¿Cuánto duermen los colombianos y qué está afectando su descanso?

Dormir bien se ha convertido en un desafío para una parte importante de la población colombiana. De acuerdo con la información presentada por Americana de Colchones, los colombianos duermen en promedio cerca de seis horas y media por noche, una cifra inferior a las siete u ocho horas recomendadas para un descanso adecuado. A esto se suma una brecha de más de una hora y media entre el tiempo que las personas quisieran dormir y el que realmente consiguen conciliar.

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El panorama también refleja dificultades en la calidad del sueño. Cerca del 59 % de los colombianos presenta algún tipo de alteración o trastorno relacionado con el descanso, mientras que más del 30 % de los adultos reporta síntomas crónicos de insomnio.

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Las causas son diversas y están relacionadas con los hábitos y las dinámicas de la vida cotidiana. El uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, la constante conectividad laboral, las preocupaciones económicas, las extensas jornadas de trabajo, los largos desplazamientos y el ruido nocturno en las ciudades son algunos de los factores que pueden afectar el descanso.

El impacto va más allá de amanecer cansado. La falta de sueño puede repercutir en diferentes aspectos de la salud y está asociada con problemas cardiovasculares y metabólicos, dificultades de memoria y concentración, menor capacidad para tomar decisiones, alteraciones en la salud mental y una respuesta inmunológica menos eficiente.

En medio de esta preocupación por la calidad del descanso, la personalización se ha convertido en una de las tendencias que comienza a ganar terreno en el mercado colombiano. Los consumidores ya no solo buscan elegir entre un colchón blando, medio o firme, sino encontrar soluciones que se adapten a sus características físicas, sus hábitos y su estilo de vida.

En ese contexto, Americana de Colchones presenta una nueva propuesta durante la Feria del Hogar, que se realiza hasta el 20 de septiembre en Corferias, en Bogotá. Esta compañía lanzó Smart Dream, un sistema que permite configurar de manera independiente cada lado de la cama y ajustar el nivel de firmeza de acuerdo con las necesidades de cada persona.

La propuesta parte de una necesidad sencilla, que dormir en pareja no implique necesariamente compartir las mismas preferencias de descanso.

“Entendemos que el descanso no es de talla única: cada cuerpo es un mundo y, de hecho, cada lado de la cama es un mundo. Por eso desarrollamos soluciones innovadoras, donde una pareja puede tener firmezas distintas en su propio lado sin interrumpir el sueño del otro”, explica Karen Rodríguez, directora de Marca de Americana de Colchones.

La compañía colombiana, que cuenta con más de 40 años de experiencia en el mercado, ha enfocado parte de su desarrollo en integrar bienestar, tecnología y soluciones orientadas a mejorar la experiencia del descanso. Actualmente tiene 36 centros de experiencia en diferentes ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Beneficios para los lectores de El Espectador

En el marco de la Feria del Hogar, El Espectador y Americana de Colchones tienen dos beneficios diferentes para quienes buscan mejorar su experiencia de descanso.

Por un lado, tanto los suscriptores de El Espectador como las personas interesadas en adquirir un colchón nuevo podrán participar de manera completamente gratuita en la dinámica por un bono de $5.000.000 IVA incluido, que podrá ser utilizado para adquirir el colchón de sus sueños. No es necesario ser suscriptor para participar.

Por otro lado, únicamente los suscriptores de El Espectador tendrán un beneficio adicional exclusivo, podrán acceder a un 50% de descuento en referencias seleccionadas de la Línea Wellness de Americana de Colchones, durante la Feria del Hogar 2026 en Corferias.

El descuento del 50 % no es acumulable con otras promociones, descuentos, bonos, convenios o beneficios comerciales. Aplica sobre el precio de lista vigente de la referencia al momento de la compra y está sujeto a disponibilidad de inventario. No aplica para referencias diferentes a las seleccionadas. La promoción estará vigente hasta el 20 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias. Aplican las demás condiciones comerciales y políticas de garantía de Americana de Colchones.

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