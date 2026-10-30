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Un experto mundial de la lactancia materna destaca el aporte de Colombia a la salud neonatal

Rafael Pérez-Escamilla, profesor de Salud Pública de la Universidad de Yale y referente mundial en esta área, explica por qué tantas mujeres no pueden amamantar durante el tiempo que desean y qué cambios se necesitan para que puedan hacerlo sin que la responsabilidad recaiga únicamente sobre ellas. 

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1 al 7 de agosto de cada año.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1 al 7 de agosto de cada año.
Foto: William Niampira Gamba

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Rafael Pérez Escamilla es uno de los referentes latinoamericanos en la investigación sobre la lactancia materna.

Profesor de Salud Pública de la Universidad de Yale, ha dedicado buena parte de su trayectoria al estudio de la lactancia, la nutrición maternoinfantil y las políticas públicas para proteger, promover y apoyar esta práctica. En 2023, Pérez Escamilla codirigió la serie de tres artículos sobre lactancia materna publicada en The Lancet, de cuyo comité directivo formó parte y en la que fue coautor de los tres trabajos y autor principal…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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