¿Puede la alimentación ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia? Esto dice la ciencia

Todas las mujeres que atraviesan la menopausia saben que, más que un simple cambio físico, se trata de una transición con importantes implicaciones sociales, personales y laborales. En términos prácticos, la menopausia se define como 12 meses consecutivos sin menstruación, pero sus efectos pueden comenzar mucho antes y prolongarse durante años. Los sofocos, los problemas de sueño, los cambios de ánimo y las dificultades de concentración pueden afectar la calidad de vida. Algunas mujeres reportan que tienen que reducir sus responsabilidades o…

Todas las mujeres que atraviesan la menopausia saben que, más que un simple cambio físico, se trata de una transición con importantes implicaciones sociales, personales y laborales. En términos prácticos, la menopausia se define como 12 meses consecutivos sin menstruación, pero sus efectos pueden comenzar mucho antes y prolongarse durante años. Los sofocos, los problemas de sueño, los cambios de ánimo y las dificultades de concentración pueden afectar la calidad de vida. Algunas mujeres reportan que tienen que reducir sus responsabilidades o dejar sus empleos debido a los síntomas.

Por eso, los médicos y las médicas saben que comprender cómo aliviar esos síntomas no solo sirve para mejorar el bienestar personal y las relaciones, sino también para favorecer la permanencia en el trabajo y la salud a largo plazo. En ese sentido, ¿puede jugar la alimentación un papel importante?

Una investigación publicada esta semana en The American Journal of Clinical Nutrition se propuso ayudar a responder esa pregunta. Se trata de una revisión sistemática que reunió 15 ensayos clínicos aleatorizados, con un total de 1.952 mujeres de entre 40 y 65 años, para evaluar si distintas intervenciones dietéticas podían aliviar tres grupos de síntomas asociados con la menopausia: los vasomotores, como los sofocos y los sudores nocturnos; los psicológicos, como la ansiedad y la depresión; y los cognitivos, relacionados con la memoria, la atención y la concentración.

Para hacerlo, los investigadores buscaron estudios en cinco bases de datos científicas y evaluaron sus resultados. Solo incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, un tipo de estudio que permite comparar los efectos de una intervención con los de un grupo de control.

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La búsqueda se centró en cambios en la alimentación basados en alimentos completos, patrones dietéticos estructurados o restricción calórica; no incluyó investigaciones que evaluaran exclusivamente suplementos o extractos. Ocho estudios examinaron alimentos a base de soja, como leche, harina y frutos de soja; otros evaluaron la linaza, dietas vegetarianas, patrones alimentarios como DASH y MIND, y estrategias de restricción calórica, incluido el ayuno intermitente. La duración de los ensayos osciló entre seis y 52 semanas, aunque el seguimiento típico fue de unas 12 semanas.

El hallazgo más prometedor, califican los autores, apareció en los sofocos. Al combinar los resultados de cuatro ensayos clínicos, los investigadores encontraron que consumir alimentos a base de soja se asociaba con una reducción de la frecuencia y la gravedad de estos episodios.

El análisis estadístico estimó un efecto favorable de magnitud moderada. Sin embargo, cuando evaluaron los síntomas vasomotores en conjunto, no encontraron una reducción estadísticamente concluyente. Es decir, los resultados sugieren que la soja podría ayudar con los sofocos, pero no permiten asegurar que alivie de manera general las molestias físicas de la menopausia.

Los investigadores también examinaron si estos alimentos podían influir en el estado de ánimo. No se trata de un problema menor. Según explican los autores, se estima que la depresión afecta hasta el 55 % de las mujeres durante la menopausia y se ve exacerbada por los síntomas vasomotores y otros factores estresantes. En este caso, el análisis combinado de tres ensayos no encontró un beneficio estadísticamente concluyente de la soja sobre los síntomas psicológicos. Otros patrones dietéticos, incluidas las dietas mediterránea y DASH sí mostraron beneficios potenciales para reducir los síntomas depresivos y mejorar el estado de ánimo. Estos patrones dietéticos están caracterizados por una alta ingesta de frutas, verduras, cereales integrales y grasas insaturadas, y ya se han relacionado con una menor inflamación sistémica y una mejor salud metabólica.

Además, se lee en la investigación: "las intervenciones con restricción calórica se asociaron con mejoras modestas en los síntomas depresivos y de ansiedad, especialmente cuando se combinaron con ejercicio". Para los autores, en este punto los hallazgos respaldan la relación bidireccional entre la salud metabólica y psicológica y sugieren que la modificación de la dieta puede proporcionar un enfoque complementario para el manejo de los síntomas.

Sin embargo, aclaran que el tamaño del efecto fue pequeño y la relevancia clínica sigue siendo incierta.

La función cognitiva fue otro de los aspectos evaluados. Los síntomas cognitivos durante la menopausia, incluyendo dificultades de memoria y reducción de la concentración, se reconocen cada vez más, pero siguen estando subrepresentados en los ensayos clínicos, escriben los autores del estudio. "Estos hallazgos son consistentes con evidencia más amplia que vincula la calidad de la dieta con la salud cognitiva", se lee en la investigación. Allí se explica que, aunque la disminución de estrógenos durante la menopausia se ha asociado con cambios en el metabolismo cerebral y una mayor vulnerabilidad al deterioro cognitivo, y los factores dietéticos pueden proporcionar una mitigación parcial a través de estas vías, la base de evidencia sigue siendo limitada.

Hay una advertencia importante para interpretar todos estos resultados: los investigadores calificaron como muy baja la certeza de la evidencia de los análisis combinados. Aunque algunos hallazgos fueron estadísticamente significativos, esto no significa necesariamente que el beneficio esté demostrado con suficiente solidez. Los ensayos utilizaron distintas cantidades y presentaciones de los alimentos, midieron los síntomas de maneras diferentes y, en muchos casos, incluyeron pocas participantes. Además, la mayoría de los estudios se realizaron en mujeres posmenopáusicas.

Los autores también señalan que es difícil separar los efectos de la composición de la dieta de los que podrían deberse a otros cambios, como la pérdida de peso. En uno de los ensayos, por ejemplo, las mujeres que siguieron una dieta vegana baja en grasas y consumieron soja a diario perdieron más peso que las participantes del grupo de control. Por tanto, no es posible atribuir todas las mejoras observadas exclusivamente a la soja.

Los autores concluyen entonces que "en los ensayos clínicos aleatorizados, los enfoques dietéticos, en particular aquellos que incorporan soja y patrones más amplios basados en plantas, se asociaron con mejoras modestas en algunos resultados". Sin embargo, agregan a renglón seguido, "la considerable heterogeneidad y la baja certeza de la evidencia limitan la confianza en estos hallazgos".

Por ahora, entonces, la evidencia no permite recomendar una dieta específica como tratamiento para los síntomas de la menopausia. Sin embargo, los autores creen que los resultados apuntan a que una alimentación variada, rica en frutas, verduras, cereales integrales, grasas insaturadas y alimentos de origen vegetal, como los patrones mediterráneo y DASH, podría ser una opción complementaria para cuidar la salud durante esta etapa. Incluir alimentos a base de soja también podría ayudar a algunas mujeres con los sofocos, aunque todavía se necesitan estudios más sólidos para confirmar ese efecto.

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