Fundación Santa Fe de Bogotá y LaCardio, entre los mejores hospitales de América Latina

Los hospitales colombianos volvieron a destacarse entre los mejor posicionados de América Latina. En el Ranking IntelLat 2026 de los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina, tres instituciones del país quedaron entre las ocho primeras de la clasificación general: la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Fundación Cardioinfantil – LaCardio destacan por sus desempeños en distintas especialidades y dimensiones de la atención en salud.

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También aparece en esas primeras diez posiciones el Hospital Internacional – FCV, de Floridablanca, Santander, en el séptimo lugar. Un poco después, entre las veinte mejores, entraron la Clínica Imbanaco, de Cali, en el puesto 11, y el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, en el 17.

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, resaltó la presencia de las instituciones colombianas en el escalafón y en Latina y felicitó a los hospitales y clínicas que obtuvieron los resultados más destacados. Vesga señaló que estos reconocimientos ponen en valor los esfuerzos que se realizan en el país para fortalecer la calidad de la atención, la seguridad de los pacientes, la capacidad tecnológica y la gestión de los servicios de salud.

En el sector salud, el Ranking IntelLat 2026 es una medición con amplia trayectoria en el ámbito hospitalario latinoamericano. Realizado por IntelLat, una firma de investigación e inteligencia de negocios, el estudio compara a los hospitales en nueve dimensiones: seguridad y resultados clínicos, personas, creación de conocimiento, eficiencia, tecnología, telemedicina y Home Hospital, sostenibilidad, experiencia del paciente y prestigio.

Para su edición de 2026, el estudio incluyó 105 instituciones de 10 países de la región.

Los resultados se expresan en una escala de 100 puntos, pero no constituyen una calificación absoluta. En cada indicador, la institución con el mejor desempeño recibe 100 puntos y las demás obtienen un resultado proporcional a ese máximo. Después, los distintos indicadores son ponderados para construir el puntaje de cada dimensión y, a su vez, las dimensiones tienen un peso dentro del resultado general.

La Santa Fe sobresale en eficiencia y neurología

La Fundación Santa Fe de Bogotá fue la institución colombiana mejor ubicada en la clasificación general del Ranking IntelLat 2026, con 85,10 puntos, resultado que la llevó al tercer lugar entre las instituciones mejor evaluadas de América Latina. Pero su desempeño no se explica por una sola dimensión.

De acuerdo con los resultados de IntelLat, la institución ocupó el segundo lugar regional en eficiencia y se ubicó entre las primeras de la región en áreas como seguridad y resultados clínicos, tecnología y gestión de personas. En las especialidades también consiguió resultados destacados. En neurología fue tercera en América Latina, una categoría en la que además otras dos instituciones colombianas quedaron entre las diez primeras.

“Es una distinción que recibimos con inmenso orgullo, alegría y agradecimiento. Este privilegio que nos dan, reconoce un esfuerzo colectivo, de muchas personas, dedicadas al cuidado de la salud, ahora en Bogotá, el Caribe y el eje cafetero. Esto se realiza con foco en transformar vidas de pacientes y familias, educando, construyendo salud para comunidades, cuidando el ambiente e innovando todos los días”, afirmó Henry Gallardo, director de la institución.

El reconocimiento de IntelLat se suma a otros resultados que la Fundación Santa Fe destaca en los últimos años. La institución señala que, por tercer año consecutivo, hace parte de los 250 mejores hospitales del mundo en el ranking Newsweek-Statista 2026, y que cuenta con acreditaciones internacionales como Joint Commission International, Planetree Oro con Distinción en Innovación y Magnet.

«Es de destacar en la FSFB la búsqueda de estándares mundiales, sus órganos de gobierno y la ética fundacional», señaló Gallardo.

LaCardio reafirma su liderazgo cardiovascular

La Fundación Cardioinfantil – LaCardio quedó entre las instituciones colombianas mejor evaluadas en el Ranking IntelLat 2026. En la clasificación general ocupó el octavo lugar de América Latina, pero uno de sus resultados más destacados está, precisamente, en el área que ha marcado la identidad de la institución: la cardiología. Allí fue la institución colombiana mejor ubicada y la tercera de toda la región, con una calificación de 99,73 sobre 100.

Ese no fue, sin embargo, el único resultado sobresaliente. LaCardio ocupó el segundo lugar de América Latina en experiencia del paciente, con 99,53 puntos sobre 100. Además, quedó tercera en sostenibilidad y quinta tanto en gestión de personas como en eficiencia, cuatro dimensiones que permiten mirar el desempeño de una institución hospitalaria más allá de una especialidad médica.

“Este resultado refleja una forma de trabajar que hemos construido durante años: equipos expertos, decisiones clínicas basadas en evidencia, seguridad del paciente y una visión integral de la atención. Que hoy se reconozca a LaCardio por su desempeño en cardiología, experiencia del paciente, sostenibilidad y eficiencia nos confirma que la excelencia hospitalaria no depende de una sola dimensión”, afirmó Juan Gabriel Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil – LaCardio.

Uno de los resultados que merece una mirada particular es precisamente el de la experiencia del paciente. En esta dimensión, IntelLat no se refiere solo a qué tan satisfecho queda alguien después de ser atendido. Según resalta LaCardio, allí entran aspectos como la oportunidad de la atención, la seguridad, la claridad de la información, la coordinación entre los equipos y la forma en que el paciente y su familia viven el proceso de atención.

«Nuestro compromiso es seguir avanzando, porque detrás de cada indicador hay una responsabilidad concreta con los pacientes y con la salud de los colombianos», señaló Cendales.

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Colombia también destaca por eficiencia

Más allá de los resultados de la Fundación Santa Fe de Bogotá y de LaCardio, uno de los datos que más llama la atención en el Ranking IntelLat 2026 es el desempeño de Colombia en eficiencia hospitalaria. El país puso seis instituciones entre las siete primeras de América Latina en esta dimensión, un resultado que el Ministerio de Salud destacó entre los principales hallazgos de la medición.

El primer lugar regional fue para el HOMI Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia, con 100 puntos, seguido por la Fundación Santa Fe de Bogotá.

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Después aparecen el Centro Policlínico del Olaya, en el cuarto lugar; LaCardio, en el quinto; la Clínica San Rafael Eje Cafetero, en el sexto; y la Clínica Los Nogales, en el séptimo. Con esto, solo una institución no colombiana quedó por delante de varias de las instituciones nacionales que aparecen en los primeros lugares de esta categoría. El buen desempeño no se concentró únicamente en la eficiencia.

En seguridad y resultados clínicos, cuatro instituciones colombianas también quedaron entre las diez primeras de la región: el Hospital Internacional – FCV ocupó el cuarto lugar, Clínica Imbanaco el quinto, LaCardio el séptimo y la Fundación Santa Fe de Bogotá el décimo.

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Algo similar ocurrió en tecnología. El Hospital Internacional – FCV alcanzó el cuarto lugar de América Latina, mientras que Clínica Imbanaco quedó novena y la Fundación Santa Fe de Bogotá, undécima. En la dimensión de personas, LaCardio ocupó el quinto lugar, seguida por el Hospital Pablo Tobón Uribe en el sexto, Clínica Imbanaco en el décimo y Fundación Santa Fe de Bogotá en el undécimo.

Para el Ministerio de Salud de Vesga, estos resultados ponen en valor los esfuerzos que se realizan en Colombia para fortalecer la calidad de la atención, la seguridad de los pacientes, la capacidad tecnológica y la gestión de los servicios de salud.

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