“Ante esta situación, la Supersalud puso en marcha un plan de contingencia que permitió priorizar esos expedientes, reactivar su trámite y avanzar en la adopción de 112 decisiones”, afirmó el órgano de…

Desde el 7 de agosto de este año y hasta el pasado 13 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Salud abrió 89 investigaciones y profirió 112 decisiones administrativas. Según comunicó este jueves, al inicio de la actual administración halló 512 procesos pendientes que, debido al tiempo transcurrido, estaban en riesgo de quedar sin trámite.

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Supersalud abrió más de 80 investigaciones por barreras de acceso desde el 7 de agosto

“Ante esta situación, la Supersalud puso en marcha un plan de contingencia que permitió priorizar esos expedientes, reactivar su trámite y avanzar en la adopción de 112 decisiones”, afirmó el órgano de vigilancia y control. En total, se han impuesto 28 multas que ascienden a COP 11.892 millones, además de 57 amonestaciones escritas y 27 decisiones de cierre o archivo de actuaciones administrativas.

La entidad también ha abierto nuevas investigaciones relacionadas con presuntos incumplimientos que, dijo, habrían generado barreras de acceso a los servicios de salud.

Uno de sus principales hallazgos tiene que ver con demoras en la entrega de medicamentos e insumos, atención inoportuna, dificultades para acceder a consultas especializadas, incumplimiento de fallos de tutela y deficiencias en la atención y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de la ciudadanía.

La Supersalud aseguró que las 89 investigaciones se distribuyen entre diferentes actores del sistema de salud, de la siguiente manera:

38 correspondientes a EPS

24 a prestadores de servicios de salud

27 a operadores logísticos, gestores farmacéuticos, entidades territoriales, generadores y recaudadores de recursos

Gestión de quejas en la Supersalud

La superintendencia, en esa misma línea, ha anunciado que clasificó y gestionó 43.796 PQRD que, según indicó, había encontrado sin atender por parte de la anterior administración. Las solicitudes estaban relacionadas, principalmente, con dificultades para recibir medicamentos y acceder a citas médicas especializadas.

La jefe de la entidad, María Andrea Godoy, puso en marcha un plan de trabajo que incluyó la redistribución del personal de la Delegatura para la Protección al Usuario, además de la incorporación de nuevos agentes al centro de contacto, con el fin de fortalecer la atención y agilizar la gestión de las solicitudes. A partir de esa estrategia, subrayó la Supersalud, se logró reducir el represamiento de los casos entre el 24 de septiembre y el 11 de noviembre de 2026.

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