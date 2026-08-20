Un dolor de muela es una pesadilla y también revela lo desigual que es el sistema de salud

Imagen de referencia. La odontología puede ser una de las puertas de entrada de los pacientes al sistema de salud. Foto: GettyImages

Imagine tener un dolor de muela de esos que parecen atravesarle el nervio con cientos o miles de agujas al mismo tiempo. Imagine la cara hinchada, la fiebre, no poder comer o incluso sentir dolor al abrir la boca porque hasta el paso del aire molesta. Imagine todo eso mientras vive en un lugar donde no hay solo un odontólogo a decenas o cientos de kilómetros a la redonda. Para que le revisen esa muela, tiene que coger un bus, un avión o una lancha y viajar durante horas.

No es una situación hipotética para miles de colombianos. Un estudio...