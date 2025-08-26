Verifique bien este medicamento, que lo están falsificando

Imagen que muestra la diferencia entre el producto falsificado y el original. Foto: Tomado de Invima

El Invima, que es el instituto encargado de vigilar los medicamentos y alimentos en Colombia, publicó una nueva alerta sanitaria en la cual advierte que hay una medicina que están falsificando en el país. Le pide a los usuarios verificar muy bien su empaque antes de consumirla.

Se trata de MabThera (o Rituximab, que es su principal “ingrediente”), el cual es muy popular entre los pacientes oncológicos. Se ha usado para tratar varios tipos de linfoma no hodgkin, la leucemia linfocítica crónica y, en combinación con otras medicinas, la artritis reumatoide.

Según el Invima, F. Hoffmann-La Roche Ltd., la farmacéutica dueña del registro sanitario de este medicamento, fue la que informó acerca de la comercialización fraudulenta del MabThera.

Lo que identificó es que la presentación del vial de 500 mg/50mL, del lote N7747, y cuya fecha de vencimiento es 10 del 2026 y de fabricación es 10 del 2023, es falso.

Hay varias razones por las cuales detectaron que se trata de un producto falsificado. La primera es porque el número de lote N7747 no existe para las presentaciones colombiana ni mexicana.

Además, hay otros detalles, como errores ortográficos en la caja de presentación. Por ejemplo, “infusion” en lugar de infusión, o “publico” en lugar de público. También hay diferencias en la calidad de impresión de la caja (ver la imagen).

Como lo suele hacer en estos casos, el Invima le pide a los usuarios de este medicamento que siempre verifiquen el número de registro sanitario. Para hacerlo basta ingresar en este enlace y escribir el nombre del producto.

Si se percató de que consumió el medicamento falsificado, el Invima sugiere suspenderlo de manera inmediata y consultar al personal de salud en caso de presentar efectos adversos.

A las secretarías de Salud también les solicita reforzar sus tareas de vigilancia y destruir el producto falsificado, su lo encuentran.

