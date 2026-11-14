Sin medicamentos ni alimentos para los pacientes: el SOS del hospital Alma Máter

El hospital afirma que han solicitado el pago de la cartera del último año que asciende a más de COP 160 mil millones, pero las EPS…

A través de un comunicado, el Hospital Alma Máter de Antioquia, reconocido entre otras cosas, por ser es el mayor sitio de prácticas en el área de la salud de todo el país, dio a conocer la crisis por la que atraviesan actualmente. La institución afirmó que actualmente acumulan deudas por COP 455 mil millones respaldadas por una cartera de solo COP 332 mil millones, de la cual “más del 50% es de difícil recaudo”.

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El hospital afirma que han solicitado el pago de la cartera del último año que asciende a más de COP 160 mil millones, pero las EPS (principalmente Savia Salud y Nueva EPS) solo han realizado pagos parciales. “De los $28 mil millones de este mes, solo han girado $5 mil millones, haciendo la gestión insostenible”, escribieron.

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La entidad informó que deben tres meses de salario gran parte del personal, la prima de mitad de año y cinco meses de otras prestaciones sociales. Esta situación ha provocado la renuncia de más de 552 profesionales. Esto se suma “a la escasez de insumos, dispositivos y medicamentos”, lo que ha provocado el cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de UCI y 5 quirófanos.

También afirman que hay una disminución importante de servicios de laboratorio, trasplantes, oncología, hemodinamia, imágenes diagnósticas, cirugía cardiovascular, ortopédica, urológica y oncológica, entre otros. “Esta semana el Hospital no cuenta con insumos, medicamentos ni alimentación para atender a nuestros pacientes”, informaron.

Pese a esta situación, el hospital informó que el personal y las organizaciones sindicales decidieron continuar prestando los servicios de salud esperando una pronta solución.

“Para atender la contingencia del servicio de alimentación se han sumado la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, CFS Solutions y la Asociación de Bancos de Alimentos (ABACO) en articulación con los Bancos de Alimentos de Medellín: Fundación Saciar y Fundación Banco Arquidiocesano de Medellín”, dijo la institución, que además le hizo un llamado a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia (socios de Savia Salud EPS) y al Gobierno Nacional, para que las EPS intervenidas prioricen los pagos al Hospital y permitan la compra de cartera por parte de la ADRES.

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