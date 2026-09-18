Estos son los hospitales colombianos que aparecen entre los mejores especializados del mundo

La clasificación, elaborada por Newsweek —una de las revistas de noticias más reconocidas de Estados Unidos— y Statista —una firma internacional especializada en datos, estadísticas e investigación de mercados—, destaca a varios hospitales del país entre los más reconocidos internacionalmente en distintas especialidades médicas. En su edición 2027 resalta la Fundación Santa Fe de Bogotá que alcanzó el primer…

Se acaba de publicar uno de los rankings de hospitales especializados más importantes del mundo y hay muy buenas noticias para Colombia.

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La clasificación, elaborada por Newsweek —una de las revistas de noticias más reconocidas de Estados Unidos— y Statista —una firma internacional especializada en datos, estadísticas e investigación de mercados—, destaca a varios hospitales del país entre los más reconocidos internacionalmente en distintas especialidades médicas. En su edición 2027 resalta la Fundación Santa Fe de Bogotá que alcanzó el primer lugar entre las instituciones colombianas en Gastroenterología, Nefrología y Oncología, tres especialidades que hacen parte de las 13 áreas médicas evaluadas en esta edición.

Además de la Fundación Santa Fe de Bogotá, otras instituciones colombianas también aparecen en el listado internacional. La Fundación Valle del Lili se destaca en Pediatría y Nefrología; el Hospital Internacional de Colombia, en Cardiología; y el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Endocrinología.

“Recibir este reconocimiento en tres especialidades tan relevantes para la atención de enfermedades complejas es, ante todo, un reconocimiento al trabajo de nuestros equipos y a una forma de entender la salud basada en la excelencia, la evidencia y la mejora continua. Cada resultado representa el esfuerzo de profesionales que trabajan de manera articulada para ofrecer una atención segura, humana y con los más altos estándares de calidad", celebró Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá. También, agregó el directivo, "es una oportunidad para mostrar que en Colombia contamos con instituciones capaces de desarrollar prácticas de salud que son reconocidas y valoradas internacionalmente”.

Antes de continuar, vale la pena explicar brevemente cómo se construyó el ranking. En su edición 2027, Newsweek y Statista evaluaron hospitales especializados en 13 áreas médicas, entre ellas cardiología, oncología, pediatría, neurología, endocrinología y cirugía cardíaca. La clasificación combina tres elementos: la reputación de los hospitales entre profesionales de la salud, que representa el 83,5 % del puntaje; sus acreditaciones y certificaciones, con un 10 %; y la implementación de medidas de resultados reportados por los pacientes (PROMs), que aporta el 6,5 % restante.

Para medir la reputación se tuvieron en cuenta las recomendaciones de profesionales y gestores de salud recogidas entre mayo y junio de 2026, junto con las de los dos años anteriores, aunque las más recientes tuvieron mayor peso. El número de hospitales incluidos varió según la especialidad: la lista llega a 300 instituciones en cardiología y oncología, 250 en pediatría, 175 en gastroenterología, 150 en varias categorías y entre 100 y 125 en las restantes.

Desde la Fundación Santa Fe de Bogotá explican que los resultados en Gastroenterología, Nefrología y Oncología, esta última a través de su Instituto de Cáncer, reflejan el desarrollo de capacidades para atender enfermedades de alta complejidad, apoyadas en equipos multidisciplinarios, procesos clínicos estandarizados, tecnología, investigación y modelos de atención centrados en las necesidades de los pacientes.

La institución también señala que, más allá de las posiciones obtenidas, el valor de este tipo de mediciones está en evaluar los resultados de la atención, aprender de ellos y convertir ese conocimiento en mejores prácticas clínicas.

Este resultado se suma a otros reconocimientos recientes para la Fundación Santa Fe de Bogotá. En la edición 2026 de World’s Best Hospitals, también de Newsweek y Statista, la institución apareció por tercer año consecutivo entre los 250 hospitales mejor posicionados del mundo, en el puesto 212, y recibió además dos reconocimientos relacionados con la implementación de PROMs.

En septiembre de 2026, el Ranking IntelLat 2026 de los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina la ubicó en el tercer lugar de la región, teniendo en cuenta dimensiones como eficiencia, seguridad y resultados clínicos, tecnología y gestión de personas.

Para la Fundación Santa Fe de Bogotá, estos reconocimientos hacen parte de un proceso orientado a fortalecer la atención de alta complejidad, la investigación y la incorporación de herramientas para medir los resultados de la atención. Entre ellas están los PROMs, que permiten recoger la percepción de los pacientes sobre su estado de salud y los resultados que obtienen después de una intervención.

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