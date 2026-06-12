“Buena noticia para la industria: los trámites de medicamentos serán más rápidos”: Invima

El Invima prometió que la nueva plataforma agilizará los trámites de medicamentos que han estado represados. Foto: Pexels

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En la mañana de este viernes, 12 de junio, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hizo un anuncio que algunos laboratorios estaban esperando hace un tiempo. Señaló que ya está lista la plataforma con la que espera superar uno de los cuellos de botella que tenía la entidad: la aprobación de los permisos que requieren los medicamentos para que puedan ser comercializados en el país.

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Según dijo en un video Francisco Rossi, el director de la entidad, se trata de una plataforma que ya “está transformando nuestra vida diaria” y que “va a permitir hacer, en un plazo más breve, todos los trámites relacionados con medicamentos”.

La plataforma se llama InvimÁgil, que ya había sido puesta en marcha en el campo de los alimentos y ahora será implementada gradualmente en el sector de los medicamentos y los productos biológicos.

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De acuerdo con el Invima, empezará a transformar “la manera en que los empresarios y actores regulados interactúan con la autoridad sanitaria, mediante procesos digitales diseñados para optimizar la gestión de trámites en el Instituto”.

Para la entidad, es un paso que permitirá contar con procedimientos simples, accesibles y eficientes para la gestión regulatoria, pues como señaló el mismo Rossi, una de las caras más visibles del Invima ha sido, hasta el momento, los retrasos en la expedición de los registros sanitarios, que es el “permiso” que da el Invima para que un medicamento pueda ser vendido en el país.

“InvimÁgil es la respuesta a una necesidad del país y del sector farmacéutico: simplificar los trámites sin renunciar al rigor técnico que protege la salud de los colombianos”, dijo Rossi.

Por el momento, ya están operando tres módulos: el de inscripción de usuario, el de registro de empresa y el de registro de actividades, los cuales son “transversales a todos los trámites” que se deben realizar en la entidad y que, añadió Rossi.

“Es una buena noticia para la industria del país e internacional. Los trámites serán mucho más rápidos”, agregó el director del Instituto.

En otras oportunidades, como sucedió a principios de 2025, había una buena cantidad de esos trámites represados. En marzo de ese año, por ejemplo, había 14.000 trámites represados de registros sanitarios y otros procesos asociados a medicamentos.

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