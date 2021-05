Sobre el error de municipios o departamentos “No Covid”

El no saber de casos diagnosticados en un lugar, no implica que no haya casos, sino más bien señala que no ha sido buscado de manera correcta.

Como bien se dijo desde el inicio de la pandemia, casi nada se sabía del nuevo virus, su forma de contagio y la enfermedad que ocasiona. Con el paso de los días hemos aprendido, no sin errores y titubeos, que son propios de la ciencia, un poco más de muchas cosas, que cada vez nos permiten tener mayor claridad de las acciones que se podrían tomar. Para quienes critican esto y apelan a otros tipos de conocimiento no científico como superiores, vale la pena recordarles que todos los beneficios que nos trae la ciencia se construyen poco a poco, y que estos errores se deben al apresuramiento de la investigación bajo presión a la que nos ha llevado la pandemia. La ciencia se refina poco a poco, incluso contrariando nociones previas, mientras que los otros conocimientos suelen ser fijos, dogmáticos, inamovibles, estáticos, y por ello en caso de epidemia extremadamente peligrosos. Ya hemos visto muchos ejemplos de esto, lastimosamente también promovidos por personajes públicos.

Sin embargo, hay un concepto errado que ha pasado de agache y que merece entenderse bien, porque debido al apresuramiento de revivir la economía ha precipitado decisiones políticas que, infortunadamente, en algunos casos ha llevado a que aparezcan brotes de casos covid. El concepto es el de municipio o departamento “no covid”, que fue introduciéndose en la jerga de los gobernantes, como un logro, un objetivo a perseguir, incluso evitando que casos se asignen a la región, pese a ser diagnosticados estando dentro del territorio.

Para entender el problema que conlleva el uso de este concepto, es importante señalar que definir donde hay covid se puede basar en que ya tengamos casos diagnosticados allí. Sin embargo, el no saber de casos diagnosticados en un lugar, no implica que no haya casos, sino más bien señala que no ha sido buscado de manera correcta. Y recordemos que quien busca… encuentra. Idealmente deberían hacerse pruebas a todos los del territorio para poder negar la existencia de covid, o por lo menos a una muestra representativa bien escogida. Y ante este hecho no hay ningún caso en Colombia que tenga esas condiciones, por lo que resulta ilógico, peligroso e irresponsable dar esa categoría a un municipio o departamento.

Como no todos conocemos de estadística, que a la larga no es más que un poco de sentido común puesto en números cuando se comprende mínimamente, el informar bajo este concepto puede conllevar a un problema mayúsculo durante la pandemia, que es disminuir la percepción del riesgo entre los miembros de la sociedad.

¿Cuántos conocemos que aferrándose al “territorio no covid” han salido nuevamente a hacer sus actividades, olvidando o disminuyendo la importancia a mantener el distanciamiento social, realizar frecuentes y correctos lavados de manos, y usar el tapabocas de manera adecuada? Por eso, solicito se elimine ese concepto de municipio o departamento “no covid” en los comunicados públicos. No corresponden a hechos epidemiológicos, ni mucho menos a realidades verificables. Quizá es un hecho político, que se hizo concreto en la Resolución 734 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, que debe ser corregido por la ciencia, para realmente poder tomar decisiones correctas. Como hecho político puede corregirse; si no se hace entrará a ser uno de esos conocimientos no científicos que se sumará a los que hicieron daño.

*Alvaro Javier Idrovo. Médico, PhD Epidemiología - Universidad Industrial de Santander