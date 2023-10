Sanitas respondió a Cruz Verde por suspensión en la entrega de medicamentos no PBS

.EPS Sanitas. Foto: Natalia Ordóñez - EPS Sanitas

Durante la noche del 30 de octubre, Droguerías y Farmacias Cruz Verde emitió un comunicado anunciando que dejaría de entregar medicamentos que no se encuentren dentro del Plan de Beneficios de Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas. La medida entrará en vigencia a partir del próximo 15 de noviembre. (Le recomendamos: Cruz Verde no entregará medicamentos que no estén en el PBS a afiliados de Sanitas)

La decisión, según Cruz Verde, se da luego de una negociación de tres años en la que han intentado llegar a un acuerdo de pago para una deuda que asciende a los $400.000 millones por la entrega de medicamentos no PBS.

“Rechazamos la comunicación de Cruz Verde por la afectación que esto puede generar a nuestros afiliados”, dijo la EPS Sanitas en un comunicado emitido poco más de una hora después de la decisión de Cruz Verde.

Además de calificar la decisión como “unilateral y abrupta”, la EPS anunció que se encuentra trabajando en medidas de contingencia para que no se vea afectada la entrega de estos medicamentos a sus afiliados. (Le puede interesar: Malaria: siguen los brotes y nada que podemos erradicarla en Colombia)

También aclararon que la entrega de medicamentos que sí están incluidos dentro del PBS se mantendrá sin ninguna alteración con este operador farmacéutico.

¿Qué pasa con los presupuestos máximos?

Los presupuestos máximos (PM) es el dinero que el Estado de paga a las EPS por cada usuario afiliado para la cobertura de medicamentos que no se encuentran dentro del PBS.

Sanitas y otras EPS enviaron hace algunos meses una carta al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, alertando que la falta de pago de este rubro, que en algunos casos no se hace desde 2022, generaría problemas en el sistema de salud. (También puede leer: Plenaria de la Cámara retomará debate de la reforma a la salud este miércoles)

Jaramillo ha contestado a estas solicitudes que el Minsalud ha venido cumpliendo con las obligaciones de pago a las EPS tal como se ha hecho siempre.

Sin embargo, Sanitas en su comunicado asegura que no han recibido respuesta alguna sobre la “necesidad de buscar soluciones a la situación actual”, en referencia a la deuda creciente que tienen las EPS en el rubro de presupuestos máximos. En otras ocasiones, han argumentado que la forma en la que se calcula el monto por usuario no ha satisface los gastos en los que realmente incurren.

A continuación podrá encontrar el listado de medicamentos, servicios y tecnologías que están excluidos de la financiación con recursos públicos según la resolución 2273 del 22 de diciembre de 2021:

