“Durante la revisión, la Supersalud identificó que en mayo de 2026 se disminuyó la capacidad operativa del centro de contacto, mientras aumentaba el número de solicitudes de los ciudadanos. Esta…

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que clasificó y gestionó 43.796 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) que, según indicó, había encontrado sin atender por parte de la anterior administración. Las solicitudes estaban relacionadas, principalmente, con dificultades para recibir medicamentos y acceder a citas médicas especializadas.

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“Durante la revisión, la Supersalud identificó que en mayo de 2026 se disminuyó la capacidad operativa del centro de contacto, mientras aumentaba el número de solicitudes de los ciudadanos. Esta situación afectó los tiempos de radicación y trámite ante las EPS”, se lee en el comunicado.

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En ese sentido, la superintendente María Andrea Godoy puso en marcha un plan de trabajo que incluyó la redistribución del personal de la Delegatura para la Protección al Usuario, además de la incorporación de nuevos agentes al centro de contacto, con el fin de fortalecer la atención y agilizar la gestión de las solicitudes.

La entidad subrayó que, a partir de esa estrategia, logró reducir el represamiento de los casos entre el 24 de septiembre y el 11 de noviembre de 2026. “Gracias a la redistribución de agentes y al refuerzo, la Superintendencia Nacional de Salud superó este atraso y adicionalmente ha mejorado los tiempos de respuesta en los canales web y escrito”, apuntó.

La gestión, agregó la Supersalud, permitió una atención más oportuna, pues se redujeron los tiempos de espera para el trámite de las solicitudes de los usuarios.

El panorama en Bogotá

Entre enero y agosto de este año, la Personería de Bogotá recibió 7.933 requerimientos de la ciudadanía, de los cuales el 38,45 % estuvo relacionado con demoras y problemas para acceder a citas con especialistas. Los reclamos, de acuerdo con la dicha entidad, fueron encabezados por las dificultades para acceder a consultas de ortopedia y traumatología, con 548 casos, seguidas por cardiología, con 456; oncología, con 403, y oftalmología, con 386.

“No es admisible que los ciudadanos tengan que rogar o esperar meses por una consulta especializada que define su calidad de vida o su supervivencia”, advirtió, hace poco más de un mes, el personero Andrés Castro Franco. El balance arrojó un cambio en las inconformidades de los usuarios, pues la falta de entrega de medicamentos, que antes ocupaba el primer lugar, pasó al tercero, con 2.253 peticiones, detrás de las consultas especializadas y las trabas administrativas.

Ante la falta de soluciones, la Personería remitió, en su momento, 923 casos a la Procuraduría y a la Superintendencia Nacional de Salud.

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