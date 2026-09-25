Colombia ampliará la vacuna contra el neumococo, pero el PAI necesita más recursos

Hay que recordar que el neumococo es una bacteria que puede producir distintas enfermedades, entre ellas neumonía, meningitis y otras infecciones invasivas. "Con esta medida, el país da un paso…

El esquema de vacunación contra el neumococo al que tienen derecho todos los niños en Colombia tendrá un cambio a partir de 2027. El Ministerio de Salud anunció que Colombia pasará de utilizar una vacuna conjugada de 13 valencias a una de 20 valencias, con lo que se ampliará la protección frente a siete serotipos adicionales de la bacteria.

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Hay que recordar que el neumococo es una bacteria que puede producir distintas enfermedades, entre ellas neumonía, meningitis y otras infecciones invasivas. "Con esta medida, el país da un paso significativo en la protección de la salud infantil, ampliando la cobertura frente a los serotipos de neumococo circulantes y reforzando el compromiso con un futuro más saludable para las nuevas generaciones", señala Minsalud en un comunicado.

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La incorporación está prevista para el primer semestre de 2027, una vez termine el proceso de transición desde la vacuna que actualmente hace parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). La decisión, según el Ministerio de Salud, fue tomada después de un análisis técnico realizado con asociaciones científicas y el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI). La nueva vacuna, entonces, permitirá ampliar la protección frente a 20 serotipos de Streptococcus pneumoniae: los 13 que ya cubría la vacuna anterior y siete adicionales.

Estos últimos, informa el Minsalud, son los serotipos 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F y 33F.

Pero el anuncio ocurre en medio de una discusión más amplia sobre los recursos disponibles para el programa de vacunación. En una intervención reciente ante el Congreso, la ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que el proyecto actual de presupuesto para 2027 plantea una reducción de 31,18 % en el rubro de inversión del sector salud. En su lectura, ese escenario deja poco margen para responder a varias necesidades, entre ellas la ampliación del PAI.

"Hemos visto un comportamiento anormal, si se puede decir, durante el cuatrienio", dijo, refiriéndose al presupuesto del PAI. "Se recibió la cuenta de vacunas en cerca de COP 800.000 millones de pesos; bajó a COP 600.000 millones en un periodo. Finalmente, para este año lo que se requiere es una adición puntual de COP 150.000 millones si nosotros queremos mantener las vacunas que tenemos hoy en el PAI", señaló Vesga.

Y agregó: "Pero sabemos que tenemos un reto grande alrededor de la ampliación del PAI y hay una ley. Las vacunas que tenemos hoy cubren principalmente a niños, pero sabemos que hacia donde debe evolucionar la política en términos de inmunización tiene que incluir el concepto de curso de vida. Tenemos que poder incluir las vacunas para los viejos, que cada vez son más. Entonces, este presupuesto, como está, nos permite mantener el PAI que tenemos hoy, pero no nos permite ampliar los esquemas de vacunación con criterio de curso de vida".

La cartera ha solicitado, en total, una adición presupuestal de COP 13,9 billones para 2027.

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