Estos son los retos que, al igual que Colombia, están enfrentando los hospitales del mundo

Con las crisis y los problemas, a veces el mundo parece empequeñecerse. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), lo describe como un efecto de “lugareño”: la sensación de que lo que estamos viviendo solo nos ocurre a nosotros. En un momento en el que el sector salud en Colombia está concentrado en las discusiones sobre el flujo financiero, esa percepción puede hacer que se pierda de vista que muchos de los desafíos del sistema de salud también se discuten —con distintos matices— en otros países.

Esa fue, precisamente, una de las ideas que quedó sobre la mesa en una conversación realizada este jueves en la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB), que reunió a algunas de las voces que más conocen la realidad del sector salud, tanto en Colombia como en el escenario internacional. “Hay retos que compartimos con el mundo”, se le escuchó decir más de una vez a Henry Gallardo, director general de la FSFB y presidente de la International Hospital Federation, una organización que nació incluso antes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que reúne a asociaciones hospitalarias, sistemas de salud y grandes instituciones médicas de más de 70 países. “Sin duda, hay una conexión entre las situaciones y los problemas locales con los retos globales”, agregó Gallardo.

Tanto él como Giraldo fungieron como anfitriones de la conversación “Tendencias mundiales en gestión hospitalaria”, un espacio que buscó poner en perspectiva los desafíos del sector salud, a la luz de lo que está ocurriendo en otros países.

Por ejemplo, en el tema del dinero. “Uno de los grandes temas es la financiación. Un antiguo jefe mío decía: ‘Si quieres entender cómo cambia un sistema de salud, sigue el dinero’. Aunque suene crudo, el sistema de financiamiento determina cómo se presta la atención. Los sistemas de financiamiento, tanto públicos como privados, están bajo presión en muchos países. Y eso impulsa la búsqueda de modelos más innovadores”, explicó Ronald Lavater, director ejecutivo de la International Hospital Federation (IHF) y quien visitaba por primera vez el país.

Pero no es, de ninguna manera, el único reto. En su exposición, Lavater habló de transformaciones profundas que atraviesan a casi todos los sistemas del mundo: el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la escasez de personal sanitario y la incorporación de nuevas tecnologías.

Todos esos son cambios que, si bien se expresan de manera distinta en cada país, están redefiniendo el funcionamiento de hospitales y sistemas de salud en distintas latitudes.

“Construir sistemas de salud sostenibles implica fortalecer el talento humano, aumentar la resiliencia institucional y reconocer a los hospitales como pilares de sus comunidades. Integrar sostenibilidad con calidad y seguridad es la manera de preparar nuestros sistemas para enfrentar los desafíos actuales y futuros, y Colombia está participando activamente en esa agenda internacional”. Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá y Presidente de la International Hospital Federation.

Los hospitales, en la primera línea de los cambios

El sector prestador (es decir, los hospitales y clínicas) es la primera línea de los sistemas de salud. Es allí donde, al final, aterrizan y se hacen visibles muchos de los cambios que vive el sector y la sociedad: desde las presiones financieras hasta las transformaciones demográficas y epidemiológicas que están cambiando las necesidades de atención de la población.

“Cuando hablo con nuestros miembros en todo el mundo, escucho una serie de tendencias globales. La primera es el crecimiento de la población, que aumenta la demanda de atención. Pero aún más importante es el envejecimiento de la población. Las personas viven más tiempo y eso implica una mayor necesidad de servicios de salud. Esto ocurre en muchos países”, señaló Lavater en su exposición.

El mundo está viviendo una caída en las tasas de natalidad que, sumada al aumento en la expectativa de vida, está cambiando rápidamente la estructura de las poblaciones. Cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes. Como hemos explicado en otras oportunidades, envejecer es un éxito de la salud pública (vivimos más porque las vacunas funcionan, porque tenemos sistemas de saneamiento más limpios y mejor atención), pero también es un gran reto: incrementa la demanda de atención, especialmente por enfermedades crónicas y cuidados de largo plazo.

“A partir de estas tendencias, vemos varios cambios dentro del sector hospitalario”, continuó Lavater. Y entre ellos mencionó, por supuesto, la necesidad de tener hospitales más sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como financiero; el desarrollo de modelos de atención más innovadores (como la telemedicina y la atención en casa) y una transformación impulsada por la tecnología. “Estamos viendo una expansión muy rápida de la innovación digital, del uso de datos y de la inteligencia artificial”, explicó el académico.

Estas herramientas, dijo Lavater, ya se están incorporando en distintos niveles del funcionamiento hospitalario: desde especialidades como radiología o patología hasta procesos administrativos y operativos, como la programación de citas o la documentación clínica automática durante las consultas médicas. “Todo esto está transformando la manera en que se organizan y operan los hospitales en distintos países”, concluyó.

Pero hay un elemento, más allá de todos los anteriores, que concentró un buen tiempo de reflexión: la gestión del talento humano. “¿Cómo atraer más? ¿Cómo formar nuevos líderes? ¿Cómo aumentar las capacidades de los profesionales de la salud para poder servir mejor, garantizando el mejor desenlace clínico y la mejor experiencia en un marco de eficiencia? Este reto está haciendo que la gente se mueva por el mundo. Y la competencia por tener buen talento humano está aumentando”, le dijo Gallardo, de la FSFB a El Espectador. No es una duda menor. El mundo vive una escasez de personal sanitario.

¿Cómo “enamorar” en el sector salud?

La Organización Mundial de la Salud estima que 14 de 39 países de la región carecen de suficientes médicos, enfermeras y parteras para atender las necesidades de salud de su población. Si no se hace nada, dice el organismo, las Américas podrían enfrentar un déficit de entre 600.000 y 2 millones de trabajadores de la salud para 2030, comprometiendo el acceso universal a la salud. Parece obvio, pero hay que recordarlo: “El personal de salud es la columna vertebral de nuestros sistemas sanitarios; sin ellos, no es posible hablar de acceso ni de cobertura universal”, afirmó en 2025 Jarbas Barbosa, director de la OPS.

En Colombia, algunas cifras ayudan a entender este reto. Juan Carlos Giraldo, de la ACHC, lo recordó en la conversación de este jueves: “El número es crítico. Un país como el nuestro tiene 14 enfermeras por 10.000 habitantes y 25 médicos por 10.000. El promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está en 90 (para enfermeras) y en 40 (para médicos) por cada 10.000 personas. Ahí tenemos un gran lío”.

Frente a eso, Gallardo, de la Fundación Santa Fe de Bogotá y quien conoce de cerca el panorama internacional por su rol como presidente de la International Hospital Federation, cree que Colombia enfrenta un doble reto. “Las personas de la salud están un poco cansadas de recibir noticias duras, pero adicionalmente hay otros países que ofrecen cosas mejores y hay que tener mucho cuidado con eso porque puede tener una afectación gigante sobre nuestra gente”, advirtió.

Básicamente, se refiere a que, en un escenario internacional marcado por la escasez de personal sanitario, la competencia por médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud se está intensificando. Países con sistemas más robustos o con mayores recursos están buscando atraer talento del exterior para cubrir sus propias necesidades, lo que puede terminar presionando aún más a sistemas como el colombiano.

En ese contexto, la pregunta parece obvio: ¿cómo “enamorar” a más personas para que se dediquen al sector salud? “He visto ejemplos en los que los hospitales salen a la comunidad y se involucran más. Hablo de una ola de colaboraciones que van más allá de las paredes del hospital. Hay que gestionar los hospitales con una perspectiva comunitaria. Hay que trabajar con quienes se encargan de temas como la vivienda. Hay que trabajar con instituciones educativas, no solo universidades, sino también con la educación secundaria”, respondió Lavater, director ejecutivo de la International Hospital Federation (IHF), cuando le hicimos esa pregunta. “Si una enfermera de UCI, por ejemplo —o una enfermera de UCI pediátrica que cuida a estos niños— va a un colegio y les cuenta a los estudiantes cómo es su trabajo, y les habla con honestidad de lo que significa, de sus recompensas y de la satisfacción que produce, eso puede despertar el interés de muchos jóvenes”.

“Colombia ha sido una parte importante de la comunidad de la de la International Hospital Federation durante décadas. Es un placer estar aquí y continuar trabajando juntos para mejorar los resultados en salud en todas partes, para todas las personas, al tiempo que llevamos las perspectivas de Colombia y América Latina al escenario global”. Ronald Lavater, Director Ejecutivo de la International Hospital Federation (IHF).

“Los hospitales necesitan hacer más de eso”, cree Lavater. Por ejemplo, abrir espacios de acercamiento con colegios, invitar a estudiantes a conocer de cerca cómo funciona un hospital o crear programas que conecten a los profesionales de la salud con las nuevas generaciones. Pero también, añadió, hay un papel importante para quienes diseñan las políticas: reducir las barreras para que los jóvenes puedan entrar a programas de formación en salud. “Cada comunidad tiene sus propios obstáculos, pero la idea es hacer más fácil el camino para quienes están interesados en convertir la salud en su carrera”, concluyó.

Hospitales más sostenibles

Finalmente, hay un tema del cual el sector salud no puede escapar: cada vez más hospitales en el mundo están empezando a mirar su impacto ambiental y a preguntarse cómo reducirlo sin sacrificar la calidad de la atención.

Salud sin Daño (HCWH, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental internacional que busca transformar el sector de la salud a nivel mundial para que sea ecológicamente sostenible, estima que la huella climática del sector de la salud equivale al 4,4 % de las emisiones globales netas (2 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente). Si el sector de la salud fuese un país, asemeja la organización, sería el quinto emisor más grande del planeta. Para ponerlo en cifras más precisas, la huella climática global del sector equivale a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de 514 centrales de carbón.

“Este espacio es una oportunidad para seguir construyendo en el país la conversación sobre el futuro de los hospitales y clínicas; conocer de primera mano cómo responden las entidades hospitalarias en otras regiones del mundo a desafíos comunes como la sostenibilidad financiera, la escasez del talento humano, la innovación tecnológica y la implementación de modelos de atención centrados en los pacientes”. Juan Carlos Giraldo, Director General de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.

“Colombia pareciera estar llegando tarde a esa discusión de cómo los hospitales se hacen sostenibles desde esa perspectiva. La Federación Internacional de Hospitales creó un centro de sostenibilidad, el cual tiene unas herramientas prácticas que pueden acelerar nuestra capacidad de ser sostenibles ambientalmente y mejorar —o al menos disminuir— la huella que estamos generando desde la prestación de servicios”, dice Gallardo, de la FSFB.

Dicho centro se llama Geneva Sustainability Center y, según Lavater, nació hace poco más de tres años con un objetivo concreto: ayudar a los líderes hospitalarios a traducir la idea de sostenibilidad en acciones prácticas dentro de sus instituciones.

“La misión es dar a los directivos información, herramientas y habilidades que les permitan generar un impacto positivo en sus comunidades”, explicó. Más allá de la reducción de emisiones o del consumo energético, el concepto de sostenibilidad que promueve la organización también incluye otros elementos, como la equidad en salud, la buena gobernanza y la capacidad de los hospitales para adaptarse a los cambios que enfrenta el sector. En otras palabras, se trata de pensar cómo las instituciones pueden seguir prestando servicios de calidad en un contexto de crecientes presiones ambientales, demográficas y financieras.

Y así, con retos financieros, cambios tecnológicos acelerados, poblaciones que envejecen y una creciente escasez de personal sanitario, los hospitales de todo el mundo, incluidos los colombianos, se enfrentan a una etapa de transformaciones profundas. Mirar lo que está ocurriendo en otros sistemas de salud, coincidieron varios de los participantes en la conversación, no ofrece recetas mágicas. Pero sí ayuda a entender que muchos de los desafíos que hoy parecen locales forman parte de una discusión mucho más amplia sobre el futuro de la atención en salud.

