodera a la sociedad para tomar decisiones conscientes y participar en pruebas preventivas antes de que aparezcan síntomas clínicos. Además, favorece una mayor aceptación de los programas de detección temprana, mejora la comprensión del motivo por el que es importante realizarse exámenes diagnósticos oportunos y ayuda a vencer el miedo, que suele ser uno de los principales enemigos de la detección temprana.

La educación no es responsabilidad únicamente del oncólogo; es responsabilidad de todos los niveles de atención en salud, lo que permite que este conocimiento se replique en el tiempo desde el hogar, los colegios y los centros de atención primaria.

En la era de la medicina de precisión, los métodos diagnósticos son cada vez más exactos gracias a herramientas como la inteligencia artificial. También estamos viviendo una transformación en las terapias dirigidas, basadas en la caracterización molecular y genética individualizada de cada tumor. Esto abre una nueva etapa esperanzadora, en la que estamos reemplazando tratamientos rígidos por estrategias terapéuticas que reconocen que el cáncer de cada mujer es tan único como su huella dactilar.

Cada vez cobra más importancia el manejo multidisciplinario, que busca mejorar los resultados en supervivencia. Múltiples especialidades participan en la ruta de atención del paciente con cáncer, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento.

Además, se está consolidando una transición hacia una medicina más humanizada. Hoy no se busca únicamente la cura, sino también acompañar al paciente en todo su proceso. La consulta ha evolucionado con los años: ha pasado de centrarse únicamente en prescribir quimioterapia a construir una relación cercana entre el paciente y su oncólogo tratante.

En esa relación existe una profunda conciencia médica: el paciente está confiando su vida en nuestras manos. De manera recíproca, esto representa un compromiso ético que nos impulsa a aplicar la mejor evidencia científica para devolver la salud a una madre, a una hija, a una hermana o a una mujer que desea seguir construyendo su vida.

La individualización de cada caso es fundamental. En este proceso se tienen en cuenta las expectativas, los miedos y las incertidumbres del paciente, recordando siempre que el trabajo en equipo entre médicos, pacientes y familias es clave.

A pesar de los avances científicos, aún persisten barreras significativas que dificultan una lucha efectiva contra el cáncer. Entre ellas se encuentran las desigualdades en el acceso a los servicios de salud. En muchas regiones, especialmente rurales, las mujeres tienen menos acceso a mamografías o a métodos diagnósticos de alta tecnología. Por ello, es fundamental implementar desde los principales centros especializados campañas que favorezcan el acceso al diagnóstico oportuno.

También es importante considerar el impacto emocional que el cáncer genera tanto en el paciente como en su familia. Esta enfermedad puede afectar la salud mental, la imagen corporal y la estabilidad económica, razón por la cual el acompañamiento por parte de psicología y trabajo social es una parte esencial de la atención integral.

Si bien el cáncer tiene componentes genéticos y ambientales que no siempre podemos controlar, existen hábitos que pueden reducir el riesgo, como mantener una alimentación saludable, realizar actividad física, evitar sustancias nocivas y prevenir la obesidad.

El tamizaje en la mujer sigue siendo una herramienta clave para la detección temprana y la mejora en la supervivencia. Entre las pruebas más importantes se encuentran la mamografía, la citología, la PCR para VPH y la detección de sangre oculta en heces o colonoscopia según la sintomatología y los antecedentes.

La innovación en el tamizaje también ha dado un salto significativo en la última década. La integración de la inteligencia artificial en los sistemas de salud ha permitido mejorar la precisión diagnóstica, alcanzando niveles cercanos al 94 % en la detección temprana y reduciendo significativamente los falsos positivos que históricamente han generado ansiedad innecesaria en muchas mujeres.

No podemos hablar de cáncer sin reconocer el papel fundamental de la mujer en la estructura social. Según datos de la OMS, las mujeres representan aproximadamente el 70 % de la fuerza laboral en salud a nivel global. Garantizar su acceso a servicios de salud oportunos es una prioridad.

Las mujeres no son solo pacientes: también son cuidadoras, investigadoras, profesionales y líderes.

Por ello, es fundamental cerrar las brechas de acceso. La ciencia debe ser para todas. La innovación no puede ser un lujo; debe convertirse en una herramienta disponible para todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia.

En los últimos años, especialmente después de la pandemia, se ha evidenciado un aumento en el diagnóstico de cáncer en mujeres menores de 40 años. Esta tendencia obligará a replantear las políticas y guías sobre la edad de inicio del tamizaje, donde la tecnología deberá convertirse en un puente para mejorar el acceso y la prevención.

El reto en los próximos años será integrar herramientas como la inteligencia artificial sin perder la empatía del médico. En conclusión, nos encontramos en un momento decisivo en el que la tecnología y la ciencia están transformando el manejo del cáncer, favoreciendo una atención cada vez más personalizada.

Hoy, en LaCardio, contamos con herramientas que permiten que el cáncer deje de ser una sentencia de muerte y se convierta, en muchos casos, en una condición crónica o curable. El éxito de 2026 no se medirá únicamente en fármacos innovadores, inteligencia artificial o equipos tecnológicos. Estos son medios importantes, pero el verdadero éxito radica en garantizar que ninguna mujer, sin importar su estrato social, raza o ubicación geográfica, se quede atrás en esta carrera por la vida. La mujer colombiana es un pilar fundamental de la sociedad. Su liderazgo en los ámbitos político, económico, científico y educativo impulsa el desarrollo del país. Es fuerte, valiente, emprendedora, resiliente y alegre.

Por eso debemos proteger su salud. Contamos con herramientas para enfrentar juntas esta batalla contra el cáncer. No debes tener miedo. De la mano de la ciencia, la prevención y el acompañamiento médico podemos avanzar hacia una meta común: la vida.

Feliz Día de la Mujer. Que cada día represente una nueva oportunidad para cuidarnos más, para amarnos más y para vivir con mayor conciencia sobre nuestra salud. Recuerda: el pasado es inmodificable, el futuro es incierto, pero el presente es el momento para cuidarte. Mañana puede ser tarde.

*Camila Torres Vélez es médica especialista en hemato oncología de LaCardio.

