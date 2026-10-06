Salud Total EPS habilita WhatsApp para usuarios ubicados en zonas afectadas por el terremoto

Esta medida, explicó la entidad en el comunicado, está dirigida a más de 660.000 afiliados de la EPS reportados…

Salud Total EPS, por medio de un comunicado, anunció que habilitaría una línea de WhatsApp para gestionar las autorizaciones de servicios médicos, los procedimientos o medicamentos de aquellos usuarios que estén en Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, tres de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el pasado 10 de agosto sobre las 7:30 a.m. y que, hasta el momento, dejó más de 330 víctimas mortales.

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Esta medida, explicó la entidad en el comunicado, está dirigida a más de 660.000 afiliados de la EPS reportados en estos tres departamentos, con el objetivo de que puedan realizar los trámites sin necesidad de desplazarse hasta los puntos físicos de atención, pues según Salud Total EPS, varias de ellas permanecen cerradas.

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En Cali, Pereira y Armenia es donde más puntos se encuentran cerrados por las afectaciones del sismo, según dijo la EPS. Por esta razón, por el momento habilitará la línea 333 033 4094 para los usuarios de estos tres departamentos. "La EPS busca agilizar la gestión de los direccionamientos (autorizaciones) para medicamentos, consultas médicas y procedimientos de forma oportuna y simple a través de este canal digital", anotó la entidad en el comunicado.

La EPS hizo una advertencia a los usuarios antes de comunicarse en el canal, pues primero deberán actualizar todos sus datos personales y de contacto a través de su página web. Además, agregó, "es necesario tener en su equipo de cómputo o en su teléfono celular la historia clínica y la orden médica, ya que deberá adjuntar una copia en la radicación en la línea de WhatsApp".

¿Cómo se usa la línea de WhatsApp de Salud Total EPS?

El primer paso que deben seguir los usuarios es guardar entre sus contactos el número de atención, que es 333 033 4094. Luego, agregó la entidad, deberán iniciar el chat con cualquier saludo. Por ejemplo, ingresando únicamente la palabra "hola". Una vez se active el chat, el usuario tendrá que ingresar el tipo y el número de documento. Para el siguiente paso, deberá adjuntar la orden médica. Lo podrá hacer como archivo o como imagen. Después, tendrá que adjuntar la copia de la historia clínica relacionada con la solicitud. Este documento también lo podrá anexar como archivo o imagen. Finalmente, en el chat de la línea de WhatsApp confirmarán la recepción de los documentos.

Después de seguir estos pasos, agregó Salud Total EPS, al usuario le llegará al correo electrónico una notificación que confirme la gestión que acaba de llevar a cabo. Allí estarán adjuntados el voucher correspondiente al direccionamiento, documento en el que se indicará la IPS o farmacia a la que deberá acudir para recibir la atención médica o reclamar el medicamento solicitado.

Además, por medio de esta línea, los afiliados a Salud Total EPS podrán consultar información sobre las medidas adoptadas durante la emergencia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 se registró en San José del Palmar, municipio de poco más de 5.000 habitantes del oriente chocoano que limita con los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda. A 103 kilómetros de profundidad, la energía que año a año se ha ido acumulando por la fricción entre las placas tectónicas de Nazca, que se hunde bajo la placa Sudamericana, se liberó.

Esto generó el sismo que se sintió ampliamente en el territorio nacional y desató una de las catástrofes naturales más graves de los últimos años en el país. De acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han reportado 331 víctimas mortales, 4.595 heridos y más de 257 desaparecidos.

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