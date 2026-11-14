Guía para reconocer una neumonía y saber cuándo acudir a urgencias

Estamos atravesando la segunda temporada de lluvias en Colombia y, con ella, vienen algunos cambios bruscos de temperatura: durante el día, un sol abrumador y, en las noches, fríos inclementes. Para Jorge Martín Rodríguez, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, estas variaciones “son un caldo de cultivo” para que muchos virus y bacterias nos afecten. Aparecen la congestión, el dolor de garganta y la tos. Y aunque suele tratarse de un virus respiratorio común, hay que cuidar que la infección no se instale en…

Estamos atravesando la segunda temporada de lluvias en Colombia y, con ella, vienen algunos cambios bruscos de temperatura: durante el día, un sol abrumador y, en las noches, fríos inclementes. Para Jorge Martín Rodríguez, investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, estas variaciones “son un caldo de cultivo” para que muchos virus y bacterias nos afecten. Aparecen la congestión, el dolor de garganta y la tos. Y aunque suele tratarse de un virus respiratorio común, hay que cuidar que la infección no se instale en los pulmones.

Esto último se conoce técnicamente como neumonía. La doctora Verónica Morales, de la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, explica que la neumonía “es una infección del tejido pulmonar que afecta principalmente a los alvéolos, que son esos pequeños sacos donde se produce el intercambio del oxígeno”. La pueden provocar virus o bacterias que inflaman los pulmones, los llenan de líquido e incluso producen dificultad para respirar.

Aunque al comienzo es un resfriado común, Fabio Varón, de LaCardio, dice que la persona debería ir de inmediato al servicio de urgencias si, además de la tos y la rinorrea (técnicamente como se le conoce a los mocos en la nariz), empieza a respirar cada vez más rápido, en ocasiones con dolor en el pecho y fiebre, o siente limitación al hacer sus actividades diarias. También “si los síntomas respiratorios duran más de tres días y llega a presentar una sensación de ahogo”, agrega.

La neumonía, sin embargo, no golpea a todos por igual. “Afecta sobre todo a quienes tienen las defensas menos preparadas, como los bebés, cuyo sistema inmunitario todavía está aprendiendo a defenderse; y las personas mayores, quienes cuentan con un sistema inmunitario que se ha ido desgastando con los años”, según Luis Felipe Reyes, profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de La Sabana.

De hecho, de acuerdo con el estudio de Carga Global de Enfermedad (GBD), en 2023 las infecciones respiratorias bajas, de las cuales la neumonía es la principal, causaron alrededor de 2,5 millones de muertes en el mundo; de ellas, cerca de 610.000 fueron niños menores de cinco años y alrededor de 1,25 millones eran personas de 70 años o más. En Colombia, agrega Reyes, magíster en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, ese mismo año fallecieron por esta causa unos 900 menores de cinco años y más de 6.200 mayores de 70 años. “La mayoría de esas muertes se podían prevenir”, señala.

Los cuidados en la niñez

En los niños, la mayoría de los casos de neumonía tienen un origen viral. “Los principales son el virus sincitial respiratorio (VSR), la influenza, el rinovirus, el SARS-CoV-2, el metapneumovirus humano, los adenovirus y los virus parainfluenza”, detalla María Alejandra Suárez, infectóloga pediátrica de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB). Si bien los virus son la principal causa, Varón, magíster en farmacoeconomía, agrega que unos gérmenes llamados atípicos, como el Mycoplasma pneumoniae, también tienen un impacto importante, así como las bacterias, como el neumococo. “Estos últimos, a menudo, aprovechan el daño que deja un virus para producir una sobreinfección más grave”, comenta Reyes.

Los síntomas más frecuentes, según Suárez, de la FSFB, son fiebre, tos persistente, congestión nasal, hundimiento de las costillas, esfuerzo al respirar, que los labios tomen un color morado, somnolencia o respiración más rápida de lo normal. Para detectar esta última, Reyes sugiere una herramienta clave: contar las respiraciones durante un minuto completo, con la niña o el niño tranquilo. “Más de 60 respiraciones por minuto en menores de dos meses, más de 50 entre los dos y los once meses y más de 40 entre uno y cinco años son motivo de consulta”.

Pero, ¿por qué los niños y niñas son los más vulnerables frente a estas infecciones? Suárez, de la Fundación Santa Fe, asegura que “los menores de cinco años, y en particular los menores de dos, tienen mayor riesgo de complicaciones porque su sistema inmunológico y sus pulmones están en desarrollo”. Estas complicaciones, agrega, se pueden traducir en una dificultad para respirar severa, hospitalización, ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e incluso la muerte.

Reyes tiene una buena forma de explicarlo: “Los bebés tienen vías respiratorias muy estrechas y poca reserva. Basta un poco de moco e inflamación para obstruirlas. El principal riesgo es que el oxígeno no pase a la sangre, lo que llamamos hipoxemia”. Además, pueden presentar deshidratación, porque dejan de comer.

Laura Sarmiento, líder del programa de Terapia Respiratoria de la Universidad FUCS, insiste en que no todos los niños y niñas que adquieren un virus respiratorio desarrollan neumonía, pero los menores de seis meses tienen mayor vulnerabilidad. También son más propensos, según Suárez, aquellos que son prematuros, con bajo peso al nacer, que cuentan con un esquema de vacunación incompleto, con desnutrición, enfermedades crónicas o pulmonares, que estén expuestos al humo del cigarrillo, de leña o a la contaminación o que asistan muy pronto al jardín.

El contagio, en buena parte, se da principalmente en estos lugares. Por eso Morales, de LaCardio, advierte que si el niño o niña tiene un virus respiratorio y es enviado al colegio, “sus compañeros de clase van a adquirir ese virus, porque están cerca”. La principal vía de transmisión, complementa Varón, de LaCardio, son las manos, pues las gotas de saliva caen sobre ellas y después los niños y las niñas se las llevan a la boca. También puede darse al inhalar las secreciones de alguien que estornuda. Por eso, entre las recomendaciones que entrega el especialista están taparse al toser o estornudar, usar tapabocas o, idealmente, quedarse en casa durante la fase inicial de la enfermedad.

Las vacunas son otra de las estrategias de prevención. A los ojos de Suárez, “son una de las herramientas más efectivas para prevenir neumonías y sus complicaciones”. En Colombia, el esquema de vacunación incluso ofrece protección desde la gestación. Uno de estos biológicos, comenta Reyes, es contra la influenza, que puede aplicarse desde la semana 14. También está la Tdap contra la tosferina, desde la semana 20, y la vacuna materna contra el VSR, la cual se administra a partir de la semana 28. “La que la madre transfiere anticuerpos al bebé, que nace protegido en los meses de mayor riesgo”, asegura.

En Bogotá, además, se aplica el anticuerpo monoclonal nirsevimab a los recién nacidos de alto riesgo y a los hijos de madres que no alcanzaron a vacunarse. Después del nacimiento, hay que completar el esquema gratuito del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con la vacuna contra el neumococo, la pentavalente (que protege contra Haemophilus influenzae tipo b y la tos ferina), la de influenza entre los 6 y los 23 meses, la triple viral y la de COVID-19.

En adultos, la recuperación es un poco más lenta

En la adultez, principalmente después de los 60 años, el sistema inmune va cambiando e incluso, como asegura Juan David Plata Puyana, infectólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se va perdiendo. Esto técnicamente se conoce como inmunosenescencia, y es un proceso normal del envejecimiento, donde se deteriora la actividad de las células T y B, y eso hace al paciente más susceptible a tener una pobre respuesta a las infecciones. Al final, comenta Varón, de LaCardio, cuando “se presentan las infecciones por virus o bacterias, el sistema inmune no logra controlarlas y esta se vuelve progresiva”.

Para entender mejor por qué una neumonía es más peligrosa en un adulto mayor, es importante entender lo que pasa dentro del cuerpo. Reyes explica que en el pulmón hay unas células que se encargan de “comerse” a las bacterias, los neutrófilos y los macrófagos. Sin embargo, con el paso de los años, llevan a cabo este trabajo con menos eficacia. Además, el timo, una pequeña glándula del pecho donde se entrenan las defensas que reconocen microbios nuevos, se va encogiendo. Y los anticuerpos se producen de peor calidad y en menor cantidad.

Al mismo tiempo, indica Sarmiento, de la FUCS, aparece una inflamación leve pero constante, conocida como inflammaging, una mezcla de las palabras en inglés para "inflamación" y "envejecimiento". Para Reyes, eso genera “una paradoja peligrosa: el organismo se defiende peor del microbio, pero, cuando la infección avanza, responde con una inflamación desordenada que daña el pulmón y otros órganos”. Es decir, las defensas llegan tarde y, cuando reaccionan, lo hacen de más. A esto se suman otros cambios, según Sarmiento, como que los pulmones pierden elasticidad, los músculos que ayudan a respirar se debilitan y la tos, que es la forma en que el cuerpo expulsa las secreciones, ya no es tan eficaz.

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Todas estas razones hacen que detectar la neumonía en esta etapa de la vida sea un poco más complicado. “Después de los 75 u 80 años, no necesariamente se manifiesta con tos, fiebre, dolor en el pecho o expectoración. Puede presentarse como una alteración en el estado de conciencia; por ejemplo, las personas se desorientan, están somnolientas, sin ganas de hacer nada”, dice Varón.

Para confirmar el diagnóstico, Rodríguez, de la Universidad Javeriana, recomienda que lo mejor es una radiografía de tórax y, en caso de que se requiera, se puede complementar el análisis con algunos exámenes, como un cuadro hemático o uno de orina. En esta etapa, las comorbilidades, que son cuando una persona tiene dos o más problemas de salud al mismo tiempo, también juegan un rol fundamental.

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“No es únicamente la edad la que determina la gravedad, sino la interacción entre el envejecimiento, las enfermedades preexistentes y el estado funcional de cada persona”, advierte Sarmiento. Y las complicaciones al desarrollar una neumonía pueden ser serias; de acuerdo con los datos presentados por Varón, de LaCardio, su mortalidad puede ser de hasta el 11 %. “De cada 100 personas a las que les da neumonía, hasta 11 pueden fallecer”, alerta.

La recuperación en esta población mayor de 60 años también suele ser más demorada, pues se requiere de un equipo multidisciplinario y, en algunos casos, los pacientes quedan con secuelas, como requerir oxígeno por el resto de la vida. “Sobrevivir a la neumonía es solo la mitad del camino”, apunta Reyes.

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Por eso, lo clave siempre será la prevención. Varón recomienda la vacuna contra la influenza, de recomendación universal; la del neumococo, idealmente para mayores de 65 años, o de 50 si es posible, y para personas con enfermedades cardíacas, pulmonares o que toman medicamentos que modifican el sistema inmune, y la del VSR para mayores de 60. Insiste en que “la mejor alternativa siempre es prevenir”.

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