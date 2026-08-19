Se robaron 4 toneladas de cobertura de chocolate industrial y el Invima pide no comprarlas

La entidad también solicitó que, en caso de encontrarse alguno de estos lotes en distribución o comercialización, se adopten las medidas correspondientes. /Invima Foto: Invima

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Cuatro toneladas de base de cobertura de chocolate industrial fueron robadas en Cundinamarca, según informó este miércoles el Invima. La entidad recibió el reporte de la empresa F&M Chocolates S.A.S. y pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir o comercializar los lotes involucrados. De acuerdo con la entidad, esos 4.000 kilogramos de ese producto están distribuidos en cuatro lotes de 1.000 kilogramos cada uno.

También fue reportado el hurto de 160 kilogramos de grasa vegetal.

¿Cuáles son los productos?

La alerta incluye los siguientes cuatro lotes con fecha de vencimiento en junio de 2027:

Lote 22102066: 1.000 kilogramos.

Lote 22103066: 1.000 kilogramos.

Lote 22104066: 1.000 kilogramos.

Lote 22105066: 1.000 kilogramos.

Los cuatro corresponden al código de producto B01FMINCMP y están identificados como “BASE COBERTURA CHOC. INDUSTRIAL X 25 Kg”. Además, fue reportado el hurto de 160 kilogramos de grasa vegetal, correspondiente al código de producto 4GV01CBAKG y al lote 17052026TB1, también con fecha de vencimiento en junio de 2027.

El Invima solicitó a la población en general abstenerse de adquirir estas materias primas y pidió a las Entidades Territoriales de Salud y a las demás autoridades competentes realizar una búsqueda activa de los productos relacionados en el comunicado.

La entidad también solicitó que, en caso de encontrarse alguno de estos lotes en distribución o comercialización, se adopten las medidas correspondientes.

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