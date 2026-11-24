"Se considera necesario fijar en el ochenta por ciento (80 %) el porcentaje mínimo de giro directo de los recursos de la UPC del régimen contributivo,…

El gobierno de Abelardo de la Espriella, por medio de un borrador de decreto, plantea reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de giro directo a hospitales y clínicas. En otras palabras, el Ministerio de Salud busca revocar los artículos 1 y 3 del Decreto 930 de 2026, publicado poco antes de la salida de Gustavo Petro de la presidencia, con el cual se había incrementado dicho porcentaje.

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"Se considera necesario fijar en el ochenta por ciento (80 %) el porcentaje mínimo de giro directo de los recursos de la UPC del régimen contributivo, del régimen subsidiado y de los recursos de presupuestos máximos", se lee en el proyecto, conocido este martes 24 de noviembre.

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Como hemos contado en El Espectador, el giro directo es un mecanismo mediante el cual la ADRES, el banco de la salud, realiza pagos a las clínicas y hospitales del país por servicios prestados a usuarios de diferentes EPS. Para que esto ocurra, las EPS deben postular a las clínicas y hospitales para que reciban estos pagos, tras verificar la prestación de los servicios.

La medida propuesta por el Minsalud aplicaría tanto para las EPS que estén bajo vigilancia especial, intervención administrativa o en liquidación, como para las que no cumplan la normativa vigente de patrimonio adecuado. Las entidades que no se encuentren en ninguna de estas condiciones, según el borrador, podrían postular voluntariamente a giro directo en los porcentajes que estas determinen.

El documento, además, apunta que para el pago de los servicios y tecnologías en salud a través del giro directo, las EPS deberán presentar las facturas radicadas, de acuerdo con lo pactado en los acuerdos de voluntades, priorizadas de la siguiente manera:

Pagos Globales Prospectivos. Pago por Capitación. Pago individual por caso, conjunto integral de atenciones, paquete o canasta. Pagos por Evento Las demás modalidades de pago.

El borrador, cabe aclarar, establece que las EPS sujetas a este mecanismo de giro directo deberán priorizar, en la postulación, el pago de las obligaciones asociadas a la atención integral materno-perinatal y neonatal.

En desarrollo…

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