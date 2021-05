Vacuna de Pfizer es altamente eficaz contra variantes del cornavirus, según estudios

Un estudio publicado en el New Journal of Medicine, y otro publicado en The Lancet, evidenciaron que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech es altamente eficaz contra el coronavirus, incluidas las variantes Sudafricana y de Reino Unido.

Este miércoles se publicaron dos estudios que muestran que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech es muy eficaz para proteger contra enfermedades graves causadas por dos de las variantes que han generado preocupación en el mundo: la B.1.1.7, identificada por primera vez en Reino Unido, y la B.1.351, identificada por primera vez en Sudáfrica. (Le puede interesar: Coronavirus en Colombia: 16.490 casos nuevos este 6 de mayo)

Uno de los estudios fue publicado en el New England Journal of Medicine y se basa en información de más de 200.000 personas de la base de datos de COVID-19 de Qatar, entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. En este, los investigadores encontraron que la vacuna tenía entre un 87% y un 89,5% de efectividad para prevenir la infección con la variante británica del coronavirus tras dos semanas de la segunda dosis. Asimismo, los resultados mostraron una eficacia del 72% al 75% para prevenir la infección de la variante sudafricana tras las dos semanas de su segunda dosis.

La vacuna también mostró ser muy eficaz para proteger contra los casos más graves de la enfermedad. Según el estudio, se alcanzó un 97,4% de eficacia para prevenir enfermedades graves, críticas o mortales de cualquier variante del coronavirus, y un 100% eficaz para prevenir enfermedades graves, críticas o mortales causadas por las variantes británica y sudafricana. (Le recomendamos: Caravanas humanitarias con insumos médicos se desplazan por el país)

El otro estudio fue publicado en la revista The Lancet, y estuvo a cargo del Ministerio de Salud de Israel y de la farmacéutica Pfizer. Se trata del estudio más grande hecho hasta la fecha con datos en la vida real.

Este, que ya fue revisado por pares, se basó en más de 230.000 casos de infección por COVID-19 en Israel entre el 24 de enero y el 3 de abril, periodo de tiempo en el que la variante B.1.1.7, o británica, representó casi el 95% de los contagios de coronavirus en este país, pero también cuando el 72% de los mayores de 16 años y el 90% de los mayores de 65 habían recibido las dos dosis de la vacuna.

En este estudio los investigadores hallaron “altamente eficaz” en los mayores de 16 años siete días después de la segunda dosis: protege al 95,3% contra las infecciones, al 97,2% contra las hospitalizaciones y al 96,7% contra la muerte. En personas mayores de 85 años, la vacuna demostró ser más del 94% efectiva para prevenir infecciones, hospitalizaciones y muertes.

Sin embargo, su efectividad cae considerablemente cuando las personas han recibido solo una de las dos dosis: el 57,7% contra la infección, el 75,7% contra la hospitalización y el 77% contra la muerte en los mayores de 16 años.

El estudio “muestra la importancia de una vacunación completa en adultos”, con dos dosis, estiman los autores. Además, según ellos, una sola dosis también podría proteger menos tiempo, sobre todo con la aparición de variantes más resistentes a la vacuna.

Durante el período de análisis hubo 232.268 infecciones por covid confirmadas en Israel (con 4.481 infecciones graves y 1.113 muertes), y casi el 95% de las muestras analizadas eran de la variante británica, de modo que no se ha estudiado la eficacia de la vacuna contra la variante sudafricana.