Medicamentos en adultos mayores: lo que cambia con la edad y qué precauciones tomar

A las siete de la mañana, en ayunas, van los medicamentos para la tensión. Después del desayuno, la insulina. Al mediodía, tres o cuatro pastillas más para el corazón y la tensión; antes del almuerzo, otra dosis de insulina. En la noche, antes de la cena, de nuevo la insulina y otras pastillas. Y eso sin contar el suplemento entre comidas ni el analgésico de turno cuando algún dolor lo amerita. Esta es, en pocas palabras, la rutina de mi padre, un paciente con diabetes mellitus e hipertensión que, a sus 64 años, tiene un cajón reservado solo…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

A las siete de la mañana, en ayunas, van los medicamentos para la tensión. Después del desayuno, la insulina. Al mediodía, tres o cuatro pastillas más para el corazón y la tensión; antes del almuerzo, otra dosis de insulina. En la noche, antes de la cena, de nuevo la insulina y otras pastillas. Y eso sin contar el suplemento entre comidas ni el analgésico de turno cuando algún dolor lo amerita. Esta es, en pocas palabras, la rutina de mi padre, un paciente con diabetes mellitus e hipertensión que, a sus 64 años, tiene un cajón reservado solo para sus medicamentos y una hoja pegada en la nevera con todos los horarios, con la que intenta, a veces sin lograrlo, tomarlos correctamente.

Su caso no es una excepción. El aumento progresivo de la longevidad a nivel global ha transformado enfermedades que antes eran agudas y fatales en condiciones crónicas que acompañan a las personas durante décadas, explica el doctor José David Cruz, médico internista de la Fundación Cardioinfantil (LaCardio). Como esas enfermedades requieren tratamientos sostenidos en el tiempo, el uso simultáneo de varios fármacos, conocido en el ámbito clínico como polifarmacia, se ha vuelto una realidad cotidiana para millones de adultos mayores en el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la polifarmacia es el uso concurrente de múltiples medicamentos. Aunque no existe una definición universal, la organización señala que suele entenderse como el uso rutinario de cinco o más. Esta cuenta abarca todos los fármacos que consume un paciente: los medicamentos prescritos por un médico, los de venta libre y los productos tradicionales, naturistas o complementarios.

La OMS en su reporte técnico Seguridad de los medicamentos en la polifarmacia muestra qué tan extendido está el fenómeno. Citando una revisión sistemática de 44 estudios realizados en centros de atención a largo plazo, instituciones que brindan atención principalmente a adultos mayores, pacientes crónicos y personas con alguna discapacidad, se encontró que existe alta prevalencia de polifarmacia, con hasta un 91%, 74% y 65% de los residentes tomando más de 5, 9 y 10 medicamentos, respectivamente.

Le puede interesar

Sin embargo, tomar muchos medicamentos no siempre es un problema. “La polifarmacia no necesariamente es mala”, explica Cruz. Lo importante es revisar si cada medicamento sigue siendo necesario, si sus beneficios justifican los riesgos y si la combinación es adecuada para las condiciones de cada paciente.

¿Qué cambia en el organismo con el envejecimiento y la medicación?

Con los años, el cuerpo cambia y también lo hace la manera en que procesa los medicamentos: cómo los absorbe, los distribuye, los metaboliza y los elimina. Los especialistas consultados destacan tres aspectos clave para entender por qué algunos tratamientos requieren precauciones adicionales en los adultos mayores: la composición corporal, la función de los riñones y el hígado, y la evolución de las enfermedades.

El primero es la composición corporal. Con la edad suele cambiar la proporción de grasa, agua y masa muscular. Esta transformación influye en cómo se distribuyen los medicamentos por el cuerpo y en cuánto tiempo permanecen en él. “A medida que envejecemos, aumenta el tejido graso y disminuye el agua corporal. Por eso, la distribución de algunos medicamentos puede modificarse, dependiendo del tipo de fármaco”, explica Diana Atencio, especialista en geriatría de LaCardio.

Cruz agrega que algunos fármacos tienen “afinidad” por la grasa y pueden acumularse en ese tejido, lo que prolonga sus efectos y aumenta el riesgo de reacciones adversas.

El segundo cambio está relacionado con los riñones y el hígado, órganos fundamentales para eliminar o metabolizar muchos fármacos. Con el envejecimiento, explica Cruz, la función renal puede disminuir y el hígado puede experimentar cambios en su capacidad para procesar determinadas sustancias. Como resultado, algunos medicamentos pueden eliminarse más lentamente y acumularse si la dosis no se ajusta a las condiciones del paciente.

Esto no significa que todos los adultos mayores necesiten dosis más bajas: depende del medicamento y del estado de salud de cada persona.

El tercer aspecto es que las enfermedades y las necesidades de tratamiento también evolucionan. Una dosis que era adecuada hace unos años puede requerir una revisión si se modifican la presión arterial o los niveles de azúcar o colesterol. “Los medicamentos deben revisarse periódicamente porque, con los años, pueden cambiar las enfermedades que padecemos”, señala Ana Milena López, especialista en Medicina Interna y Geriatría y directora del Centro de Cuidado Clínico de Ortogeriatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

La especialista explica que, en algunos casos, la evolución del paciente puede hacer que un medicamento deje de ser necesario: “Por ejemplo, un paciente que tenía diabetes, que empezó a adoptar hábitos de vida saludables, que bajó de peso y sus exámenes mejoraron, puede ya no requerir el medicamento”. La decisión, sin embargo, debe tomarse con el equipo médico, después de evaluar su evolución y los resultados de los controles.

¿Cuándo se puede retirar un medicamento?

La revisión periódica de los tratamientos también permite identificar cuándo un medicamento ya no es necesario o cuándo sus riesgos pueden superar los beneficios. En esos casos, el equipo médico puede considerar la desprescripción, un proceso que consiste en reducir la dosis o retirar un medicamento cuando deja de ser adecuado para las necesidades del paciente.

Hacerlo no siempre es sencillo. Para Cruz, la desprescripción representa un reto tanto para los profesionales de salud como para los pacientes y la sociedad, porque suele existir la percepción de que una buena atención médica implica formular más medicamentos. “Deprescribir puede parecer contraintuitivo y que estoy disminuyéndole el cuidado, pero esto también hace parte del cuidado de las personas, particularmente en los adultos mayores”, señala.

Esta idea exige revisar la creencia de que todos los tratamientos deben mantenerse de por vida. Atencio explica que durante las consultas es frecuente encontrar pacientes que consideran permanentes sus medicamentos, aunque esto no siempre sea así. “Siempre toca replantear cuál es el objetivo de utilizar ese tratamiento en un paciente e individualizar la terapia y, si ya no hay beneficio, empezar a retirar”, afirma.

La decisión de retirar o reducir un medicamento puede tomarse, por ejemplo, cuando una enfermedad mejora, cambian las condiciones de salud o se identifica que un fármaco está provocando efectos adversos. También puede ser necesario revisar medicamentos que se añadieron para tratar molestias ocasionadas por otro tratamiento y que quizá ya no se requieran si se corrige la causa inicial.

Publicidad

Pero la evaluación no debe centrarse únicamente en los beneficios y riesgos clínicos. Para Cruz también es importante considerar cómo la cantidad de medicamentos afecta la vida cotidiana de la persona. El médico internista señala que conversar sobre los objetivos terapéuticos con los pacientes y sus familias permite comprender las dificultades que implica cumplir algunos tratamientos. “Una persona que debe tomar entre 15 y 20 pastillas al día, por ejemplo, necesita organizar sus horarios y actividades alrededor de las dosis, lo que puede dificultar acciones cotidianas como viajar o salir de casa”.

Por eso, la decisión de mantener, ajustar o retirar un medicamento debe tener en cuenta tanto las necesidades médicas como las circunstancias y preferencias del paciente. “La desprescripción no significa que una persona deba tomar menos medicamentos solo por ser mayor. El objetivo es mantener aquellos que siguen siendo necesarios y evaluar cuáles podrían retirarse de manera segura”, afirma Atencio.

Publicidad

Riesgos, automedicación e interacciones

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más del 50 % de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada, y una proporción similar de pacientes no los toma correctamente.

Este problema no solo deteriora la calidad de vida de los pacientes, sino que representa un desafío de salud pública. En su reporte técnico[AV1] , la OMS calcula que el manejo inadecuado de la polifarmacia representa el 4 % de los costos evitables en salud en el mundo: unos USD 18.000 millones , a fecha del 2019 cuando se publicó el reporte, que podrían ahorrarse con una gestión terapéutica adecuada.

Publicidad

Uno de los mayores riesgos de la polifarmacia inadecuada es la llamada “cascada de prescripción”, que ocurre cuando un efecto adverso se confunde con un síntoma de una nueva enfermedad y se prescribe otro medicamento para tratarlo. Cruz lo describe como un círculo vicioso: “Todos los medicamentos que prescribimos tienen riesgo de presentar algún efecto adverso, pero en vez de preguntarnos por qué apareció ese efecto nuevo, pensamos que es otra manifestación de la enfermedad y buscamos contrarrestarlo con un nuevo medicamento. Para cada efecto adverso, otro medicamento. Se genera como un fenómeno en cascada”.

Un ejemplo frecuente es el de la salud digestiva. Existe la creencia de que tomar muchas pastillas daña inevitablemente el estómago y que, por eso, siempre se debe añadir un “protector gástrico”, como el omeprazol. Atencio desmiente esta idea: “Hay medicamentos que sí pueden producir efectos gastrointestinales, pero no quiere decir que a mayor cantidad de medicamentos voy a generar una gastritis o un reflujo”. A su juicio, dar omeprazol solo porque el paciente toma muchos fármacos es una práctica errada, pues se agrega otro medicamento que también puede tener efectos secundarios.

Publicidad

López, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, añade que quienes padecen gastritis o molestias digestivas deben vigilar el uso de antiinflamatorios de venta libre como el naproxeno, el ibuprofeno y el diclofenaco, que pueden empeorar los problemas gastrointestinales y aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en quienes tienen antecedentes de estas afecciones.

La automedicación, señalan los especialistas, es otro de los grandes riesgos del uso de medicamentos en los adultos mayores. Para alertar sobre estos peligros, la comunidad médica internacional puede recurrir a una herramienta de referencia conocida como los criterios de Beers, desarrollados en 2011 por la Sociedad Americana de Geriatría (AGS) y actualizados periódicamente. Estos criterios identifican medicamentos potencialmente inapropiados para adultos mayores en determinadas circunstancias.

Publicidad

En esa lista hay fármacos de uso común que pueden resultar perjudiciales para algunos adultos mayores. López, por ejemplo, menciona los peligros que pueden presentarse con antiinflamatorios como el ibuprofeno y el naproxeno: “Estos medicamentos pueden interactuar con anticoagulantes, con medicamentos de metabolismo renal y con medicamentos que inhiben la función plaquetaria”. También recomienda prestar atención a los fármacos para dormir, controlar el vértigo o aliviar alergias, pues algunos, “al tener efectos sedantes, aumentan el riesgo de caídas y de deterioro cognitivo”.

La precaución se extiende a los suplementos y productos naturistas que se venden con promesas de contrarrestar los efectos de la vejez, pero que no están libres de riesgos. Atencio advierte que “ningún multivitamínico realmente es la fórmula antienvejecimiento”. Además, el consumo excesivo de algunas vitaminas puede producir toxicidad, dependiendo de la sustancia y la dosis. Por eso, antes de iniciar un suplemento, es importante evaluar si existe una necesidad concreta y si puede interactuar con otros tratamientos.

Publicidad

Asimismo, algunos productos herbarios pueden interactuar con otros fármacos. López alerta, por ejemplo, sobre los riesgos asociados al consumo de dosis altas de cúrcuma en tabletas o de ginkgo biloba, que pueden favorecer complicaciones como el sangrado en determinadas circunstancias.

Señales de alarma: ¿cuándo consultar?

Reconocer una posible reacción adversa permite actuar a tiempo. Los síntomas pueden variar según el medicamento, la dosis y las condiciones de cada paciente, y no siempre aparecen inmediatamente después de iniciar el tratamiento.

Publicidad

Si tras tomar un medicamento nuevo se presentan dificultad para respirar, inflamación de la lengua o los labios, o una reacción alérgica intensa, es necesario acudir de inmediato a urgencias.

Otros cambios pueden indicar que el tratamiento necesita una valoración médica. Entre ellos están la somnolencia inusual, la confusión, los mareos intensos, las náuseas persistentes, los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, la hinchazón de los pies o una disminución marcada de la cantidad de orina. La aparición de moretones sin causa clara, sangre en la orina, heces negras o vómito con sangre también requiere atención médica; los signos de sangrado importante deben tratarse como una urgencia.

Publicidad

¿Cómo usar los medicamentos de forma segura?

Para reducir los riesgos, es importante que los pacientes y sus familias participen activamente en el manejo de los tratamientos. La OMS establece cinco momentos para la seguridad de la medicación:

Antes de empezar un medicamento, pregunte para qué sirve, cómo debe tomarlo, qué efectos adversos puede producir y durante cuánto tiempo debe utilizarlo. Informe a su médico sobre sus enfermedades, alergias y demás tratamientos. Al tomar los medicamentos, siga las indicaciones de dosis y horario. Llevar una lista actualizada con los nombres, las dosis y los horarios puede facilitar la organización, especialmente cuando se utilizan varios fármacos al día. Antes de añadir otro medicamento o suplemento, incluso si es de venta libre o naturista, consulte si es adecuado para usted y si puede interactuar con los demás tratamientos. No asuma que un producto es seguro solo porque se vende sin fórmula o se promociona como “natural”. Revise periódicamente su tratamiento con su médico. Lleve a las consultas la lista completa de medicamentos y suplementos que consume e informe si ha presentado síntomas nuevos o si han cambiado sus condiciones de salud. En este momento, se resalta la figura del médico internista, qui e é n, según Cruz, puede actuar como un “director de orquesta” que coordina toda la medicación prescrita por el resto de especialistas. Antes de suspender o modificar un medicamento, consulte con el médico que lo formuló. Si se considera que un medicamento ya no es necesario, la decisión debe acompañarse de un plan de seguimiento.

Adicionalmente, los especialistas insisten en la importancia de que los pacientes sean honestos sobre los medicamentos que realmente consumen y aquellos que han dejado de tomar. Atencio insiste en que los pacientes “alcen la mano” y reporten sin temor cualquier síntoma adverso o dificultad para seguir el tratamiento. Comunicar esta información les permitirá a los profesionales evaluar si es necesario ajustar la terapia y evitar tratamientos que no respondan a las necesidades reales de la persona.

Publicidad

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺