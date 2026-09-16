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Supersalud detectó inconsistencias en postulaciones de giro directo por COP 38.724 millones

La Superintendencia de Salud aseguró que se excluyó a 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, entre estas EPS, por inconsistencias en la información presentada.

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Redación Salud
16 de septiembre de 2026 – 03:40 p. m.
Nueva EPS es una de las seis EPS intervenidas por la Supersalud.
La Supersalud requirió a 26 prestadores y proveedores de servicios para aclarar esta sitaución / El Espectador
Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

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La Superintendencia de Salud anunció este miércoles, 19 de septiembre, que encontró inconsistencias en las postulaciones de septiembre de giro directo realizadas por algunas EPS ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Según la entidad, luego de realizar una revisión focalizada y del cruce de información financiera reportada por las EPS, se “ordenó, como medida preventiva, la exclusión temporal de 26 prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, por un valor de COP 38.724 millones, de los procesos de giro de recursos sujetos a medidas cautelares de cesación de pagos”. 

¿Qué encontró la Supersalud? La entidad asegura que entre las inconsistencias detectadas se reportan valores postulados superiores a las obligaciones registradas, lo que genera alertas frente al respaldo de los recursos solicitados. A esto se suman debilidades en los mecanismos de control y validación utilizados por algunas EPS antes de postular los recursos.

Además, también reporta que en algunos casos hay “insuficiente trazabilidad documental para soportar algunas de las obligaciones reportadas, situación que requiere aclaraciones y soportes adicionales por parte de las EPS y, cuando corresponda, de sus firmas contraloras”.

Frente a esto, Supersalud anunció que requerirá a las EPS e IPS involucradas las explicaciones, documentos y soportes necesarios para establecer la consistencia y trazabilidad de las obligaciones incluidas en las postulaciones de giro directo.

“La entidad continuará adelantando las actuaciones correspondientes y requerirá a las EPS e IPS involucradas las explicaciones, documentos y soportes necesarios para establecer la consistencia y trazabilidad de las obligaciones incluidas en las postulaciones de giro directo”, concluyó la entidad.

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Por Redación Salud

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