Un experto mundial de la lactancia materna destaca el aporte de Colombia a la salud neonatal

Profesor de Salud Pública de la Universidad de Yale, ha dedicado buena parte de su trayectoria al estudio de la lactancia, la nutrición maternoinfantil y las políticas públicas para proteger, promover y apoyar esta práctica. En 2023, Pérez Escamilla codirigió la serie de tres artículos sobre lactancia materna publicada en The Lancet, de cuyo comité directivo formó parte y en la que fue coautor de los tres trabajos y autor principal…

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Profesor de Salud Pública de la Universidad de Yale, ha dedicado buena parte de su trayectoria al estudio de la lactancia, la nutrición maternoinfantil y las políticas públicas para proteger, promover y apoyar esta práctica. En 2023, Pérez Escamilla codirigió la serie de tres artículos sobre lactancia materna publicada en The Lancet, de cuyo comité directivo formó parte y en la que fue coautor de los tres trabajos y autor principal del primero.

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Después de tantos años de investigación, la lactancia todavía lo sorprende. Uno de los hallazgos recientes que más le fascinan es el posible papel de la saliva del bebé en la respuesta inmunológica de la leche materna. Cuando el niño mama, explica, parte de su saliva puede refluir hacia la glándula mamaria.

Allí, esa interacción podría aportar información sobre los microorganismos presentes en el entorno del bebé y participar en los mecanismos que ayudan a adaptar las defensas de la leche a sus necesidades. “La microbiota oral del bebé manda información y bioinformática a la glándula mamaria, que de alguna manera analiza qué patógenos y qué compuestos están presentes allí”, explica. Con esa información, la glándula produce la leche que ese bebé necesita para sobrevivir. “Esto realmente es algo que a mí me parece mágico”, atina a decir Pérez después. Debido a eso, menciona el investigador, “podemos pensar en la lactancia materna y la leche humana como la expresión más hermosa de medicina y nutrición personalizada que nos ha regalado la madre naturaleza”.

“No hay dos mujeres en el mundo que sean sanas, que tengan bebés sanos y en la misma etapa de desarrollo, que tengan la leche materna con una composición idéntica”, dice. Aun con esas características "milagrosas", al investigador le preocupa cada vez más que los avances en el conocimiento científico no se traduzcan en mejores condiciones para que las madres puedan amamantar efectivamente a sus bebés.

En América Latina, señala, apenas una tercera parte de los bebés menores de seis meses recibe lactancia materna exclusiva.

Pérez conoce bien el panorama y la historia de Colombia. “En ese país nació el sistema de cuidado canguro de los bebés”, recuerda con una sonrisa a El Espectador, refiriéndose al modelo de atención desarrollado hace décadas en el país para cuidar a los recién nacidos prematuros o con bajo peso. Este método, que se ha enfrentado en los últimos años a diversas crisis por la situación del sistema de salud, promueve el contacto piel con piel entre el bebé y sus cuidadores, favorece la lactancia materna y permite acompañar el crecimiento y el desarrollo del recién nacido.

“Es un gran gran modelo que ha salvado la vida de muchos muchos bebés prematuros y es un programa que ya se está expandiendo por todo el mundo”, dice. Pero Colombia enfrenta retos en la lactancia materna muy similares a los que se viven en el resto de América Latina y el mundo.

¿Es libre la decisión de no amamantar?

En el Congreso Latinoamericano de Nutrición, una de las cumbres científicas más importantes de la región en este campo, hay una idea que se repite con insistencia: la lactancia materna es el primer sistema alimentario y uno de los pilares de la salud pública.

Para el bebé, sus beneficios van mucho más allá de la nutrición. La leche humana contiene anticuerpos, células inmunitarias y otros compuestos bioactivos que ayudan a protegerlo de infecciones y contribuyen a su crecimiento y desarrollo. Su composición cambia a medida que el niño crece y se adapta a sus necesidades. Favorece el desarrollo de una microbiota intestinal saludable y se asocia con beneficios que pueden extenderse a lo largo de la vida.

Su ausencia, en cambio, se ha asociado con un mayor riesgo de infecciones gastrointestinales y respiratorias graves, otitis, obesidad, diabetes tipo 2 y algunos tipos de leucemia. Pérez Escamilla recuerda, por ejemplo, el caso de la enterocolitis necrosante, una complicación grave que afecta principalmente a los bebés prematuros: según explicó, la lactancia materna puede reducir entre un 70 % y un 80 % el riesgo de esta enfermedad.

Para la madre, la lactancia contribuye a reducir el riesgo de hemorragia posparto y se asocia con una menor incidencia de cáncer de mama y ovario, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Además, participa en la regulación de la fertilidad después del parto.

“Hay evidencia muy interesante de una asociación entre la salud mental de la madre y la lactancia”, agrega, “pero no se sabe muy bien si la depresión lleva a que las madres escojan no amamantar o si las mujeres, cuando dejan de amamantar o no amamantan, aumentan su nivel de depresión. Es muy probablemente una relación cíclica”.

Por todo esto, la lactancia materna tiene una dimensión económica. Se estima que por cada dólar invertido en la promoción de la lactancia se recuperan entre 25 y 35 dólares. “En muchas otras áreas de nutrición infantil, como la alimentación complementaria, no tenemos este nivel de consenso frente a la lactancia materna”, dice Pérez. La OMS, la UNICEF y la mayoría (sino todos) los países del mundo recomiendan la lactancia materna exclusiva por 6 meses y, una vez que los bebés son introducidos a papillas a esta edad, deben seguir siendo amamantados hasta al menos los primeros 2 años de vida.

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“Desgraciadamente menos del 50% de los bebés son amamantados siguiendo las recomendaciones y en América Latina y Caribe solo uno una tercera parte de los bebés menores de 6 meses reciben la lactancia materna exclusiva”, explica el investigador.

En la región la situación de los países es diversa. Se encuentran casos como el de Perú, donde más del 70% de los bebés menores de 6 meses reciben exclusivamente pecho de sus madres, mientras en otras naciones como Colombia ese porcentaje es menor al 50%.

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“Yo, de entrada, soy totalmente partidario de que es una decisión que deben tomar las mujeres: cómo quieren alimentar a sus bebés, y sin importar su decisión se les debe apoyar. No es un tema de acusar y apuntar el dedo a las mujeres, pero la pregunta más importante es, ¿por qué, a pesar de que la vasta mayoría de las mujeres en América Latina están escogiendo amamantar, no lo pueden hacer?”, se pregunta el investigador.

Según sus cifras, entre el 93 % y el 99 % de las mujeres de la región eligen amamantar. Sin embargo, muchas de ellas no consiguen mantener la lactancia durante todo el tiempo que desean. ¿Qué se interpone entre su intención y la posibilidad de hacerlo?

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Esa pregunta orientó el marco conceptual de la serie sobre lactancia materna que Pérez-Escamilla codirigió y publicó en The Lancet en 2023. La respuesta, explica, está fundamentalmente en las barreras estructurales: las deficiencias de los sistemas de salud de los países y de protección social, las condiciones laborales que dificultan compatibilizar el empleo con la lactancia y la influencia de la industria de fórmulas infantiles en las decisiones de alimentación.

“Todas estas barreras estructurales acaban impidiendo intencionalmente la implementación de intervenciones basadas en evidencia para que las mujeres pudieran amamantar por todo el tiempo que lo desean”, sostiene el científico. “Nosotros pusimos mucho, mucho foco en los determinantes comerciales de las decisiones de alimentación infantil que toman las mujeres, y, especialmente, en el marketing, que tiene muy poca ética. Menos de diez compañías controlan el 70 % de la producción, distribución y venta de fórmulas infantiles en todo el mundo”, detalla el investigador.

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Estas empresas “tienen recursos y un poder prácticamente ilimitados, mientras sus ganancias se concentran fundamentalmente en países de altos ingresos, especialmente Estados Unidos, y los daños que provocan son desproporcionadamente mayores en los países de bajos ingresos”.

Para el científico, cada vez es más claro que la alimentación de un bebé no depende únicamente de sus necesidades nutricionales ni de las decisiones “libres” que toma su familia. Está atravesada, asegura, por intereses comerciales que pueden influir en la manera en que madres, padres y profesionales de la salud entienden la lactancia materna y deciden cuándo introducir otros productos. Esto, agrega, ocurre tanto al presentar comportamientos normales del desarrollo infantil como problemas que requieren solución, como al atribuir a las fórmulas infantiles beneficios que no cuentan con suficiente respaldo.

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“Presentan estos productos como muy cercanos e incluso superiores a la leche materna. Enumeran sus componentes con nombres científicos, dicen que están basados en la ciencia y prometen que, si los bebés los consumen, tendrán mayor inteligencia. Hay productos que muestran a una niña leyendo y sugieren que cada gota que toma la hará más inteligente, como si estuviéramos criando pequeños Albert Einstein”, explica Pérez-Escamilla.

“Dicen que alivian la irritabilidad, el llanto y los cólicos; algunos productos afirman que hasta te hacen más feliz. Y yo digo: “¡Wow!, si eso fuera cierto, yo me tomaría diez de estas. Pero nada de esto está respaldado por la ciencia. También prometen mejorar el sueño o resolver las alergias, aunque hay muy poca evidencia de que eso realmente suceda”. Sobre eso último, para el investigador hay un problema adicional: “se está patologizando el comportamiento natural de los niños y niñas a esa edad. Los bebés lloran, porque esa es su forma de comunicarse”, dice Pérez Escamilla.

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En el artículo en The Lancet, él y sus colegas detallan que algunas dificultades habituales de los primeros meses de vida se están interpretando como síntomas de una enfermedad que no existe o como evidencia de que la leche materna no es suficiente. Esta interpretación está llevando a que las madres introduzcan fórmulas comerciales sin que necesariamente exista algo que lo justifique. Los autores señalan que el llanto, la irritabilidad, la regurgitación y los periodos cortos de sueño nocturno son comportamientos frecuentes durante la primera infancia.

Por ejemplo, hasta el 50 % de los bebés sanos de entre cero y tres meses puede presentar al menos un episodio de regurgitación al día. No es un síntoma de nada. Sin embargo, pueden generar preocupación en las familias y ser interpretados, incluso por algunos profesionales, como señales de problemas digestivos, alergias, hambre persistente o una supuesta incapacidad de la leche materna para alimentar adecuadamente al bebé.

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Los investigadores lo explican en The Lancet de manera explícita: “Los mensajes de mercadeo de las fórmulas comerciales explotan las inseguridades de las madres sobre su leche y su capacidad para satisfacer y calmar al bebé”. Según la revisión que recoge el artículo científico, de hecho, el 44,8 % de las madres en el mundo reporta haber introducido fórmulas comerciales porque percibía que su leche era insuficiente para su bebé.

Por eso, para los investigadores, centrar la discusión en la decisión individual de las madres de amamantar o no resulta insuficiente. Las desigualdades de género, las normas culturales sobre la alimentación infantil, las prácticas de mercadeo de la industria de fórmulas, la organización de los servicios de salud y las condiciones laborales que dificultan conciliar el empleo con la lactancia son algunas de las barreras que condicionan esa decisión.

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En su entrevista con El Espectador, Pérez-Escamilla se refiere, por ejemplo, a las mujeres que trabajan en la informalidad, cuyas necesidades suelen quedar por fuera de las políticas de protección de la maternidad. “Esas mujeres han sido totalmente olvidadas por la sociedad”.

¿Qué podemos hacer?

Para Pérez-Escamilla, la respuesta no está en pedirles a las madres que se esfuercen más, sino en transformar las condiciones que les permiten amamantar. La evidencia sobre las intervenciones que funcionan existe, pero el reto sigue siendo llevarlas a una escala mucho mayor.

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“No es responsabilidad solo de las mujeres. Ellas merecen el apoyo de toda la sociedad”, insiste el investigador. Hay experiencias como la iniciativa Hospital Amigo de los Niños y las Niñas, promovida por la OMS y UNICEF, que han demostrado efectividad.

Se trata de una estrategia que busca transformar la atención maternoinfantil desde el embarazo y durante los primeros días después del parto. La iniciativa contempla diez pasos para proteger, promover y apoyar la lactancia, entre ellos capacitar al personal de salud, ayudar a las madres a iniciar el amamantamiento, evitar la suplementación innecesaria con fórmulas infantiles y enseñar a reconocer las señales de hambre y saciedad de los bebés.

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Hay medidas concretas que, para Pérez-Escamilla, pueden ayudar a cerrar esa brecha. Una de ellas es ampliar las licencias de maternidad remuneradas. "Estamos luchando porque sea por lo menos en todo el mundo pagada por seis meses", explica, en referencia a la recomendación de mantener la lactancia materna exclusiva durante ese periodo. El apoyo, sin embargo, agrega, no puede terminar cuando se acaba la licencia.

El investigador también defiende la flexibilidad laboral para facilitar el regreso al trabajo, la disponibilidad de espacios para amamantar o extraerse leche y el acceso a consejería especializada según las necesidades de cada madre. Son medidas que buscan evitar que las mujeres tengan que elegir entre sostener la lactancia y continuar con su vida laboral.

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En su artículo en The Lancet, los investigadores agregan que la aplicación efectiva del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1981, es fundamental para proteger la lactancia.

Este instrumento busca regular la comercialización de fórmulas infantiles y otros productos que sustituyen o complementan la leche materna, restringiendo las prácticas que pueden inducir a error a las familias o interferir en sus decisiones de alimentación.

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En ese artículo también se destaca que “la lactancia materna no es responsabilidad exclusiva de las mujeres y requiere respuestas colectivas que tengan en cuenta las desigualdades de género”. La responsabilidad colectiva también implica, se lee en esa investigación, reconocer que la lactancia no siempre es posible o deseada y que existen situaciones en las que la alimentación de reemplazo o suplementaria es necesaria.

El propio artículo señala que, cuando no es posible amamantar directamente, deben seguirse las orientaciones de la OMS para garantizar una alimentación adecuada y responder a las necesidades del bebé. Promover la lactancia no significa culpabilizar a quienes no pueden mantenerla ni desconocer la necesidad de las fórmulas en determinadas circunstancias.

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