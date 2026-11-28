El organismo tiene mecanismos para procesar los excesos, pero eso no significa que no sienta sus efectos. Las comidas abundantes pueden provocar…

Las fiestas decembrinas suelen venir acompañadas de cambios en la alimentación y las rutinas. Las comidas durante las noches y madrugadas son más usuales y abundantes, aumentan los brindis, se trasnocha con mayor frecuencia y, en medio de reuniones y vacaciones, la actividad física puede pasar a un segundo plano. Son cambios que parecen inofensivos cuando ocurren de manera ocasional, ¿pero lo son?

El organismo tiene mecanismos para procesar los excesos, pero eso no significa que no sienta sus efectos. Las comidas abundantes pueden provocar molestias digestivas y alterar algunos indicadores metabólicos; el consumo de alcohol también implica riesgos para órganos como el hígado y el corazón. Incluso esos dos o tres kilos que muchas personas notan después de Navidad y Año Nuevo no siempre representan la misma cantidad de grasa acumulada.

Para entender qué ocurre en el cuerpo durante esta temporada, cuánto tiempo puede tomar recuperar el equilibrio y por qué las dietas restrictivas de enero no son la mejor manera de compensar los excesos, conversamos con el doctor Julián Lugo, cardiólogo de LaCardio, y el doctor Reinaldo Rincón, médico gastroenterólogo y endoscopista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ambos explican qué conviene tener en cuenta para disfrutar las fiestas, reconocer los riesgos y mantener o retomar los hábitos saludables sin recurrir a medidas extremas.

¿Cuánto alcohol es demasiado en las fiestas de diciembre?

Lo primero que hay que tener presente es que no existe una cantidad de alcohol segura. Como explica el doctor Reinaldo Rincón, médico gastroenterólogo y endoscopista de la Fundación Santa Fe de Bogotá, “el alcohol es una sustancia tóxica que, en cantidades altas, además de modificar la conducta de la persona, irrita la mucosa del estómago desde el primer trago y obliga al hígado a trabajar de más”. Uno de los errores frecuentes durante diciembre es pensar que beber solamente los fines de semana o hacerlo de manera ocasional no representa un riesgo.

Sin embargo, concentrar varias copas en una sola noche puede tener consecuencias importantes. Según Rincón, esto aumenta el riesgo de gastritis aguda, deshidratación, arritmias e incluso pancreatitis. A esto se suma que el alcohol aporta energía al organismo. El doctor Julián Lugo, cardiólogo de LaCardio, explica que, al combinarlo con alimentos ricos en harinas y grasas, aumenta la sobrecarga que recibe el cuerpo desde el punto de vista metabólico, particularmente por los azúcares y los triglicéridos. Si además se acompaña de comidas pesadas y de trasnocho, el efecto puede ser mayor.

Lugo advierte que dormir mal y combinar la privación de sueño con el consumo de alcohol puede incrementar el riesgo de compromiso cardiovascular. Incluso menciona una condición conocida como el “corazón de fiesta”, en la que pueden aparecer alteraciones del ritmo cardíaco. La combinación de alcohol, falta de sueño y, en ocasiones, sustancias estimulantes puede activar mecanismos que favorecen la aparición de arritmias.

Estas pueden manifestarse con dolor en el pecho, palpitaciones e incluso desmayos. El riesgo merece especial atención en personas que ya tienen enfermedades cardiovasculares o condiciones como la epilepsia. Por eso, Rincón insiste en que, si una persona sana decide consumir alcohol, debe hacerlo con moderación, evitar beber con el estómago vacío y alternar cada bebida alcohólica con un vaso grande de agua. También es importante recordar que estas medidas pueden reducir algunos riesgos, pero no hacen que el consumo de alcohol sea seguro y mucho menos recomendable.

¿Qué ocurre en el cuerpo cuando comemos en exceso durante varios días en diciembre?

Cuando durante varios días seguidos comemos más de lo habitual, especialmente cenas abundantes y ricas en grasas, harinas y dulces, como suele pasar en diciembre, el cuerpo empieza a sentir las consecuencias. Una de las primeras señales aparece en el sistema digestivo. “El estómago se distiende y vacía mucho más lento”, explica el doctor Rincón, de la FSFB. Esto, a su vez, puede producir pesadez, exceso de gases y reflujo ácido. El hígado y el páncreas también tienen que trabajar para procesar ese exceso de alimentos, mientras que los cambios en la alimentación pueden alterar la microbiota intestinal y provocar inflamación abdominal, retención de líquidos y modificaciones en el ritmo intestinal, incluso con tendencia al estreñimiento. De ahí esa sensación de fatiga y pesadez que suele acompañar los días de comidas abundantes. Pero las consecuencias no se quedan en el sistema digestivo.

Como explica el doctor Lugo, cardiólogo de LaCardio, este tipo de comidas suele tener una mayor cantidad de grasas, harinas y azúcares, y un bajo contenido de fibra, grasas saludables, vegetales y frutas. En el corto plazo, esto puede producir aumentos en los niveles de azúcar y triglicéridos en la sangre, además de favorecer el aumento de peso. El especialista aclara que un mes de excesos no significa que una persona vaya a desarrollar diabetes. Sin embargo, advierte que “es parte de esas pequeñas decisiones que poco a poco van sumando”. Es decir, el problema no está únicamente en lo que se come durante diciembre, sino en la progresión y en la acumulación de hábitos que se repiten a lo largo del año.

Con el tiempo, ese exceso puede favorecer la acumulación de grasa en lugares que no siempre son visibles, como el hígado y las vísceras del abdomen. Según Lugo, esto puede convertirse en un factor de riesgo cardiovascular y aumentar las posibilidades de sufrir infartos y otras complicaciones.

¿Cuánto tarda el cuerpo en recuperarse de una noche de excesos?

Después de una noche de excesos el cuerpo necesita un tiempo para recuperar su equilibrio. El doctor Rincón, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, explica que este proceso puede tomar entre 48 y 72 horas. Durante ese tiempo el sistema digestivo debe procesar la cantidad y el tipo de alimentos consumidos.

“El estómago se distiende y frena su ritmo para procesar las grasas”, lo que aumenta la sensación de llenura y puede provocar reflujo y pesadez. Al mismo tiempo, órganos como el hígado, la vesícula y el páncreas trabajan a mayor ritmo para producir las enzimas y la bilis necesarias para la digestión. Al día siguiente pueden aparecer distensión abdominal, gases y cambios en el movimiento intestinal, como estreñimiento o diarrea.

Por eso, después de una celebración, el especialista sugiere consumir comidas suaves y mantener una buena hidratación. Como explica el doctor Lugo, de LaCardio, aunque el organismo tiene la capacidad de procesar comidas pequeñas y abundantes, eso no significa que los excesos no tengan consecuencias a corto e incluso a mediano plazo. “El sistema digestivo puede con lo que le demos”, señala, pero advierte que el problema aparece, nuevamente, cuando estas situaciones se repiten y terminan convirtiéndose en malos hábitos.

“Todo es una serie de malas decisiones, de malos hábitos que van convirtiéndose en las diferentes consecuencias”, afirma Lugo.

Entre esas consecuencias menciona el sobrepeso, la obesidad, los problemas de azúcar y las alteraciones de los lípidos en sangre, como el colesterol y los triglicéridos. Con el tiempo, estos cambios también pueden favorecer la acumulación de grasa en lugares que no siempre son visibles, como el hígado y las vísceras del abdomen. Según Lugo, esto puede convertirse en un factor de riesgo cardiovascular.

¿Esos kilos de más en diciembre son grasa?

No necesariamente. Subir dos o tres kilos durante las fiestas no significa siempre que se hayan ganado dos o tres kilos de grasa. De hecho, una parte importante de ese aumento puede corresponder a retención de líquidos, distensión abdominal y cambios en el tránsito intestinal.

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El doctor Rincón, de la FSFB, explica que el alto consumo de sal, azúcares y alcohol favorece la retención de líquidos. A esto se suma que las comidas abundantes pueden producir distensión intestinal y hacer más lento el tránsito digestivo. Por eso, al retomar una alimentación balanceada, una buena hidratación y el descanso, parte de ese peso y de la sensación de hinchazón pueden desaparecer durante la primera o segunda semana de enero.

No obstante, eso no significa que todo el aumento sea temporal. El doctor Lugo, de LaCardio, explica que los incrementos rápidos de peso rara vez corresponden a masa muscular y que, por lo general, se relacionan principalmente con grasa y líquidos. La menor actividad física y el consumo de una mayor cantidad de calorías pueden favorecer la acumulación de grasa corporal. El especialista también advierte que hay personas en quienes la retención de líquidos requiere especial atención, particularmente aquellas con enfermedades del corazón o de los riñones. En estos casos, los cambios en los tratamientos o el consumo excesivo de líquidos pueden provocar incrementos de uno o dos kilos de un día para otro.

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Por eso es importante entender que no todos los kilos que aparecen en la báscula después de Navidad y Año Nuevo representan grasa ganada.

Mientras una parte puede desaparecer al recuperar los hábitos habituales, reducir la grasa corporal acumulada requiere más tiempo y constancia, con una alimentación equilibrada y actividad física regular. Aunque el organismo tiene capacidad para procesar comidas abundantes, someterlo repetidamente a estos excesos puede pasar factura, tanto en la digestión como en la salud metabólica y cardiovascular.

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¿Hay que “pagar” en enero los excesos de diciembre?

No es una buena idea intentar compensar los excesos de diciembre con dietas extremas, ayunos prolongados o jornadas agotadoras de ejercicio. Como explica el doctor Rincón, de la FSFB, “el cuerpo no funciona bajo la lógica de ‘el que peca y reza empata’”. Someterlo de golpe a restricciones severas o a ejercicio intenso puede añadirle más estrés físico y metabólico. Además, los ayunos bruscos pueden irritar aún más un estómago que ya viene sensible y provocar un efecto rebote. La recomendación es retomar gradualmente los hábitos básicos: priorizar alimentos naturales y ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales integrales; hidratarse bien con agua, recuperar los horarios de sueño y volver progresivamente a la actividad física.

El doctor Lugo, cardiólogo de LaCardio, coincide en que la clave no está en hacer cambios drásticos durante enero, sino en mantenerlos a lo largo del tiempo. “Tener una vida saludable, un peso ideal, unos valores de lípidos en sangre estables y unos niveles de azúcar saludables es una carrera de resistencia y no de velocidad”, explica. Por eso, más que dejar de comer o intentar recuperar en un mes lo que se hizo durante las fiestas, propone empezar por pequeños cambios cotidianos: “¿Cómo puedo empezar a moverme un poco más? ¿Cómo puedo alimentarme un poco mejor en el día a día?”.

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Son esas decisiones sostenidas las que, finalmente, ayudan a mejorar la salud y construir hábitos duraderos. “No se trata de aprovechar la culpa de los excesos de diciembre como una especie de motivación”, dice. En otras palabras, enero no tiene que convertirse en un mes de castigos para el cuerpo después de diciembre. Se trata, señalan ambos especialistas, de recuperar el equilibrio y adoptar cambios que puedan mantenerse durante todo el año y, ojalá, durante toda la vida.

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