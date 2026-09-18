Se requieren COP 1,9 billones para atender daños del terremoto en red hospitalaria: Minsalud

La cartera constató que el sismo provocó daños en equipos biomédicos y servicios clave para su operación, interrumpiendo las actividades económicas e institucionales, e impidiendo responder a las necesidades dentro de…

El Ministerio de Salud decretó nuevas medidas para atender la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto que, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejaba 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas con corte a las 6:30 a.m. de este 15 de septiembre.

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La cartera constató que el sismo provocó daños en equipos biomédicos y servicios clave para su operación, interrumpiendo las actividades económicas e institucionales, e impidiendo responder a las necesidades dentro de los términos ordinarios. Por eso, de manera preliminar, el Minsalud estima que, para atender los daños en la infraestructura de la red hospitalaria, se requieren cerca de COP 1.9 billones (COP 1.948.037.116.667).

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En ese sentido, a través del Decreto 1415 de 2026, el Minsalud dispuso que se utilicen recursos disponibles del sector para reparar, reconstruir y dotar a los hospitales públicos. Cabe apuntar que un reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del

Riesgo de Desastres, con corte a las 06:30 del 7 de septiembre de 2026, registraba 400 centros de salud afectados por el evento.

Además, ante la reducción de la capacidad de respuesta de las redes de prestación de servicios, la medida permite realizar transferencias directas a las empresas sociales del Estado, además de las entidades o personas encargadas de administrar la infraestructura pública en salud en los territorios golpeados por el terremoto.

Uno de los objetivos, de acuerdo con el decreto, es financiar obligaciones laborales, remuneraciones, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, entre otros compromisos contractuales asociados al talento humano en salud, “con el fin de preservar su permanencia y garantizar la continuidad y recuperación de los servicios”.

El acto administrativo también contempla que, durante los próximos seis meses, el Minsalud podrá modificar o dejar sin efecto las asignaciones de recursos no giradas que se hayan hecho antes del 19 de agosto de 2026, sin necesidad de consentimiento por parte de la entidad beneficiaria.

De ese modo, el dinero liberado se destinará a mitigar los efectos de la emergencia en el sector salud, así como a recuperar las capacidades de prestación. Los hospitales públicos perjudicados podrán recibir recursos directos para rehabilitar su infraestructura, sostener a su personal y mantener la atención.

Otras de las acciones que definió el Minsalud son:

Los damnificados podrán recibir atención sin pagar cuotas moderadoras ni copagos durante 12 meses.

Se facilitarán créditos más económicos para los prestadores de salud de los municipios afectados.

Se habilitará la compra de cartera para facilitar el pago a prestadores afectados o que atendieron a la población damnificada.

La ADRES podrá administrar y ejecutar recursos destinados a la emergencia en salud.

Durante 12 meses se suspenderá el plazo de prescripción de determinadas reclamaciones ante la ADRES para prestadores con daños en su infraestructura.

Empleadores e independientes perjudicados tendrán un alivio temporal en los intereses por mora de sus aportes.

Quienes no puedan atender trámites ante el Invima por los daños del terremoto, podrán solicitar la suspensión temporal de los plazos.

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