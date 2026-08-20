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Un dolor de muela es una pesadilla y también revela lo desigual que es el sistema de salud

El dolor de una muela puede ser el mismo en cualquier lugar de Colombia. Lo que cambia, y mucho, es la posibilidad de encontrar a quien lo atienda. Para miles de colombianos puede convertirse en horas de viaje, gastos de bolsillo y una muestra de las brechas del sistema.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
20 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Imagen de referencia. La odontología puede ser una de las puertas de entrada de los pacientes al sistema de salud.
Imagen de referencia. La odontología puede ser una de las puertas de entrada de los pacientes al sistema de salud.
Foto: GettyImages

Imagine tener un dolor de muela de esos que parecen atravesarle el nervio con cientos o miles de agujas al mismo tiempo. Imagine la cara hinchada, la fiebre, no poder comer o incluso sentir dolor al abrir la boca porque hasta el paso del aire molesta. Imagine todo eso mientras vive en un lugar donde no hay solo un odontólogo a decenas o cientos de kilómetros a la redonda. Para que le revisen esa muela, tiene que coger un bus, un avión o una lancha y viajar durante horas.

No es una situación hipotética para miles de colombianos. Un estudio...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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