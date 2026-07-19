Supersalud detecta una IPS fantasma en Magdalena: le dieron aval para cobrar, pero no existe

Imagen de referencia. Lo hallazgos de la Supersalud fueron anunciados este 18 de julio. Foto: Colprensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado de prensa, la Superintendencia de Salud acaba de informar varios hallazgos que hizo en el del departamento del Magdalena, luego de llevar a cabo una auditoría.

Según informa, el delegado para Entidades Territoriales (e), Juan David Duque, encontró algo grave: en 2023, la Secretaría de Salud del Magdalena, “bajo la administración de Carlos Caicedo (2020 - 2023), habilitó una IPS que (...) resultó no existir físicamente, por lo que se trataría de una presunta IPS fantasma”.

(Lea Minciencias apostó por llevar robótica a 40 colegios, pero no ajustó todas las tuercas)

La IPS, señala la entidad, fue habilitada por la Secretaría de Salud de la Gobernación para prestar servicios con cargo al SOAT. De hecho, al parecer, presentó más de 20 reclamaciones de recursos ante la ADRES, la entidad que maneja el dinero de la salud en Colombia.

“La situación ya había sido advertida por esa entidad y ahora fue puesta en conocimiento de los organismos competentes para que determinen las responsabilidades a que haya lugar por un posible detrimento de los recursos públicos destinados a la salud”, señala la Supersalud.

Pero ese no fue el único hallazgo que hizo la Superintendencia de Salud en el Magdalena. En total, hicieron nueve hallazgos. De estos, siete fueron de carácter administrativo, uno fue disciplinario y uno más, penal.

(Lea Nueva convocatoria de la CNSC para trabajar en el sector salud: hay 2.500 vacantes)

Además, de acuerdo con la auditoría, añade la Supersalud, “las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Secretaría de Salud del Magdalena no han sido suficientes para identificar y cerrar establecimientos que prestan servicios de salud sin cumplir los requisitos legales, entre ellos algunos centros de procedimientos estéticos y de belleza”.

La Superintendencia, indica, ya compulsó copias de sus hallazgos a los entes de control para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Así mismo, le hizo un llamado a la Gobernación del Magdalena para que adopte las medidas necesarias que “permitan identificar a los prestadores clandestinos, fortalecer las acciones de inspección y aplicar las medidas sanitarias de seguridad cuando haya lugar”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺