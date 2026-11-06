Tras 11 años, Carolina Wiesner deja la dirección del Instituto Nacional de Cancerología

"El Ministerio de Salud y Protección Social expresa su reconocimiento y agradecimiento a la doctora Carolina Wiesner Ceballos por su liderazgo, compromiso y dedicación durante su trayectoria al frente del Instituto Nacional de…

La noticia la confirmó el Ministerio de Salud a través de un comunicado en el señala que la médica culminará esta etapa, pues termina su período.

Hasta este viernes, 6 de noviembre, Carolina Wiesner Ceballos será la directora del Instituto Nacional de Cancerología, un cargo que ha ocupado por los últimos 11 años.

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"El Ministerio de Salud y Protección Social expresa su reconocimiento y agradecimiento a la doctora Carolina Wiesner Ceballos por su liderazgo, compromiso y dedicación durante su trayectoria al frente del Instituto Nacional de Cancerología (INC)", dice esa cartera.

También resalta que, gracias a su trabajo, hubo un fortalecimiento de una "institución fundamental para la salud pública del país", un "referente en investigación, atención especializada y generación de conocimiento para la prevención y el control del cáncer".

"Exaltamos su vocación de servicio y los aportes realizados a una institución cuya misión es fundamental para proteger la vida y la salud de los colombianos", indica en otro apartado. "Gracias por estos once años de liderazgo, trabajo y compromiso con Colombia".

Uno de los últimos logros de Wiesner fue estar al frente del Plan Decenal del Cáncer, presentado al país, junto al Minsalud, hace una semana. Es un plan, señaló entonces Wiesner, que "busca preparar al país para enfrentar estos desafíos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud".

Entre las metas establecidas en ese plan para la próxima década se encuentra reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento. Como ejemplo, señalan las entidades, en el caso del cáncer de próstata se espera pasar de los 76,3 días que en 2024 pasaban entre la sospecha médica y la confirmación del diagnóstico, a 30 días o menos para 2035.

También, otro eje fundamental, es la prevención, ya que aproximadamente el 40 % de los casos de cáncer están asociados a factores de riesgo modificables.

Por el momento, al frente del INC quedará la ginecóloga oncóloga Lina Trujillo, quien se desempeñaba como Subdirectora de Atención Médica y Docencia.

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