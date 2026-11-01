Se trata del corazón de un paciente que fue tratado en la Fundación Cardioinfantil (LaCardio), y cuya réplica le permitió a los profesionales de salud de esta institución estudiarlo antes de intervenirlo en una de las cirugías de alta…

En la imagen principal que acompaña esta nota puede ver la réplica en tres dimensiones de un corazón. En las manos del médico se distinguen con detalle los ventrículos, las arterias, los músculos y los demás componentes que, funcionando en consonancia y latiendo cada segundo, mantienen a las personas con vida.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Se trata del corazón de un paciente que fue tratado en la Fundación Cardioinfantil (LaCardio), y cuya réplica le permitió a los profesionales de salud de esta institución estudiarlo antes de intervenirlo en una de las cirugías de alta complejidad que se realizan en el centro de salud de la capital del país.

Como explica Carlos Miguel Santacruz, anestesiólogo cardiovascular y líder médico de salas de cirugía de LaCardio, estos modelos sirven para estudiar en detalle el caso de cada paciente antes de entrar al quirófano.

“Los niños con cardiopatías congénitas tienen enfermedades que cambian completamente la anatomía del corazón. Un corazón que debe tener cuatro cavidades puede estar muy cambiado, con conductos diferentes, y se vuelve una cosa muy compleja de tratar”, señala Santacruz.

Esta innovación en las imágenes diagnósticas también se viene aplicando en otros órganos, con resultados positivos para los pacientes. Una revisión publicada en la revista HPB, que analizó 47 investigaciones con 7.724 pacientes, encontró que más de la mitad de esos estudios reportaron una mejor orientación y precisión durante las cirugías de hígado en las que se usaron reconstrucciones en 3D.

Aunque pueda parecer ciencia ficción, se trata de una de las muchas innovaciones que se vienen implementando en las cirugías que se realizan en el mundo y el país. Para Santacruz, estos avances han logrado que “muchas de personas que antes se morían” ya no lo hagan por tener acceso a esas tecnologías”.

El bisturí asistido por máquinas y otras innovaciones

Entre las tecnologías que están cambiando las prácticas en los quirófanos, una de las que más llama la atención es la robótica, en la que el cirujano es asistido por máquinas durante las intervenciones.

Para Juan Ignacio Caicedo, especialista en urología y entrenamiento robótico de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB), esto no es algo lejano. Según asegura, hace varios años la cirugía robótica “dejó de ser un evento especial para convertirse en parte de nuestra actividad cotidiana”.

Solo en este centro de salud, desde 2015, cuando comenzó el programa, se han realizado más de 1.800 procedimientos con este tipo de asistencia. Según detalla Caicedo, aproximadamente el 80 % corresponde a urología, el 10 % a cirugía general y el 10 % a ginecología.

Sistema Da Vinci utilizado en Bogotá. / Fundación Santa Fe Foto: FSFB

“Desde la consola, el cirujano realiza disecciones, resecciones y suturas con movimientos muy precisos, apoyado por una visión tridimensional magnificada de hasta diez veces”, agrega el especialista.

Según el procedimiento y el paciente, explica Caicedo, esto se traduce en menos sangrado y dolor, una menor necesidad de opioides y una recuperación más rápida. “También buscamos preservar funciones importantes y reducir el impacto posquirúrgico”, aclara.

Los especialistas consultados coinciden en que el punto de partida de estas tecnologías es, ante todo, la seguridad de quienes se someten a una cirugía, una idea que ayuda a entender el lugar que han ido ganando en los quirófanos.

Para entenderlo, es útil un breve recorrido histórico. Como recopilan algunas investigaciones, la cirugía se remonta a la prehistoria. Hace miles de años ya había grupos humanos que practicaban amputaciones y, entre otros, el abatimiento de cataratas. Sin embargo, la disciplina tuvo un punto de inflexión a mediados del siglo XIX, cuando la llegada de la anestesia y, poco después, de la antisepsia permitió operar sin dolor y con un riesgo de infección mucho menor.

Esto último va en línea con lo que el cirujano general e historiador de la medicina Ira Rutkow, en su libro Empire of the Scalpel, identifica como los cuatro pilares del desarrollo de la cirugía, que son entender la anatomía, controlar el sangrado, reducir el riesgo de infección y disminuir el dolor.

Y fue, en parte, la búsqueda de una mayor precisión lo que abrió camino a estas tecnologías. Como reconstruyen dos investigadores brasileños en un repaso de los primeros 30 años de la cirugía robótica, publicado en la revista World Journal of Surgery, “el uso de robots en cirugía tiene su origen en la necesidad del hombre moderno de alcanzar dos objetivos: la telepresencia y la realización de tareas repetitivas y precisas”.

Según este mismo texto, el primer “robot cirujano” utilizado en un paciente humano fue el PUMA 200, un brazo industrial que en 1985 se usó para guiar, con ayuda de una tomografía, una biopsia cerebral. Desde entonces, agencias sanitarias de distintos países han aprobado plataformas como el robot da Vinci, que, según los autores, “han demostrado su viabilidad y seguridad para la realización de numerosas intervenciones quirúrgicas asistidas por robot”.

Publicidad

En el caso de la Fundación Santa Fe, uno de los saltos tecnológicos más recientes ocurrió en 2024, con la incorporación del Da Vinci Xi, de cuarta generación. Con este, “ganamos en facilidad de configuración, movilidad de los instrumentos y calidad de imagen. También incorporamos herramientas como el sellador de vasos, capaz de sellar y cortar vasos de hasta siete milímetros. Las nuevas tecnologías se incorporan según las necesidades clínicas y la evolución del sistema”, cuenta Caicedo.

Otro de los frentes en los que se han implementado innovaciones en la cirugía tiene que ver con la inteligencia artificial, la conectividad y la posibilidad de usar datos para mejorar los procedimientos.

Publicidad

En el caso de la anestesia, Santacruz explica que, al administrarse a través de una máquina y tener patrones repetitivos, se puede esperar pronto cierto tipo de máquinas que comiencen a intervenir en procedimientos. Sin embargo, aclara que esto no eliminará “a las personas, si no que busca que todo sea mucho más seguro”.

Santacruz agrega que también han cambiado los indicadores con los que la institución evalúa sus procedimientos. Si antes se miraban cifras generales como la mortalidad, ahora se revisan detalles muy puntuales, como las complicaciones específicas de la cirugía cardíaca o si la profilaxis antibiótica se aplicó en el momento y con la dosis adecuada.

Publicidad

¿Cómo garantizar un uso seguro y equitativo?

Santacruz aclara que en la aplicación de estas innovaciones han tomado fuerza los factores humanos, como las paradas de seguridad y las listas de chequeo, muchas de ellas similares a las aplicadas en la aviación, con el objetivo de garantizar la seguridad. A esto se suma la tendencia a hacer cada vez más procedimientos mínimamente invasivos. Antes, por ejemplo, la cirugía de un donante vivo de riñón era “una cirugía gigantesca por una laparotomía (una cirugía en la que se abre el abdomen con una incisión)”, y ahora se hace “a través de incisiones pequeñas, con mucho menos dolor”, lo que permite que las personas se reintegren rápidamente a su trabajo y a su vida social.

Ambos especialistas coinciden en que el empleo de estas máquinas y tecnologías no implica el reemplazo del personal médico. Como explica Caicedo, la experiencia humana sigue siendo fundamental, pues el robot no opera por sí solo ni toma decisiones durante la cirugía, sino que “reproduce los movimientos que dirige el cirujano y amplía sus capacidades de visión y precisión”. El especialista agrega que, para poder realizar estos procedimientos, los cirujanos se entrenan en un simulador de realidad virtual en el que deben obtener calificaciones superiores al 80 % en los ejercicios previstos.

Publicidad

Aunque pueden existir preguntas sobre los costos de su implementación, Caicedo enfatiza el valor que tienen estas innovaciones para el paciente y no solo de lo que cuesta el quirófano. Aunque reconoce que el robot y sus instrumentos pueden elevar el costo inicial de los procedimientos, considera que hay que mirar la atención en su conjunto, desde la hospitalización, el sangrado y las complicaciones hasta la recuperación y los resultados funcionales.

“Para ampliar el acceso, necesitamos demostrar beneficios clínicos y económicos reales y construir modelos sostenibles con los actores del sistema. Las condiciones de autorización de las EPS y las diferencias de costos dependen del caso y requieren datos específicos para cuantificarlas”, afirma.

Publicidad

Por su parte, Santacruz reconoce que la institución es “un reflejo un poco de lo que pasa con la desigualdad” en el país, pues persisten las dificultades para que la gente acceda a hospitales de alta complejidad. Sin embargo, asegura que una vez un paciente llega a LaCardio, este es atendido “venga de donde venga, esté asegurado o no esté asegurado” .

En esa misma línea, la telecirugía es otra de las opciones que podría ayudar a ampliar el acceso a estas innovaciones. “La posibilidad de operar a un paciente desde miles de kilómetros de distancia es impresionante, pero debemos preguntarnos qué valor adicional recibe el paciente. La telecirugía exige conectividad muy confiable, infraestructura especializada y un equipo preparado junto al paciente, además del cirujano que opera a distancia. Todo esto añade complejidad y costos”, opina Caicedo.

Publicidad

Si bien el doctor de la FSFB considera que esta tecnología puede ayudar a cerrar la brecha que existe entre los servicios rurales y urbanos, reconoce que queda un camino por recorrer.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺