Sanitas: Keralty pide que la Corte le ordene a la Supersalud regresar control sobre EPS

El abogado de la empresa le pidió a la Corte Constitucional que le ordene a la Supersalud regresar el control sobre Sanitas, luego de que el alto tribunal dejara sin efectos la intervención que el ente de control adelantaba en la EPS.

Redacción Salud
20 de agosto de 2025 - 05:31 p. m.
Sanitas es la segunda EPS más grande del país, con 5.8 millones de afiliados.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
El apoderado judicial de Keralty, la empresa propietaria de la EPS Sanitas, presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de cumplimiento de la sentencia que este alto tribunal profirió anulando la intervención que la Superintendencia de Salud había ordenado sobre la EPS y, en consecuencia, regresándole el control sobre la misma a la empresa.

En el escrito, que fue radicado el 1º de agosto, el abogado señala que la Superintendencia Nacional de Salud “no ha dado cumplimiento a lo ordenado por este Alto Tribunal, lo cual implica que aún persiste la violación de los derechos fundamentales objeto de amparo constitucional en la sentencia referida”.

Cabe recordar que el 26 de junio se conoció la decisión de la Corte Constitucional consignada en la Sentencia SU-227 de 2025. Un día después, Juan David Riveros, apoderado de la empresa española, señaló que esperaban recuperar el control sobre la EPS en aproximadamente 15 días, teniendo en cuenta que el alto tribunal aún no les había notificado la decisión.

Casi un mes después, el 18 de julio, para ser precisos, se conoció la sentencia completa que dejó sin efectos la intervención de la EPS Sanitas y, en consecuencia, regresar el control de la entidad a manos de la empresa.

Diez después, la Superintendencia Nacional de Salud interpuso una solicitud de aclaración respecto a las decisiones tomadas por la Corte, “con el fin de obtener claridad sobre los trámites, procesos y procedimientos que se deben adelantar como consecuencia de la misma”, así como un incidente de nulidad.

Según se lee en la solicitud de cumplimiento, Keralty envió dos comunicaciones a la Supersalud el 24 y 31 de julio, solicitando el cumplimiento de la sentencia, aunque estas no fueron respondidas, “lo que evidencia una actitud omisiva e injustificada de la entidad pública frente a un mandato judicial expreso”.

A los ojos del apoderado de la empresa española, las solicitudes de aclaración y nulidad presentadas por la Supersalud y un ciudadano particular, “no interrumpen en forma alguna su obligación de dar cumplimiento inmediato a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”. El abogado citó varios autos de la misma Corte que respaldarían su argumento.

Ante este panorama, el abogado le solicitó a la Sala Plena del alto tribunal que le ordene a la Superintendencia Nacional de Salud “cumplir de manera inmediata e integral dicha providencia judicial, lo que implica la restitución inmediata del control y la administración de EPS Sanitas a sus accionistas”.

El Espectador consultó a la Supersalud sobre la solicitud de cumplimiento presentada por la empresa española. La oficina de prensa de la entidad respondió que no se pronunciarán al respecto y que dejarán que procedan las acciones legales interpuestas.

