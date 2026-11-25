¿Estamos comiendo bien? Los errores que repetimos todos los días en la mesa
¿Nos servimos más comida de la que necesitamos? ¿Comemos siempre lo mismo? ¿Qué tantos colores hay en nuestro plato? Aunque Colombia tiene una enorme diversidad de alimentos, no siempre aprovechamos esa riqueza cuando nos sentamos a comer.
En este episodio conversamos con Carolina Betancourt, magíster en Ciencias Biomédicas y directora científica de Alianza Team, sobre esos hábitos cotidianos que pueden estar afectando nuestra alimentación. Hablamos del tamaño de las porciones, la importancia de variar los alimentos, cómo construir platos más equilibrados y por qué lo que aprendimos a comer en casa influye tanto en nuestras decisiones. También exploramos una idea importante: alimentarnos mejor no significa comprar productos costosos ni copiar dietas de otros países, pero sí de encontrar un equilibrio que tenga sentido para nuestros gustos, nuestra cultura y nuestras posibilidades.