Uno de los productos que más se comercializan en esta fecha son los globos decorativos. Ante esta tendencia, la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI hizo un llamado a los colombianos para verificar que estos sean inflados únicamente con helio y no con hidrógeno artesanal, un gas producido de manera rudimentaria que…

El próximo 19 de septiembre se celebrará el Día del Amor y la Amistad en Colombia, una celebración colombiana que reúne a parejas y amigos alrededor de distintos planes, y mueve diferentes sectores del comercio.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Va a comprar globos de amor y amistad? Que no tengan hidrógeno, un gas explosivo

Uno de los productos que más se comercializan en esta fecha son los globos decorativos. Ante esta tendencia, la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI hizo un llamado a los colombianos para verificar que estos sean inflados únicamente con helio y no con hidrógeno artesanal, un gas producido de manera rudimentaria que provoca explosiones al entrar en contacto con fuentes de calor o fuego, poniendo en riesgo a consumidores y comerciantes.

Publicidad

Según cifras de la ANDI, se estima que en el país el 87 % de los globos decorativos se inflan con este tipo de hidrógeno, pese a que la normatividad establece que para estos productos únicamente pueden utilizarse aire o helio. Este último es un gas inerte y no explosivo, por lo que es la alternativa segura cuando se busca que los globos floten.

“ En una fecha como el Día del Amor y la Amistad, queremos que los colombianos puedan celebrar y compartir con tranquilidad. Invitamos a los consumidores a comprar sus globos en establecimientos confiables y, sobre todo, a solicitar el certificado que acredite que el gas utilizado es helio”, explicó Ingrid Marcela Reyes, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI.

Uno de los retos que enfrenta el consumidor, según Reyes, es que en regiones como la Costa Caribe, Santander, Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Bogotá y Meta se han identificado piñaterías, tiendas de detalles y ofertas en redes sociales que ofrecen globos anunciados como inflados con helio, sin tener la posibilidad de verificar su contenido; así como cilindros cuyo origen y características son desconocidos.

“Es importante tener presente que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 53026 de 2015, establece que los globos destinados a juguete, entretenimiento o decoración deben inflarse exclusivamente con aire o helio y prohíbe el uso de gases inflamables, como el hidrógeno artesanal, para este fin. Su incumplimiento puede generar sanciones administrativas y/o penales, ya que pueden poner en riesgo la salud y la vida.”, afirmó la directora de la Cámara.

Estas son algunas recomendaciones que puede tener en cuenta antes de realizar sus compras:

● Solicitar el certificado que acredite que el gas utilizado es helio.

● Desconfiar de precios inusualmente bajos, podrían ser una señal del uso de hidrógeno artesanal.

● Revisar el cilindro utilizado para el inflado de los globos. No debe estar cubierto, ni presentar deformaciones o corrosión.

● Verificar que la etiqueta del cilindro indique el nombre del gas contenido, la empresa proveedora y un número de contacto para emergencias.

● Comprar en establecimientos confiables y solicitar la factura.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺