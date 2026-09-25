Donar para dar vida: las historias después de un trasplante
Detrás de las cifras de trasplantes están quienes esperan una llamada que puede cambiarles la vida y quienes, gracias a una donación, tuvieron la oportunidad de comenzar de nuevo, de cumplir sueños y recuperar momentos que parecían perdidos. Estas son las historias de quienes recibieron una segunda oportunidad gracias a la decisión de donar.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación