Una de cada ocho personas en el mundo padece trastornos de salud mental: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado advirtiendo que más de 1.000 millones de personas en el mundo padecen de trastornos de salud mental. Esta problemática está impactando varios indicadores sociales y de salud pública.

"Los trastornos de salud mental, como la ansiedad y la depresión, son muy frecuentes en todos los países y grupos poblacionales, y afectan a todas las edades y todos los niveles de ingresos. Constituyen la segunda causa de discapacidad prolongada, aumentan el número de años de vida saludable perdidos, generan gastos en atención de salud para las personas y las familias afectadas y ocasionan pérdidas económicas sustanciales en todo el mundo“, indicó la organización en el documento.

Estos datos provienen de dos informes que publicó recientemente la OMS: el “Atlas de salud mental 2024″ y “La salud mental mundial hoy en día”. Allí se hace un análisis de los factores que estarían influyendo en que una de cada ocho personas en el mundo padezca de estos trastornos. Algunos de ellos tienen que ver con la falta de atención a la salud mental y la poca inversión en este rubro.

"La salud mental mundial hoy en día muestra que, aunque la prevalencia de los trastornos de salud mental puede variar en función del sexo,las mujeres resultan desproporcionadamente afectadas en conjunto. Además, revela que los trastornos más habituales tanto en las mujeres como en los hombres son la ansiedad y la depresión“, dice la entidad en el portal de Noticias ONU.

De acuerdo con los reportes, si solo se tienen en cuenta la depresión y la ansiedad, estas tienen un costo en la economía mundial de “alrededor de un billón de dólares estadounidenses al año”.

Pero este costo no es precisamente en gastos relacionados con salud, sino en las consecuencias que estas enfermedades tienen en la sociedad. De hecho, los informes de la OMS revelan que, de todo el dinero público que se invierte en el mundo para la atención en salud, apenas el 2 % está destinado a la salud mental.

Esto, según la organización, revela una falta de políticas claras de prevención y atención de los trastornos de salud mental, un tema en el que muchos países aún se encuentran atrasados.

"El informe subraya que menos del 10% de los países han completado la transición a modelos de atención comunitaria.La atención hospitalaria continúa dependiendo en gran medida de los hospitales psiquiátricos. Casi la mitad de los ingresos hospitalarios se llevan a cabo sin el consentimiento del paciente y más del 20% conllevan estancias superiores a un año“, explica la OMS en el comunicado.

Un buen síntoma, en medio de este contexto, es que una gran cantidad de países reportaron estar adelantando políticas de promoción de la salud mental, un buen primer paso para darle una mayor participación en los sistemas de salud.

