Podría tener hígado graso sin saberlo: lo que ocurre en su cuerpo puede ir mucho más allá
Millones de personas tienen hígado graso sin saberlo. Aunque durante mucho tiempo se consideró una condición relativamente inofensiva, hoy sabemos que puede evolucionar, producir daño hepático y comprometer otros órganos, como el cerebro, los riñones y el corazón.
¿Por qué aparece? ¿Qué relación tiene con el metabolismo, la alimentación y el consumo de alcohol? ¿Cómo saber si la enfermedad está avanzando? Conversamos con Pilar Ruiz, especialista en Medicina Interna y Endocrinología, sobre el nuevo nombre de esta condición, los riesgos de no detectarla a tiempo y las medidas que podemos tomar para prevenirla y tratarla. También hablamos de las gotas que prometen limpiar el hígado y de por qué, frente a tantas soluciones milagrosas, la evidencia científica sigue apuntando a algo mucho más sencillo y exigente: cambiar nuestros hábitos.