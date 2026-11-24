En cada ocasión, cuando le preguntaba cómo se encontraba, me respondía, casi siempre, con una diatriba sobre lo difícil que estaba siendo cargar una carpeta. Me describía cómo se movía por el hospital con la bendita carpeta, pasando entre médicos y enredándose para sacar la…

Mi mejor amiga tuvo cáncer de mama antes de cumplir 30 años. Durante aquellos meses de inquietud, de noches de insomnio por las preocupaciones alrededor de la muerte posible,el vómito o los mareos de la quimioterapia, surgió un “chiste” en nuestras conversaciones.

En cada ocasión, cuando le preguntaba cómo se encontraba, me respondía, casi siempre, con una diatriba sobre lo difícil que estaba siendo cargar una carpeta. Me describía cómo se movía por el hospital con la bendita carpeta, pasando entre médicos y enredándose para sacar la autorización, los resultados o el laboratorio indicado cuando ese médico, casi siempre un poco apurado, se los pedía con impaciencia.

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En una ocasión, mientras cenábamos, sacó la carpeta de su bolso, cada vez más abultada.

Daniela es un poco torpe y me la imaginaba, casi graciosamente, confundiendo los papeles y exasperando al médico. Nunca le dediqué más de uno o dos pensamientos a la carpeta. Era más apremiante saber de su medicamento, de si le habían dado la cita a tiempo o de cómo su madre estaba sobrellevando su diagnóstico. Cuando se tiene cáncer, ¿qué importa una bendita carpeta?

“Hay mucha gente que no tiene para comprar esa carpeta. Y no tienen dónde cuidar y llevar esos exámenes que les hicieron hace 15 o 30 días. Llegan a la nueva cita sin el examen y la pierden. ¿Sabe usted lo que le cuesta a muchas personas tener una cita, dejar de trabajar un día entero, conseguirse los pasajes y el almuerzo para ir, quizá muy lejos de su casa, y perder la cita?”, me pregunta Diana Esperanza Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Ellen Riegner de Casas. “O les acaban de diagnosticar un cáncer metastásico, o les acaban de dar la noticia de que su quimioterapia no funcionó, y no hay tiempo ni cabeza para pensar en el papel que está en el escritorio del médico”.

Rivera es microbióloga y laboratorista clínica. Ha pasado por el Instituto Nacional de Cancerología, ha hecho incidencia política en el Congreso para impulsar políticas de control contra el tabaco, ha investigado sobre las narrativas alrededor del cáncer y sabe de lo que habla cuando intenta explicar la “toxicidad financiera” como un efecto adverso del tratamiento contra el cáncer.

Basta con una búsqueda en Google para encontrar algunas definiciones. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos define la “toxicidad financiera” como “los problemas que un paciente tiene relacionados con el costo de la atención médica”. Agrega que no se han realizado ensayos clínicos aleatorizados que estudien la toxicidad financiera en personas con cáncer.

Pero sí hay una revisión, publicada en 2025, que incluyó 35 estudios observacionales que abarcaron a 428.373 pacientes con cáncer y que concluyó que el 56,1% de ellos enfrentó “gastos sanitarios catastróficos” debido a su enfermedad.

En otro pequeño resumen de estudio, Nature agrega que esos llamados gastos sanitarios catastróficos “surgen cuando las personas y los hogares se enfrentan a los altos costos del tratamiento del cáncer”. Según la revista, “abarca los gastos médicos directos, como consultas, terapias y hospitalización, así como los costos indirectos, que incluyen viajes, alojamiento y la pérdida de ingresos debido a la reducción de la capacidad laboral”.

En Colombia, los medicamentos, los exámenes y el seguimiento médico están cubiertos, en teoría, por el sistema. “Pero no cubren que un paciente del régimen subsidiado no tenga con qué pagar el bus. O que no tenga para comprar una peinilla o un papel higiénico”, dice Rivera. O que no tenga cómo pagar una crema de 250 ml, que cuesta COP 60.000 y que, en ocasiones, se recomienda para tratar las lesiones cutáneas causadas por la radioterapia.

O que no tenga para comprar una carpeta donde guardar la lista cada vez más larga de exámenes y documentos que necesita para continuar con algún trámite o atención. “La gente no se imagina el valor de una carpeta”, dice Rivera. “Se las damos cruzadas, de esas que se pueden colgar del hombro, para que no las pierdan en un bus o en una cafetería”.

Desde 2003, la Fundación Ellen Riegner de Casas apoya a personas con cáncer en condición de vulnerabilidad económica en Colombia, mediante la cobertura de gastos no incluidos en el sistema de salud, como el transporte, el alojamiento, la alimentación o los insumos asociados al tratamiento. Ha acompañado a más de 300.000 pacientes en todo el territorio a través de un modelo que opera en 13 centros de atención y 6 albergues.

Según Rivera, la organización no recibe recursos del Estado ni financiación de industrias farmacéuticas, tabacaleras, de bebidas azucaradas o de otros sectores cuyos intereses entren en conflicto con sus principios éticos, que están orientados a alejarse de todo aquello que esté asociado con un mayor riesgo de cáncer. Su sostenibilidad depende, entonces, de donaciones, alianzas con empresas, campañas y una línea propia de productos.

La catástrofe financiera y el cáncer

Si algo saben los sistemas de salud, es que el cáncer cuesta mucho. Una investigación publicada en 2023 en JAMA Oncology, que estimó el impacto económico de 29 tipos de cáncer en 204 países y territorios, calculó que estas enfermedades representarán un costo acumulado de 25,2 billones de dólares internacionales (INT$), a precios constantes de 2017, entre 2020 y 2050. Para dimensionar esa cifra, los autores estimaron que equivaldría a una carga económica anual del 0,55 % del producto interno bruto mundial.

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En esa investigación, los científicos incluyeron las pérdidas económicas asociadas a la mortalidad prematura, la reducción de la capacidad laboral y la desviación de recursos que, de otro modo, podrían destinarse al ahorro y la inversión. Con eso intentaron estimar cuánto le cuesta el cáncer a las sociedades, más allá de los presupuestos de sus sistemas sanitarios. Aun así, no se logra incluir los “pequeños” gastos de bolsillo que para varias personas son la diferencia entre continuar o no su tratamiento.

“Lo que nosotros hemos visto es que el impacto económico del cáncer puede alcanzar niveles estructurales de deterioro. Cuando el gasto médico asociado a la enfermedad supera el 30 % de los ingresos del hogar, los pacientes experimentan un aumento significativo en el riesgo de mortalidad durante los primeros 12 meses posteriores al diagnóstico”, dice Rivera. La fundación ha mapeado que hasta la mitad de las personas de escasos recursos diagnosticadas con cáncer viven con el riesgo de ni siquiera poder comenzar el tratamiento por falta de dinero.

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Por eso, la investigación científica ha comenzado a prestar cada vez más atención a la relación entre la toxicidad financiera y los resultados en salud de las personas con cáncer.

Por ejemplo, en 2019, una revisión sistemática publicada en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network analizó 74 estudios observacionales que reunían información de 598.751 pacientes con cáncer en Estados Unidos. Sus resultados mostraron que el 49 % había experimentado algún tipo de carga financiera. Quienes afrontaban mayores dificultades económicas tenían hasta 1,7 veces más probabilidades de no seguir adecuadamente la medicación contra el cáncer. Los autores encontraron asociaciones con un deterioro de la calidad de vida, en dimensiones físicas, mentales y sociales.

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Otra revisión sistemática y metaanálisis publicada en Value in Health en 2023 fue más allá y examinó la relación entre la toxicidad financiera y la calidad de vida. Sus autores reunieron 31 estudios, con 13.481 pacientes y sobrevivientes de cáncer de más de 25 tipos de tumores y nueve países. En 30 de los 31 estudios se encontró una asociación significativa entre una mayor toxicidad financiera y una peor calidad de vida. Al combinar los resultados de diez investigaciones con 2.139 participantes, identificaron una correlación entre ambas.

En palabras un poco más sencillas, esto significa que, a medida que aumenta la carga económica que representa el cáncer para una persona, también tiende a empeorar su calidad de vida. La asociación se observó en hasta diez dimensiones, entre ellas la salud física, mental y social, el funcionamiento cotidiano, el dolor y la fatiga.

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“Nosotros buscamos evitar eso”, dice Rivera. La Fundación Ellen Riegner de Casas construyó un modelo de atención articulado con las instituciones oncológicas y los albergues. Su trabajo, asegura su directora, se integra a los sistemas de calidad de esos centros, donde las trabajadoras sociales identifican a los pacientes en condición de vulnerabilidad y solicitan el apoyo de la organización.

La fundación atiende a personas del régimen subsidiado y a pacientes que, por sus condiciones económicas y sociales, necesitan ayuda para cubrir gastos que van desde el transporte y la alimentación hasta elementos de aseo, vestuario, insumos médicos y dispositivos de apoyo para la movilidad.

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También entrega bonos de alimentación, facilita alojamiento y acompaña a familiares y cuidadores. “Son las trabajadoras sociales las que acceden a través de las bases de datos y el trabajo juicioso de reconocer la vulnerabilidad de las personas, quienes nos dicen: ‘Ayuda a este paciente’”, explica Rivera. Una vez reciben la solicitud, la fundación entra a ayudar.

El acompañamiento incluye ayudar a los pacientes a moverse por el sistema de salud. A través de un proyecto de navegación, la fundación acompaña a adultos mayores y personas con discapacidad a sacar citas, radicar fórmulas, entregar resultados de patología o encontrar los consultorios a los que fueron remitidos.

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Son gestiones que pueden parecer sencillas desde afuera, pero que pueden convertirse en obstáculos para quienes tienen dificultades de movilidad, no cuentan con redes de apoyo o deben desplazarse solos por instituciones que no siempre están cerca.

Rivera recuerda el caso de un hombre de 84 años que trabajaba como cotero en una plaza de mercado. No tenía una red de apoyo familiar y vivía debajo de las escaleras de un inquilinato, por el que pagaba COP 80.000 mensuales. Cuando lo preparaban para una cirugía de próstata, necesitaba medias antiembólicas, cuyo precio podía llegar a los COP 160.000. “Y al señor en la plaza de mercado le daban COP 5.000 por cargar un bulto de papas”, cuenta Rivera. Le entregaron una lista de elementos que debía llevar al hospital, que incluía las medias, pero también elementos como papel higiénico, crema y cepillo de dientes, un par de pantuflas, una pijama, peinilla, máquina y espuma de afeitar. Imposibles de costear por el paciente, fueron cubiertos y entregados por la fundación.

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O el caso de un recolector de café de 33 años diagnosticado con cáncer de colon. Sus sesiones de quimioterapia y radioterapia duraban alrededor de ocho horas. Después de cada una, pasaban tres o cuatro días en los que no podía trabajar. La situación, por supuesto, afectaba a su familia. Sus padres eran adultos mayores y su hermana preparaba arepas en un fogón de carbón para sostener todo el hogar. O el caso de una mujer que acompañaba a una monja durante su atención en un centro oncológico. La comunidad religiosa les había dado COP 5.000 para cubrir el desayuno, el almuerzo y la comida.

A ambos, y a muchos más con situaciones similares, la fundación brinda bonos de alimentación para apoyar en los gastos de alimentación durante las estadías en los hospitales. Nadie puede garantizar la vida, dice Rivera, “pero podemos ayudar a que cada paciente viva este proceso con un poco más de dignidad y calidad de vida”.

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