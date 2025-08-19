Supersalud ordena intervención administrativa de la ESE universitaria del Atlántico

La medida de intervención forzosa se centra en administrar a la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico de Barranquilla durante un año. Foto: Superintendencia de Salud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia de Salud informó, a través de un comunicado, que realizó una serie de acciones de inspección y vigilancia en la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico de Barranquilla (ESE), las cuales arrojaron 49 hallazgos relacionados con fallas de carácter asistencial, administrativo y financiero que representan un riesgo para la oportuna prestación de los servicios de salud con atributos de calidad.

(Lea: Para algunos pacientes sin habla, su “voz interior” pronto podría ser escuchada)

De acuerdo con la Supersalud, estas fallas “afectan el cumplimiento misional de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico de Barranquilla, especialmente en los servicios de urgencias, farmacia y seguridad del paciente”.

Además, la entidad señaló que evidenció un deterioro progresivo de las finanzas. Por estas razones, la Supersalud ordenó la medida de intervención forzosa para administrar a la ESE universitaria del Atlántico durante un año.

En el marco de la intervención, el superintendente dispuso la separación de la actual gerente de su cargo, la remoción de la junta directiva y la designación de Fredys Miguel Socarrás Reales como agente especial interventor, quien asumió este martes 19 de agosto las funciones de representante legal de la ESE.

Socorras tomará posesión del cargo firmando el acta correspondiente ante la Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud y deberá presentar el plan de trabajo de la intervención dentro de los treinta días calendario siguientes a la toma de posesión.

(Puede ver: Así quiere el Minsalud que la flor de cannabis llegue a las farmacias)

Entre los principales hallazgos de la auditoría se encuentran la inadecuada e insegura prestación del servicio a los usuarios; la falta de adherencia a los procedimientos de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal; la ausencia de activación de la ruta psicosocial; y la carencia de seguimiento a las condiciones ambientales para la conservación de medicamentos en los servicios asistenciales.

También se determinó la inexistencia de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos para la atención de los pacientes; el incumplimiento de las condiciones y requisitos de la infraestructura necesarios para garantizar la seguridad en la atención; el inadecuado manejo de residuos hospitalarios; y deficiencias en la gestión financiera, que han generado un desequilibrio en la operación.

Asimismo, la Supersalud estableció que se presentó un incremento progresivo en el déficit presupuestal, un hecho que, según la entidad, “refleja que la ESE ha comprometido la mayoría de los gastos sin recibir la totalidad del ingreso”.

(Le puede interesar: Invima alerta por la comercialización fraudulenta de este yogur)

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺