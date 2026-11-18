Su llegada a la presidencia es también el resultado de una trayectoria de casi dos décadas dentro de la sociedad, a la que se…

El médico colombiano Néstor Sandoval, líder de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de LaCardio, asumió la presidencia de la Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Congénita para el periodo 2026-2028. Es el primer hispanohablante en ocupar este cargo en una organización que reúne a profesionales de distintos países y promueve la educación, la investigación y la cooperación internacional en esta especialidad.

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Su llegada a la presidencia es también el resultado de una trayectoria de casi dos décadas dentro de la sociedad, a la que se vinculó en 2007, durante su primer encuentro científico. Desde entonces ha sido miembro del Consejo Directivo, secretario, segundo vicepresidente y primer vicepresidente.

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Sandoval es cirujano cardiovascular, se formó en la Pontificia Universidad Javeriana y realizó estudios de Cirugía Cardiovascular Pediátrica en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. También es profesor titular de Cirugía y director del programa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la Universidad del Rosario, y cuenta con más de 290 publicaciones científicas. Durante los próximos dos años, buscará ampliar la participación de especialistas en los espacios académicos de la organización y facilitar el acceso a formación y conocimiento, especialmente en regiones donde existen mayores dificultades para formar equipos especializados.

En entrevista con El Espectador, habla sobre los retos de la cirugía cardíaca pediátrica en Colombia, las brechas que todavía impiden que muchos niños reciban atención oportuna y la importancia de fortalecer la cooperación entre países para mejorar la atención de los pacientes.

¿Qué significa para usted, en términos personales y profesionales, convertirse en el primer hispanohablante en presidir esta sociedad científica?

Yo creo que esto es un hito. Es una presidencia que se alcanza, básicamente, a partir de los hechos, los aportes científicos y académicos, y la presencia a nivel internacional, representando en este caso a la institución y al país donde trabajo: la Fundación Cardioinfantil, LaCardio.

Esto no es solamente un honor y un privilegio, sino, sobre todo, una gran responsabilidad. Y lo es aún más cuando soy la primera persona de habla hispana que asume la presidencia de esta sociedad. Esta es una de las sociedades más grandes del mundo, que reúne a cirujanos cardíacos de distintas regiones. Esta sociedad busca, básicamente, mejorar el conocimiento de los médicos, llegar a todas partes, difundir conocimiento y, en la medida de lo posible, ayudar para que los primeros beneficiarios sean los niños con enfermedades cardíacas que necesitan cirugía.

Ese es, en resumen, el reto que uno asume cuando llega a la presidencia: continuar el legado de los demás profesores.

¿Qué cree que dice este nombramiento sobre el desarrollo de la cirugía cardíaca pediátrica en Colombia?

Nosotros tenemos un privilegio muy grande porque el nivel de cirugía cardíaca pediátrica que se hace en general en Colombia está a la par del de los grandes hospitales de Europa y Estados Unidos. Lógicamente, no tenemos los recursos que tienen ellos, pero el nivel de calidad que hemos alcanzado y nuestros resultados se asemejan a los estándares internacionales. Tenemos algunos referentes latinoamericanos. Hay un grupo grande en São Paulo, Brasil, que es un hospital enorme, con volúmenes similares, por ejemplo, a los de la Fundación Cardioinfantil.

Tenemos otro hospital en Buenos Aires parecido al nuestro y otros hospitales más pequeños en otros países. En Colombia hacemos las cosas bien. Lo más importante es que hemos aprendido a trabajar en equipo con cardiólogos, radiólogos y anestesiólogos. Esta es una labor muy importante porque, cuando hacemos cirugía cardíaca, tenemos que trabajar en equipo. Afortunadamente, aquí en la Fundación Cardioinfantil tenemos un gran equipo y por eso obtenemos los resultados que tenemos. Estamos muy contentos con la calidad que hemos alcanzado, pero siempre tenemos que mejorarla.

Sandoval destaca que la cirugía cardíaca pediátrica que se realiza en Colombia está al nivel de la de grandes hospitales de Europa y Estados Unidos. Aunque reconoce que el país cuenta con menos recursos, señala que la calidad y los resultados son comparables con los estándares internacionales.

Hablemos de las cardiopatías congénitas. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Cómo podemos dimensionar el reto en términos de salud pública y su impacto en Colombia y en el mundo?

Este es uno de los retos más grandes porque la enfermedad congénita más frecuente en los niños es la del corazón. Más o menos uno de cada 100 niños que nacen tiene una enfermedad cardíaca. En Colombia ha disminuido la cantidad de niños que nacen anualmente, pero, según los datos y de acuerdo con la población que nace, son aproximadamente 4.000 los niños que nacen cada año con una afección del corazón. Esto no quiere decir que todos necesiten cirugía, pero sí que aproximadamente la mitad la va a necesitar. En este país estamos haciendo un número mucho menor de cirugías de las que se necesitan. Deberíamos hacer casi el doble de cirugías cardíacas para alcanzar una cobertura de por lo menos el 80 %.

¿Qué significa para un niño no recibir una intervención quirúrgica que necesita o no recibirla oportunamente? ¿Cuánto puede cambiar su pronóstico si el diagnóstico y el tratamiento llegan a tiempo?

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Hay diferentes grados de enfermedad: algunas son sencillas y otras complicadas o complejas. Los niños con enfermedades congénitas críticas que no se tratan durante los primeros días de vida tienen una alta tasa de mortalidad. En general, casi todos los niños deberían ser intervenidos antes del año de vida, con excepción de algunas enfermedades que permiten esperar un poco más. Desafortunadamente, siempre ha habido un déficit, no solamente en este momento de crisis de la salud. Esto se debe a que son cirugías costosas y a que a las familias colombianas de muy bajos recursos, especialmente en las regiones apartadas, les cuesta llegar a centros que cuenten con especialistas y equipos capaces de operar a estos niños.

Por eso tenemos un déficit tan grande en la realización de cirugías cardíacas. No se debe solamente a la grave falta de cobertura, sino también a que las personas a veces no tienen la posibilidad de llegar hasta donde está el médico.

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Frente a eso que usted decía sobre los costos, imagino que también se trata de una cirugía costosa porque es muy compleja. ¿Cuáles son los avances científicos o tecnológicos que están transformando la cirugía cardíaca pediátrica?

Definitivamente, los avances parten de las bases de datos y de conocer cuáles son los resultados. Esa es la única manera de mejorarlos. También hay avances en anestesia y en el manejo de las máquinas de circulación extracorpórea que se utilizan en los niños. Hay muchos avances, no solamente en la cirugía, sino también en el cuidado posoperatorio. Además, contamos con tecnología e instrumental específico que permiten operar a niños cada vez más pequeños. Al realizar las cirugías más tempranamente, se evitan las complicaciones que puede presentar un niño cuando es operado tardíamente.

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En su presidencia, ¿cuáles van a ser sus principales prioridades?

Uno de los principales retos de esta sociedad es llegar a todas las regiones del mundo y tener un impacto positivo en cada paciente. Como la sociedad cuenta con filiales en África, Asia, Europa y Sudamérica, se trata de que esas filiales lleguen a cada rincón donde haya un paciente que necesite cirugía cardíaca.

¿América Latina podría jugar un papel importante en ese propósito?

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América Latina ha sido pionera en la cirugía cardíaca. Esta comenzó en nuestra región, especialmente en Sudamérica, en países como Brasil, Argentina y Colombia, desde finales de los años cuarenta, cuando también se realizaban las primeras cirugías en Europa y Estados Unidos.

Otro reto que tenemos por delante es que, como ahora sobreviven muchos más niños, hay una gran cantidad de pacientes que fueron operados durante la infancia y que, con el tiempo, pueden necesitar una nueva intervención cuando ya son adultos. También tenemos que atender a esos pacientes y, muchas veces, volver a intervenirlos quirúrgicamente. Todos los cirujanos que tratamos las cardiopatías congénitas tenemos ese reto: atender no solamente a los niños, sino también a quienes ya fueron intervenidos y necesitan otro procedimiento. Aproximadamente la mitad de las cirugías cardíacas pueden ser curativas, pero muchas son paliativas. Esto quiere decir que se realizan procedimientos periódicamente para mejorar la condición del paciente y que, si aparecen anormalidades secundarias a la cirugía o a la enfermedad, tenemos que volver a intervenirlo.

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Por eso, otro gran reto de la sociedad es no solamente llegar a todas las regiones del mundo, sino también difundir el conocimiento desde los grandes centros y llevarlo a cada rincón del planeta para que podamos seguir atendiendo a estos pacientes.

Ese propósito de difundir el conocimiento también podría ayudar a cerrar brechas, sobre todo en los países de bajos ingresos, donde seguramente el desarrollo de este tipo de cirugía no está tan avanzado.

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Sí. Uno de los capítulos de la Sociedad Mundial es el Consejo de Educación. También tenemos una revista científica, una base de datos y otra serie de actividades. Este consejo está trabajando para que todos los cirujanos del mundo puedan tener acceso a diferentes grandes centros, porque las barreras existen. Conseguir los permisos para acceder a esos centros es difícil. Esa es una de las dificultades. Por eso estamos trabajando en un consejo global que busca unificar la formación en cirugía, para que cualquier cirujano pueda acceder a otros grandes centros sin tener que cumplir con la cantidad de requisitos que existen actualmente. Estamos tratando de reducir esa brecha y hacer posible una educación continua.

¿Se trata de crear unos estándares mundiales de calidad?

Exactamente. De eso se trata. No todos los países cuentan con esos estándares. Estamos trabajando para conseguirlo y creo que en los próximos años será una realidad. Eso será muy importante para la globalización. La medicina global se está imponiendo en el mundo y nosotros, en Colombia, no somos ajenos a ese movimiento: tenemos que hacer parte de él.

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Volviendo a Colombia, su llegada a esa presidencia también consolida un poco el papel del país como referente regional en información, investigación y tratamiento.

Sí. Por ejemplo, este año la reunión académica iba a realizarse en Dubái, pero desafortunadamente, por los problemas relacionados con la guerra en Dubái e Irán, no se pudo llevar a cabo. Por eso decidimos aportar a la comunidad y organizar ese congreso en Cartagena. El congreso se realizará en los primeros días de junio del próximo año. Vamos a reunir a muchas personas que ya han manifestado su interés en asistir y contribuir, especialmente a nuestra región. No hablo solamente de Colombia. Los países del área andina y de Centroamérica, a diferencia de Brasil y Argentina, vivimos con muchas dificultades.

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Este congreso en Cartagena les dará a profesionales de países vecinos de Centroamérica y Sudamérica, especialmente de la región andina, la oportunidad de acceder a uno de los mejores congresos del mundo. Además, se realizará en español y podrán entrar en contacto con los grandes líderes de la especialidad para seguir ampliando sus conocimientos, siempre en beneficio de los niños con enfermedades del corazón.

¿Quisiera enviar un último mensaje?

Yo terminaría diciendo que esta presidencia es un gran reto para Colombia y para mí. Estamos seguros de que lo vamos a lograr. Para eso necesito el apoyo de toda la comunidad médica dedicada a la cirugía y la cardiología pediátricas, para que tengamos éxito y podamos ofrecerle al mundo una alternativa diferente durante estos dos años de presidencia.

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