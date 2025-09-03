Uno de los camiones incinerados en Chocó llevaba insumos médicos hacia Quibdó

Según la información preliminar, hombres armados habrían obligado a los conductores a abandonar los vehículos, antes de quemarlos. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, las autoridades de Chocó denunciaron un ataque a tres camiones que se movilizaban por vías del departamento y fueron incinerados. Recientemente, Nubia Córdoba-Curi, la gobernadora de ese departamento, informó que uno de los camiones transportaba insumos médicos para el único hospital de segundo nivel en ese territorio.

Según la información con la que se cuenta hasta el momento, los conductores de los tres camiones fueron interceptados por hombres armados que serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Esto ocurrió en el sector de Peñas del Olvido, en la vía que comunica al municipio de Tadó con el corregimiento de Guarato, en Chocó.

De acuerdo con la gobernadora, “en uno de los camiones incinerados se transportaban insumos médicos para el Hospital San Francisco de Asís. Se trata del único hospital de segundo nivel del departamento, que recibe todas las referencias de mediana complejidad del territorio”.

Los conductores de los camiones salieron ilesos, pero el ataque obligó al cierre temporal de la vía. “La afectación es a la seguridad misma, pero también a los derechos de quienes transitan y los insumos para los servicios públicos y la productividad. En el marco de la semana por el respeto a la Misión Médica vemos como el conflicto sigue golpeando los derechos más fundamentales de la ciudadanía”, escribió Córdoba-Curi en su cuenta de X.

En el marco de la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, influenciada en gran parte por el conflicto armado, también se han presentado ataques a la misión médica, frente a lo cual se ha pronunciado el Ministerio de Salud.

En julio emitieron un comunicado en el que recordaron que los ataques a la misión médica son una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que este tipo de vehículos tienen un carácter humanitario y de neutralidad en el marco del conflicto armado.

“Estos actos no solo representan un atentado directo contra la integridad y vida de los trabajadores de la salud, sino que también constituyen una grave infracción a las normas internacionales que protegen la neutralidad de la misión médica en contextos de conflicto armado”, dijo en ese momento el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La gobernadora de Chocó pidió respeto por la misión médica tras estos ataques.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺