El lenguaje del cuerpo es tan importante como las palabras

El papel del cerebro sin lugar a dudas es muy importante. La corteza cerebral maneja el lenguaje, y la terapia hablada es una herramienta crucial en la intervención…

Hasta hace pocos años, los profesionales en salud mental pensábamos que el cerebro era nuestro único foco de trabajo. Un enfoque cerebro centrista. Pero la investigación científica de los últimos años nos ha mostrado que, aunque definitivamente el cerebro es muy importante, el resto del cuerpo también lo es y aprender a oírlo y hablarle es esencial en el proceso terapéutico.

El papel del cerebro sin lugar a dudas es muy importante. La corteza cerebral maneja el lenguaje, y la terapia hablada es una herramienta crucial en la intervención clínica. Sin embargo, las áreas subcorticales (en especial el sistema límbico), tienen un papel central en el procesamiento emocional.

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La base de la mayoría de las terapias habladas que se han desarrollado en los últimos siglos como la terapia psicoanalítica y otras aproximaciones psicodinámicas, la terapia cognoscitiva comportamental, la terapia racional emotiva, la conductual dialéctica, para nombrar algunas de ellas, está en organizar la experiencia al ponerla en palabras, identificar los patrones de pensamiento que generan malestares, integrar la evidencia de nuestra experiencia a las ideas y creencias que tenemos, entender el papel que juega nuestro pasado en nuestro presente, identificar nuestras emociones y nombrarlas para poder procesarlas.

Lo muy interesante y novedoso es que los abordajes en salud mental están integrando cada vez más la mirada biológica. Específicamente la «neurociencia interoceptiva», que explora la relación entre el cerebro y el resto de las vísceras, hasta ahora, en solo tres grandes ejes: la respiración, el corazón y la interacción del cerebro con el intestino. Una de las personas que más ha trabajado en esta área y ha contribuido a difundir esta mirada es la neurocientífica Nazareth Castellanos, física, médica y neurocientífica, especializada en la neurociencia de la meditación y la interacción cerebro-cuerpo.

Desde esta perspectiva se revisa cómo el sistema nervioso integra la información que llega del cuerpo y cómo nuestra respuesta al mundo tiene en cuenta la información que emerge de los órganos e impacta en la dinámica neuronal (interocepción), la percepción de las situaciones externas (exterocepción) y la cognición ( la acción de conocer).

“Hoy concebimos la conducta desde el cuerpo”. Algunos pensadores han sido pioneros en este viraje: William James, filósofo y psicólogo estadounidense de comienzos del siglo XX, marcó un cambio en la conceptualización de las emociones, planteando que experimentamos cambios físicos y, a partir de ellos, reconocemos nuestras emociones. El decía que «La mente influye en el cuerpo, pero el cuerpo también influye en ella». Años después y en esta misma dirección, Antonio Damasio (neurocientífico portugués) habló de cómo el cerebro recibe las sensaciones del cuerpo para poder interpretar una situación cargada emocionalmente. Hoy decimos que “La cognición afecta a la respuesta corporal, y el estado corporal a la cognición” plantea Nazareth Castellanos.

Tal como vamos viendo, la información interoceptiva tiene una gran importancia en la comprensión del comportamiento del ser humano y por tanto en los trastornos psiquiátricos y psicológicos como la ansiedad, los cambios en el estado de ánimo, los trastornos adictivos, los trastornos de la alimentación, y patologías como la esquizofrenia.

Como decíamos, los tres ejes de la investigación sobre la relación del cuerpo con le cerebro, se han centrado en la respiración, el corazón y el intestino. La investigación, en los últimos años, nos muestra esa relación así:

Respiración: La respiración influye directamente en el cerebro al sincronizar la actividad neuronal, modular emociones mediante estructuras como la amígdala y el hipocampo, y regular el sistema nervioso autónomo, según investigaciones recientes (Journal of Neuroscience , 2026)-

La forma en la que manejamos la inhalación, la retención del aire o apnea y la exhalación incide en el estado del ánimo, así como en la ansiedad, en los estados crónicos de miedo y en la desregulación emocional. Respirar más lento y profundo reduce la activación de neuronas asociadas al estrés y al pánico, mejora la concentración, la atención, la memoria y reduce la ansiedad. La evidencia científica actual confirma que la respiración no solo sostiene la vida, sino que también organiza y modula funciones cerebrales esenciales. Las técnicas de respiración buscan establecer un orden en el patrón respiratorio. La repetición de una secuencia de respiraciones induce regularidad en el ciclo respiratorio. “Una respiración a la deriva es una mente a deriva”, dice la Dra. Castellanos.

El corazón: El corazón y el cerebro están profundamente conectados, se influencian mutuamente a través de señales nerviosas, hormonales y metabólicas, afectando la función fisiológica y el estado emocional de una persona. Todos sabemos y seguramente hemos experimentado, como ante estados emocionales intensos, cómo la ansiedad, el dolor, la tristeza o la alegría extremas, se altera el ritmo cardíaco. La relación entre el corazón y el cerebro es la base de la percepción subjetiva.

Intestino: En el intestino se encuentra una gran cantidad de neuronas y tiene una interacción directa con el cerebro. Ha sido llamado “el segundo cerebro”. En él está la microbiota, que es un conjunto de microorganismos (bacterias, virus, hongos y levaduras). La salud de la microbiota influye en la dinámica cerebral y, por lo tanto, en la conducta. Hoy en día, acercarse a la salud mental implica tener en cuenta no solo el cerebro, sino el cuerpo y las vísceras, para poder entender de manera integral el comportamiento normal y el patológico. Hacerlo complementa cualquier acercamiento terapéutico y lo hace más efectivo.

«No vemos las cosas como son, sino como somos» Esta frase atribuida a Confucio, Jiddu Krishnamurti, Anaïs Nin y otros pensadores a lo largo de la historia, resume de una manera clara lo revisado en esta nota.

Sobre la autora: Psicóloga clínica, TCC, FAED. Co directora científica Equilibrio.

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