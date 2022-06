Sí, en Colombia han aumentado los casos de covid-19, pero no la mortalidad

Según el Ministerio de Salud, durante la semana del 10 al 16 de junio se reportaron 13.810 casos nuevos y 24 fallecidos, por cuenta del covid-19. Foto: Óscar Pérez

Según el más reciente reporte semanal del comportamiento del covid-19 en el país, emitido por el Ministerio de Salud, durante la semana del 10 al 16 de junio se reportaron 13.810 casos nuevos y 24 fallecidos. En total, se realizaron 128.803 pruebas, de las cuales 49.067 fueron PCR y 79.736 de antígenos.

Si se compara con el reporte semanal previo, que comprendió la semana del 3 al 9 de junio, se puede observar que el número de nuevos contagios aumentó, ya que durante esa semana se reportaron 8.742. Sin embargo, las muertes disminuyeron, dado que para ese momento se registraron 27, tres más que en la última semana. (Puede leer: Dolor físico y otros elementos para entender por qué se suicidan los viejos en Colombia)

Por eso, hace dos días, Fernando Ruiz, jefe de la cartera, señaló que el “pequeño pico” que se presenta en el país es de contagios, más no de muertes. Respecto a estas últimas, Ruiz manifestó que “el país se mantiene estable, lo cual da claridad del nivel de protección que tienen los colombianos, gracias a las vacunas”.

De hecho, agregó el ministro, “las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido reduciéndose sustancialmente. De esta manera se tiene claro que lo que existe, es un panorama de mayor contagio sin mayor mortalidad ni severidad”. (Le puede interesar: “Hablemos del cáncer de próstata”, la campaña de la Dimayor y la Liga contra el Cáncer)

Según el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), la ocupación de camas UCI con corte al miércoles 15 de junio, era de casi el 47 %, lo que deja una disponibilidad del 43 %. Sin embargo, al revisar las cifras, se puede evidenciar que actualmente las unidades de cuidados intensivos están siendo ocupadas por pacientes no covid.

Por ejemplo en Antioquia, el departamento con menor disponibilidad de camas UCI actualmente, con solo el 16,5 % disponibles, de 851 camas de este tipo, solo 30 están ocupadas por pacientes con covid-19 o con sospecha de tenerlo. Las otras 680 están siendo utilizadas para atender a pacientes con otras complicaciones. (También puede leer: Las EPS podrán utilizar dinero de sus reservas para pagar deudas)

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Salud (INS) publicó la proporción de variantes en la población general. La variante BA.2 de ómicron representa el 64,33 % de los casos, mientras que la BA.2.12.1 y la BA.2.9, ambas variantes también de ómicron, representaron el 17,68 y el 13,41 %, respectivamente.

Incluso, por cuenta del comportamiento del coronavirus en las últimas semanas, el ministro Fernando Ruíz se animó a decir que “lo que se puede analizar que hay una adaptación del virus muy cercana a la endemicidad. Contagiando personas, pero no necesariamente llevando a una letalidad”. (Puede interesarle: La desinformación sobre una dieta en TikTok que preocupa a los científicos)

En lo que sí hizo énfasis, es en el riesgo que existe en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo.

Por su parte, Martha Ospina, Directora del INS, hizo un llamado para que se mantengan los hábitos ganados en pandemia. “Lavarse las manos y usar el tapabocas”, fueron las recomendaciones realizadas por la funcionaria.