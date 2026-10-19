Que tu vida siga siendo color de rosa

Cada 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, va mucho más allá de un simple recordatorio en el calendario: es un llamado de atención global sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico oportuno y…

Pero cuando la palabra cáncer deja de sonar lejana y llega a tu vida, te das cuenta de que el verdadero proceso no es de color rosa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Cada 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, va mucho más allá de un simple recordatorio en el calendario: es un llamado de atención global sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico oportuno y la solidaridad con millones de mujeres y familias que enfrentan esta condición.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres en Colombia. La carga de esta enfermedad representa un reto de salud pública significativo. Se diagnostican anualmente entre 17.000 y 18.000 nuevos casos de cáncer de mama en el país, con una mortalidad cercana a 4.000 fallecimientos al año. Los más importantes factores de riesgo son edad mayor de 50 años, mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2, antecedente de cáncer familiar de mama y ovario, aumento de la densidad mamaria, menarquía temprana (antes de los 12 años) y menopausia tardía (posterior a los 55 años), así como factores de riesgo modificables como consumo de alcohol, sobrepeso y obesidad.

Le puede interesar

En el camino del cuidado de la salud femenina, con frecuencia escuchamos hablar de mamografías, ecografías y chequeos médicos periódicos.

Si bien estos exámenes clínicos son irremplazables para la detección temprana del cáncer de mama, existe una herramienta cotidiana, gratuita y accesible que marca el punto de partida en la relación con nuestro cuerpo: el autoexamen de seno, este el principal método de autorreconocimiento, sinónimo de amor propio, y una herramienta poderosa que puede salvar millones de vidas. Es indispensable realizarlo 5-7 días posterior al inicio del periodo menstrual, o en menopausia se debe elegir un día fijo al mes con el fin de crear el hábito.

Con respecto al tamizaje en Colombia se realiza en mujeres a partir de los 50 años de edad o a partir de los 40 años en caso de identificación de factores de riesgo (antecedentes familiares de cáncer de mama en primer grado o mutaciones genéticas en BRCA1/BRCA2), con mamografía cuya periodicidad se determina según hallazgos, y/o con ecografía de mama complementaria en caso de duda diagnóstica o senos densos.

Aunque con frecuencia se asocia de forma exclusiva a las mujeres, el cáncer de mama en hombres es una realidad médica que representa aproximadamente el 1% de todos los casos. Debido a la escasa cantidad de tejido mamario en los varones, las masas o nódulos suelen palparse con mayor facilidad. El tumor histológico más común es el carcinoma ductal infiltrante, y entre sus principales factores de riesgo destacan la predisposición genética (especialmente mutaciones en el gen BRCA2), el síndrome de Klinefelter, antecedentes familiares directos y condiciones de hiperestrogenismo o disfunción hepática. El diagnóstico oportuno mediante ecografía, y biopsia resulta decisivo para ofrecer un tratamiento curativo y multidisciplinario.

Hoy en día, gracias a los avances diagnósticos y terapéuticos, un diagnóstico de cáncer de mama es el inicio de un proceso médico tratable y, en la gran mayoría de los casos, curable. La clave es la detección temprana. En la actualidad existe una revolución en la medicina de precisión, ya que el cáncer de mama no es una sola enfermedad; existen diferentes subtipos (como los receptores hormonales positivos, HER2 positivo o triple negativo).

Hoy no se aplica un único tratamiento para todas las pacientes, sino terapias dirigidas a la biología específica de cada tumor, lo cual impacta de manera satisfactoria el pronóstico de la enfermedad, mejorando variables como sobrevida global y tiempo libre de progresión.

La palabra cáncer históricamente es sinónimo de muerte, sin embargo, a través de los años gracias a los avances de la ciencia potencialmente pudiera convertirse en una enfermedad crónica. Nadie elige recibir un diagnóstico de cáncer de mama. Nadie pide que la rutina se detenga de golpe para dar paso a consultas, tratamientos, análisis y días inciertos. Es natural sentir temor, incertidumbre e incluso rabia.

Sin embargo, la resiliencia no consiste en no tener miedo, si no enfrentarse a el de la manera más sabia con la convicción que nuestra luz interior es capaz de iluminar hasta el día más oscuro, sigue adelante hay un futuro esperándote. Aquí en La Cardio, estamos a tu lado para librar una batalla por la vida.

*Camila Torres Vélez es líder de Hematología y Oncología en LaCardio.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺