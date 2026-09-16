¿Va a comprar globos de amor y amistad? Que no tengan hidrógeno, un gas explosivo

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El próximo 19 de septiembre se celebrará el Día del Amor y la Amistad en Colombia, una celebración colombiana que reúne a parejas y amigos alrededor de distintos planes, y mueve diferentes sectores del comercio.
Uno de los productos que más se comercializan en esta fecha son los globos decorativos. Ante esta tendencia, la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI hizo un llamado a los colombianos para verificar que estos sean inflados únicamente con helio y no con hidrógeno artesanal, un gas producido de manera rudimentaria que provoca explosiones al entrar en contacto con fuentes de calor o fuego, poniendo en riesgo a consumidores y comerciantes.
Según cifras de la ANDI, se estima que en el país el 87 % de los globos decorativos se inflan con este tipo de hidrógeno, pese a que la normatividad establece que para estos productos únicamente pueden utilizarse aire o helio. Este último es un gas inerte y no explosivo, por lo que es la alternativa segura cuando se busca que los globos floten.
“ En una fecha como el Día del Amor y la Amistad, queremos que los colombianos puedan celebrar y compartir con tranquilidad. Invitamos a los consumidores a comprar sus globos en establecimientos confiables y, sobre todo, a solicitar el certificado que acredite que el gas utilizado es helio”, explicó Ingrid Marcela Reyes, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI.
Uno de los retos que enfrenta el consumidor, según Reyes, es que en regiones como la Costa Caribe, Santander, Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Bogotá y Meta se han identificado piñaterías, tiendas de detalles y ofertas en redes sociales que ofrecen globos anunciados como inflados con helio, sin tener la posibilidad de verificar su contenido; así como cilindros cuyo origen y características son desconocidos.
“Es importante tener presente que la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 53026 de 2015, establece que los globos destinados a juguete, entretenimiento o decoración deben inflarse exclusivamente con aire o helio y prohíbe el uso de gases inflamables, como el hidrógeno artesanal, para este fin. Su incumplimiento puede generar sanciones administrativas y/o penales, ya que pueden poner en riesgo la salud y la vida.”, afirmó la directora de la Cámara.
Estas son algunas recomendaciones que puede tener en cuenta antes de realizar sus compras:
● Solicitar el certificado que acredite que el gas utilizado es helio.
● Desconfiar de precios inusualmente bajos, podrían ser una señal del uso de hidrógeno artesanal.
● Revisar el cilindro utilizado para el inflado de los globos. No debe estar cubierto, ni presentar deformaciones o corrosión.
● Verificar que la etiqueta del cilindro indique el nombre del gas contenido, la empresa proveedora y un número de contacto para emergencias.
● Comprar en establecimientos confiables y solicitar la factura.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺