La decisión también cobija a Emssanar, Famisanar y Servicio Occidental de Salud (SOS), que igualmente están bajo…

La Superintendencia Nacional de Salud informó este viernes que restableció las asambleas generales de accionistas de Nueva EPS, Asmet Salud y Capresoca, entidades que se encuentran bajo medida de intervención forzosa para administrar. Además, ordenó a los agentes interventores de estas y otras tres EPS presentar informes periódicos sobre su gestión, la situación financiera y el estado de la prestación de los servicios de salud.

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La decisión también cobija a Emssanar, Famisanar y Servicio Occidental de Salud (SOS), que igualmente están bajo intervención forzosa administrativa. Para estas seis entidades, la Supersalud dispuso que sus agentes especiales interventores convoquen las respectivas asambleas generales de accionistas.

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En el caso de Nueva EPS, hay que recordar que recientemente, y después de un par de semanas de incertidumbre, la Supersalud aceptó la renuncia de Roberto José Tercero Solano Navarro como agente especial interventor y designó en su reemplazo a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro.

En esas reuniones, los interventores deberán presentar un informe sobre la gestión adelantada durante la intervención y exponer un diagnóstico actualizado de cada EPS. También tendrán que rendir cuentas periódicamente sobre la gestión administrativa, la situación financiera, los giros efectuados, el cumplimiento de las condiciones de habilitación y la conformación de la red de prestadores de servicios de salud.

Los informes deberán incluir, además, el estado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), así como las acciones de tutela y los desacatos.

Entre las disposiciones también se encuentra la presentación de los estados financieros ante la Asamblea General de Accionistas para su aprobación. Los interventores deberán someter a consideración de este órgano las propuestas de reorganización financiera, administrativa y operacional que contemplen medidas como capitalizaciones, emisión de acciones, reorganización de activos y pasivos y reformas estatutarias.

De acuerdo con la Superintendencia, estas propuestas deberán estar orientadas a fortalecer la sostenibilidad de las EPS y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud. Por otra parte, los agentes especiales interventores tendrán que informar tanto a las asambleas como a la Supersalud sobre la conformación y el funcionamiento de las juntas asesoras de acreedores.

Esto incluye sus reglamentos, las funciones que desarrollan, las convocatorias realizadas y las actas de sus sesiones. La entidad aclaró que el restablecimiento de las asambleas no modifica las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud ni las atribuciones que tienen los agentes interventores en el marco de las medidas administrativas.

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