Supersalud anuncia medidas para reactivar servicios en Cali, tras un mes del terremoto

La superintendente nacional de salud, María Andrea Godoy Casadiego, comunicó que la entidad inició un plan para reactivar los servicios prioritarios y vitales en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. El evento, que sacudió varias regiones de Colombia, ha dejado, hasta el momento, 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas, según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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“Tuvimos un encuentro con los prestadores para manifestarles las medidas que estamos estructurando para abordar la problemática del flujo de recursos y la situación de las intervenidas, pero sobre todo para dar soluciones a los usuarios y hacer frente a las atenciones represadas”, afirmó Godoy.

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En la reunión, que fue convocada por la Gobernación del Valle y las Secretarías de Salud departamental y distrital, participaron prestadores de la red pública y privada. Allí, la Supersalud anunció que fortalecería el seguimiento al giro directo, la situación de la cartera y los procesos de referencia y contrarreferencia.

Entre las medidas se encuentra la instalación de mesas de concertación, con el fin de determinar las deudas reales entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Además, la entidad aseguró que, de la mano del Ministerio de Salud, buscará “los mecanismos financieros para una solución”, aunque no dio más detalles sobre la estrategia.

“Estamos desarrollando herramientas que permitan mejorar el análisis y seguimiento al giro directo y transparentar las postulaciones”, agregó Godoy. Durante el espacio con las autoridades de salud de Cali y Valle del Cauca, en el cual también participó la ministra de Salud, Ana María Vesga, también se definieron acciones de seguimiento en territorio para mejorar la respuesta del sistema, ante la emergencia.

El estado de las IPS en Cali

Como hemos contado en este diario, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, indicó hace unas semanas que se identificaron 218 IPS con diferentes niveles de afectaciones en su infraestructura debido al terremoto. Por ende, también se ha visto perjudicada la prestación de servicios de salud, pues las instalaciones tuvieron que ser evacuadas y la capacidad de atención se redujo en tanto se hiciera la verificación de gravedad en los daños.

Algunas de las edificaciones más afectadas fueron las del Centro de Salud de Lourdes, el de la Buitrera (en zona rural) y el de Mariano Ramos. En su momento, Escobar señaló que, muy probablemente, las estructuras de esas instituciones que quedaron en pie tendrían que ser demolidas y comenzar de cero su construcción, aunque depende de los estudios técnicos que se están adelantando.

“La reconstrucción no consiste únicamente en reparar paredes, techos o estructuras. Estamos hablando de recuperar servicios, capacidad de atención y confianza en una red que tiene que estar preparada para cuidar a los caleños incluso en escenarios de emergencia”, dijo el secretario.

En ese sentido, la Secretaría anunció la inversión de COP 478.512 millones para la reconstrucción en ocho proyectos estratégicos: Joaquín Paz Borrero, Primitivo Iglesias, Carlos Holmes Trujillo, Mariano Ramos, Cañaveralejo, Buitrera, Meléndez y Hogar Geriátrico San Miguel.

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