Antes de participar en una carrera: cómo acondicionar el cuerpo para evitar lesiones

La popularidad que ha adquirido esta práctica se puede medir en cifras. La Media Maratón de Bogotá 2026, que se corrió a mediados de año, fue la versión con más corredores inscritos de su historia (más…

Cada fin de semana, las ciudades, o al menos algunos tramos de ellas, se convierten en una pista para quienes salen a correr. Las calles se cierran, los corredores toman el espacio público y miles de personas se reúnen para alcanzar una meta, cumplir un objetivo personal o, sencillamente, encontrar en el running una forma de mantenerse activos.

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La popularidad que ha adquirido esta práctica se puede medir en cifras. La Media Maratón de Bogotá 2026, que se corrió a mediados de año, fue la versión con más corredores inscritos de su historia (más de 42.000 personas) y se consolidó como una de las más importantes del país.

No es el único indicador del crecimiento de las carreras de ruta: solo entre septiembre y diciembre de este año hay cerca de 30 competencias incluidas en el calendario oficial de Running Colombia, sin contar las carreras locales, los eventos recreativos y otras pruebas de menor escala que también convocan a corredores en distintas ciudades del país.

Correr es una actividad asociada con múltiples beneficios para la salud cardiovascular, sin embargo, afrontar este tipo de competencias podría terminar yendo en contra de sus beneficios cuando se hace con falta de información, preparación o por llevar el cuerpo a un nivel de exigencia para el que todavía no está acondicionado.

Por eso, antes de ponerse un número en el pecho y cruzar la línea de salida, hay varias preguntas que vale la pena hacerse: ¿cómo preparar el cuerpo para una competencia?, ¿qué señales indican que es momento de parar? y ¿qué riesgos existen cuando se entrena sin la preparación adecuada?

Antes de correr una maratón: conozca su punto de partida

“Cualquier persona puede competir”, explica el doctor Jorge Bustos, cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil-LaCardio y presidente del capítulo de Cardiología Deportiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología.

Pero que cualquier persona pueda competir no significa que todas deban prepararse de la misma manera y con la misma intensidad. Antes de definir una rutina, aumentar kilómetros o establecer una meta, hay que considerar factores como la edad, los objetivos deportivos y las condiciones de salud de cada persona.

“No es lo mismo preparar a alguien de 20 años que a una persona de 50 o 60, ni hacerlo con alguien que tiene sobrepeso u obesidad, hipertensión, apnea del sueño, diabetes u otras enfermedades que puedan aumentar el riesgo de complicaciones durante el ejercicio”, señala Bustos.

De ahí la importancia de una valoración predeportiva, especialmente cuando se pretende comenzar un entrenamiento de alta intensidad o asumir una competencia exigente. “La valoración predeportiva tiene como enfoque principal disminuir el riesgo de muerte súbita, pero también evalúa el estado cardiovascular, muscular, articular y el peso, permitiendo dar recomendaciones personalizadas para el ejercicio”, explica.

Esta revisión también permite identificar condiciones cardíacas que pueden permanecer silenciosas y manifestarse durante un esfuerzo intenso. “Las causas de muerte súbita generalmente están relacionadas con enfermedades genéticas o congénitas. Entre ellas está la miocardiopatía hipertrófica, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho y algunas enfermedades estructurales congénitas”, agrega Bustos.

Hablar de estos escenarios de muerte súbita o complicaciones cardiovasculares puede generar la impresión de que correr una carrera de larga distancia es una actividad de alto riesgo cardíaco, pero la evidencia disponible muestra algo diferente.

Un estudio publicado en 2025 en The Journal of the American Medical Association(JAMA), basado en el Race Associated Cardiac Event Registry (RACER), analizó los paros cardíacos ocurridos durante maratones y medias maratones en Estados Unidos entre 2010 y 2023. En ese periodo hubo más de 29,3 millones de finalistas y se registraron 176 paros cardíacos: una incidencia de 0,60 casos por cada 100.000 participantes.

El estudio también encontró una reducción importante en la mortalidad asociada con estos eventos. De los 176 paros cardíacos registrados entre 2010 y 2023, 59 fueron mortales, mientras que 117 personas sobrevivieron. Los autores señalan, además, que la disponibilidad de reanimación cardiopulmonar y desfibriladores en las carreras probablemente ha contribuido a mejorar la supervivencia.

Sobre esto, Bustos hace una precisión importante: “No es que el deporte cause eso. Es que hay una condición predisponente y el deporte de alta intensidad, en algunas ocasiones, puede ser el escenario en el que se manifiesta una enfermedad que estaba ahí y no se había detectado”.

Esto tampoco significa que una persona con una enfermedad cardíaca deba abandonar necesariamente la actividad física. “Dependiendo del diagnóstico, las características de la enfermedad y los objetivos deportivos, algunas personas pueden continuar haciendo ejercicio e incluso competir”, aclara el especialista, siempre que cuenten con una valoración y un manejo adecuados.

La ciencia ha demostrado que un paro cardíaco durante una carrera de larga distancia es un evento poco frecuente, pero eso no significa que deba ignorarse la preparación previa ni las condiciones particulares de cada corredor.

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Cómo prepararse para una maratón: correr no es suficiente

La preparación para una competencia de resistencia no empieza ni termina con los kilómetros acumulados. “Lo primero que tenemos que entender es que el entrenamiento de running, que es un entrenamiento de resistencia, no solamente requiere correr. También requiere que hagamos cambios en el estilo de vida”, advierte Bustos.

Eso implica construir un buen acondicionamiento físico y modificar algunos hábitos que pueden marcar la diferencia entre llegar preparado a una competencia o someter al cuerpo a una carga para la que todavía no está listo. Estas son algunas recomendaciones de expertos en salud:

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Fuerza muscular: correr no debería ser el único componente del entrenamiento. “Es obligatorio incorporar el fortalecimiento muscular”, señala Bustos. “Deben hacer ejercicio de fuerza muscular para tener un buen sustento muscular y para cuidar las articulaciones». Esto, además de darle más potencia al corredor, contribuye a disminuir el riesgo de lesiones, de acuerdo con el especialista.

Los ejercicios de fuerza no necesariamente requieren acudir a un gimnasio. María Fernanda Osejo, médica jefa de Medicina del Ejercicio de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB), explica que pueden hacerse con elementos sencillos y con el propio peso corporal: sentadillas, flexiones, planchas, subir y bajar escaleras, bandas elásticas o incluso botellas de agua como resistencia.

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Alcohol y tabaco: la preparación también implica revisar hábitos que pueden interferir con el entrenamiento. “Hay que bajarle al máximo que se pueda al alcohol y al fumar. Es contraproducente para el corazón y para toda la parte del entrenamiento”, dice Bustos.

Alimentación: la alimentación tampoco debería quedar relegada cuando aumenta la carga de ejercicio. Bustos advierte que “el consumo crónico de ultraprocesados es contraproducente” y lo relaciona con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, alteraciones de los lípidos y obesidad, entre otros problemas de salud.

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En personas que entrenan de manera constante, la alimentación debe responder también al gasto energético y a las necesidades individuales. Por eso, recomienda “una alimentación adecuada a la carga de entrenamiento, con suficiente proteína y fuentes de carbohidratos como arroz, papa o yuca”.

Cuidado con las tendencias: la industria deportiva también puede generar la idea de que para empezar a correr se necesita el último modelo de tenis o el equipamiento más sofisticado. Bustos recomienda no dejarse llevar por estas tendencias, particularmente cuando se trata del calzado: “Uno puede comprar unos tenis costosos con placa de carbono (…) pero si uno no tiene un ritmo para eso, se puede lesionar por su rigidez”, explica.

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La recomendación para quien está comenzando es mucho más sencilla: utilizar elementos adecuados para correr y elegirlos de acuerdo con las características y necesidades de cada persona, sin asumir que el equipamiento más costoso necesariamente es el más apropiado.

Señales de alarma al correr: cuándo detenerse

La preparación disminuye riesgos, pero no elimina la necesidad de escuchar al cuerpo. Durante un entrenamiento o una competencia hay señales que no deberían interpretarse como una simple falta de condición física.

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La doctora Ana María Cardona, médica deportóloga de la FSFB, detalla algunas de las principales señales de alarma que no pueden pasarse por alto: “cualquier dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareo o desmayos son signos de alarma para consultar urgencias”. A nivel muscular o articular, también existen signos de alerta, “un dolor limitante que incremente con la actividad se considera importante para estudiar y suspender la actividad, así como limitaciones para hacer algún ejercicio o movimiento secundario al dolor”, advierte la especialista.

Correr más no siempre es mejor para la salud

La evidencia disponible respalda los beneficios de la actividad física y del running para la salud cardiovascular. Según un artículo publicado por la Sociedad Española de Cardiología, la participación en carreras se asoció con una disminución del 27 %, 30 % y 23 % del riesgo de muerte por todas las causas, muerte cardiovascular y muerte por cáncer, respectivamente, en comparación con no participar en carreras.

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En términos simples, “el movimiento actúa como un medicamento natural que impacta simultáneamente varios factores de riesgo cardiovascular. Y, a diferencia de muchas intervenciones que son muy dirigidas, este no actúa sobre un solo punto, sino sobre todo el sistema”, resume Camilo Alvarado Castro, cardiólogo y jefe médico de Rehabilitación Cardíaca de la FSFB.

“El corazón es un órgano que evolutivamente está diseñado para el movimiento. Cuando hacemos ejercicio, cuando nos movemos, estamos protegiendo al corazón”, agrega Alvarado.

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El mensaje, entonces, no es dejar de correr por miedo a una complicación, sino dejar de pensar que aumentar la exigencia siempre es sinónimo de mejorar. Como resume el cardiólogo Fernando de la Guía Galipienso, autor del artículo publicado por la Sociedad Española de Cardiología: “correr es mejor que no correr, pero correr más, no es necesariamente mejor”. La diferencia está en la preparación, en conocer las propias condiciones y en saber hasta dónde llevar el cuerpo.

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