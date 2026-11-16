Así lo dio a conocer Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, en una entrevista para el medio regional El Olfato. La funcionaria aseguró que Medisfarma habría iniciado su operación como…

Nueva EPS cambió hace pocos días a su gestor farmacéutico en Ibagué, pasando de Drogas La Rebaja a Medisfarma. El cambio buscaba solucionar las demoras en la entrega de medicamentos a más de 29.000 usuarios del régimen contributivo que hay en la capital de Tolima. Sin embargo, los usuarios siguen reportando problemas en la dispensación de los fármacos.

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Así lo dio a conocer Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, en una entrevista para el medio regional El Olfato. La funcionaria aseguró que Medisfarma habría iniciado su operación como gestor farmacéutico de Nueva EPS en la ciudad sin contar con las capacidades necesarias para cumplir con los requerimientos de los usuarios.

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Dentro de los problemas que se reportan, de acuerdo con la funcionaria, están las extensas filas, entregas incompletas con respecto a las órdenes médicas y dificultades para conseguir un turno de atención en los puntos que ha dispuesto Medisfarma.

Guzmán señaló en la entrevista que Medisfarma inició su operación como nuevo gestor farmacéutico de Nueva EPS sin tener salas de espera e infraestructura adecuadas para prestar este servicio. Además, "no se tienen los medicamentos suficientes", dijo al medio regional.

La estimación de la Secretaría de Salud de Ibagué es que hay alrededor del 40 % de medicamentos pendientes por entregar, dentro de los cuales se encuentran medicamentos para tratamientos permanentes que se han visto interrumpidos.

Otra dificultad que señaló la secretaria de Salud de la capital tolimense es que muchos de esos pendientes son de meses anteriores al cambio de operador, en septiembre y octubre, y Medisfarma asegura que no responderá por los pendientes del gestor anterior, según Guzmán.

La funcionaria además dijo que esperan que el proceso de normalización en la entrega de medicamentos para los 29.000 usuarios que ahora son atendidos por Medisfarma tarde alrededor de cuatro semanas, con base en los procesos que se han vivido en la ciudad con otros cambios de gestores farmacéuticos, como el que tuvo Sanitas.

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